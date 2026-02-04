首页 > 原创 > 关键词  > AI眼镜最新资讯  > 正文

AI日报：支付宝上线AI眼镜扫福；昆仑万维发布天工Skywork桌面版；OpenClaw被曝严重漏洞

2026-02-04 15:58 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、支付宝首次上线AI眼镜扫福

支付宝在2026年春节推出的AI眼镜扫福功能，该功能通过无手机操作和智能交互，提升了用户体验，并扩展了集福的范围和奖励内容。

【AiBase提要:】

👁️‍🗨️ 无手机操作：用户只需佩戴兼容的AI眼镜，目光注视任何地方的“福”字，眼镜即可自动识别。

🤖 智能交互：配合简单的语音指令，眼镜将自动完成扫码逻辑并将福卡发放至用户的支付宝账户。

🛍️ 玩法升级：识别范围更广，除了传统的“福”字，创意“马”字、各类热门游戏角色等均被纳入集福范畴。

2、昆仑万维发布“天工Skywork桌面版”：打造个人电脑的“最强AI大脑”

昆仑万维科技股份有限公司发布了全新的桌面端AI应用——“天工Skywork桌面版”，这款应用通过极致的本地化处理能力，彻底改写了桌面办公的智能化定义。其核心亮点包括不依赖云端的本地执行、顶级模型自由选择以及多格式全覆盖，为超大文件处理和高隐私办公场景提供了全新的最优解。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 不依赖云端的“本地执行”：所有任务均在本地虚拟机中进行，确保用户敏感文件不离机。

⚙️ 顶级模型自由选：用户可根据任务需求，在Claude Opus4.5、Claude Sonnet4.5或Gemini3Pro等全球顶尖模型间自由切换。

🎨 多格式全覆盖：支持Windows系统，能深度处理图片、视频、表格等各种复杂文件格式。

3、Anthropic 计划回购3500 亿美元股权 允许员工套现部分股权

Anthropic 宣布了一项重大计划，准备以至少 3500 亿美元的估值进行员工股权要约收购，同时寻求筹集高达 200 亿美元的资金。这一举措不仅让员工能够套现部分股权，还表明公司对未来发展充满信心。

【AiBase提要:】

💰 Anthropic 计划以至少 3500 亿美元估值进行员工股权要约收购，允许员工套现部分股权。

💼 公司计划在新一轮融资中筹集高达 200 亿美元资金，进一步推动业务发展。

📈 此举被认为有助于提升公司整体估值，并为其长期发展奠定坚实基础。

4、蚂蚁阿福升级“长辈模式”：超大字体，还可直接打电话咨询

蚂蚁阿福App升级“长辈模式”，优化了界面设计并增强了语音交互功能，同时支持自定义数字人形象，进一步提升了老年用户的使用体验。

image.png

【AiBase提要:】

📱 阿福App上线“长辈模式”，提供超大字体和图标，便于老年用户使用。

🗣️ 支持语音对话和方言识别，提升与阿福的交流体验。

🖼️ 用户可自定义“阿福”数字人形象，未来将提供更多风格选择。

5、OpenAI 旗舰模型重大更新：GPT-5.2 系列推理速度提升 40%，价格保持不变

OpenAI宣布其最新旗舰AI模型GPT-5.2和GPT-5.2-Codex的推理速度提升了40%，这一改进源于对推理堆栈的优化，同时保持了相同的模型架构和权重。此次更新降低了延迟，提高了响应速度，适用于所有API使用范围，开发者无需做任何调整。性能提升的同时，价格保持不变，为用户提供了更高的成本效益。

【AiBase提要:】

🧠 GPT-5.2和GPT-5.2-Codex推理速度提升40%，优化了推理堆栈以降低延迟。

🚀 保持相同的模型架构和权重，底层能力和训练数据未变化，开发者无需调整。

💰 性能提升的同时价格保持不变，为用户提供了更高的成本效益。

6、苹果联手 OpenAI 推出 Xcode 智能体，支持 GPT-5级别模型

苹果公司推出 Xcode26.3，标志着其集成开发环境（IDE）完成了从‘AI 辅助’到‘智能体编码’的重大跨越。新版本引入了原生智能体工具，允许开发者直接调用 Anthropic 的 Claude Agent 和 OpenAI 的 Codex 进行复杂自动化编程任务。智能体不仅能够编写代码，还能全面调用 Xcode 的内部功能，实现工程级认知和全流程自动化。此外，Xcode26.3还支持模型上下文协议（MCP），使其成为开放的‘智能体生态位’。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 引入原生智能体工具，支持调用 Anthropic 的 Claude Agent 和 OpenAI 的 Codex 进行复杂自动化编程任务。

⚙️ 实现从 AI 辅助到智能体编码的跨越，智能体可自主探索项目结构、元数据及 API 关联。

🛠️ 支持自然语言驱动的“一键式”开发，智能体能自动查阅文档、拆解任务、编写代码并运行测试。

7、警惕！爆火 AI 智能体 OpenClaw 被曝严重漏洞，macOS 用户面临病毒植入风险

AI 智能体 OpenClaw 存在安全隐患，攻击者利用其漏洞对 macOS 用户发起恶意软件攻击，导致系统安全防护被绕过，敏感数据面临风险。专家提醒用户警惕非官方渠道的集成脚本，以防止权限失控。

image.png

【AiBase提要:】

🚨 安全预警：爆火 AI 智能体 OpenClaw 存在严重漏洞，攻击者正利用其向 macOS 用户散播窃密病毒。

🧬 攻击手段：黑客通过伪装“技能”文件诱导用户执行恶意 Shell 命令，从而强制关闭 macOS 的安全防护机制。

⚠️ 数据威胁：病毒专注于静默窃取密码、会话 Cookie 及开发者 API 令牌，可能导致个人及企业云端资产被全面渗透。

8、微信发布春节营销整治公告:腾讯元宝因“诱导分享”遭限时封禁

微信官方发布公告，针对腾讯旗下AI应用“元宝”的春节营销活动进行处罚，因其通过诱导分享行为干扰平台生态秩序。

【AiBase提要:】

🍎 通过“做任务”、“领红包”等手段诱导用户分享至微信群

🚫 微信官方依据规范对“元宝”App违规链接采取处置措施

📢 微信强调将持续监控营销活动并严格执行平台规则

关键词：

