小米15 Ultra官网开启预约 将于月底发布

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:雷军今晨发布预热信息，宣布小米将在本月底推出两款重磅新品:小米SU7Ultra与小米15Ultra。目前，小米15Ultra已在小米官网正式开启预约活动，标志着这款备受关注的高端旗舰手机距离发布已为期不远。

近日，小米15Ultra的跑分信息已在Geekbench数据库中曝光。该机型号为“25010PN30G”，搭载了最高频率达4.32GHz的CPU以及Adreno830GPU，与骁龙8至尊版配置相吻合，并配备了高达16GB的内存。这一强劲配置无疑将为用户带来极致的性能体验。

在设计方面，小米15Ultra同样不负众望。其正面采用了2K等深微曲屏，支持超声波屏幕指纹技术，为用户带来更加便捷、安全的解锁体验。背部设计则延续了小米一贯的大圆DECO方案，主摄、直立长焦和超广角三颗摄像头横向排布，右上角则单独放置了升级后的潜望长焦镜头。这一设计极具辨识度，彰显了小米在外观设计方面的独特审美。

值得一提的是，小米15Ultra的潜望长焦镜头此次升级了2亿像素传感器，体积明显加大，将支持100x AI融合变焦功能。这一升级将使得用户能够实现超远距离的拍摄，同时保证拍摄细节的清晰度。此外，主摄采用了1/0.98英寸的YT900传感器，这也是目前行业内最强的传感器之一。同时，该机还配备了5000万像素直立人像长焦镜头和5000万像素超广角镜头，为用户带来更加全面的拍摄体验。

值得一提的是，小米15Ultra顶配版还支持双星系统，并首次加入了北斗卫星通信功能。这一创新技术的加入将为用户在户外探险、旅行等场景下提供更加可靠的定位与通信保障。

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