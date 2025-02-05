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雷军：小米SU7 Ultra和小米15 Ultra月底见

2025-02-05 10:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:今日，随着农历新年的工作序幕正式拉开，小米公司迎来新年开工第一天。小米集团创始人雷军及其他高层管理人员亲自走进办公区，为每一位小米员工送上了寓意吉祥的开工红包，传递出公司对员工新年的美好祝愿与激励。

此次开工红包的设计别出心裁，封面显著位置印着“Ultra”字样，这一细节不仅增添了节日氛围，更预示着小米即将推出的两款旗舰级新品——小米SU7Ultra与小米15Ultra。雷军在随后的官方宣布中，正式揭晓了这一谜底，确认这两款备受关注的产品将于本月底与公众见面。

雷军官宣：小米SU7 Ultra和小米15 Ultra月底见

小米SU7Ultra作为小米汽车领域的巅峰之作，不仅代表了小米在智能出行领域的最新探索，更凭借其卓越性能和极致设计，成为了小米有史以来售价最高的单品。

值得注意的是，小米SU7Ultra原定于3月份发布，此次提前亮相，展现了小米在产品研发与生产上的高效与实力。据官方透露，SU7Ultra量产车型将严格遵循原型车设计，采用相同的底盘结构、电机和电池包配置，即V8s V8s V6s三电机组合，提供惊人的1548匹马力，搭载最新的麒麟二代电池技术。

在性能方面，SU7Ultra展现出了非凡的加速能力，0-100km/h加速仅需1.98秒，0-200km/h加速时间为5.86秒，0-400米加速更是达到了9.23秒，最高时速有望突破350km/h，无疑将为消费者带来前所未有的驾驶体验。

而小米15Ultra，则继续在手机领域深耕细作，以骁龙8至尊版处理器搭配徕卡四摄方案，特别是潜望长焦镜头升级至2亿像素，直立长焦镜头兼顾微距拍摄，全面提升了摄影体验，树立了新的影像旗舰标杆。

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