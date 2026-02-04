腾讯元宝回应被微信屏蔽红包链接：正紧急优化分享机制

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:近日，腾讯元宝推出的抢红包活动在微信群聊中迅速刷屏，扩散范围广泛，然而这一活动却引发了大量用户的吐槽与投诉。

微信安全中心今日发布公告，明确指出元宝相关春节营销活动存在通过“做任务领红包”等方式，诱导用户高频分享链接至微信群等场景，此举不仅干扰了平台生态秩序，还严重影响了用户体验，对用户造成了不必要的骚扰。

针对这一违规行为，微信安全中心经过研判，决定对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。相关处置措施即日起正式生效，以维护微信平台的健康生态。

面对微信的限制措施，腾讯元宝迅速作出回应，表示正在紧急优化调整分享机制，并承诺将尽快上线新版本，以确保用户能够继续享受抢红包的乐趣。元宝方面强调，他们高度重视用户体验，将积极配合微信平台的要求，对活动进行合规性调整。

据了解，腾讯元宝此次新春活动狂撒10亿元现金红包，活动时间从2月1日持续至2月17日，单个红包金额最高可达万元。活动期间，用户每日登录即可获得5次抽奖机会，通过分享红包、完成每日任务等方式，每天最多还能额外获得40次抽奖机会。红包金额随机生成，抽中后将存入红包账户，每轮结算期可直接提现至微信零钱。

