REDMI Turbo 5 Max上线开售16GB+1TB版本 首销价3399元

2026-02-04 11:13

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:今日，小米官方传来好消息，REDMI Turbo5Max新增16GB1TB版本，现已直接开售，首销价格定为3399元。

更令人惊喜的是，购买该版本的用户还能享受手机国家补贴，补贴金额高达338.2元，最终到手价仅需3043.81元起。

REDMI Turbo 5 Max上新16GB 1TB版本！首销 3399 元

REDMI Turbo5Max此次推出的16GB1TB版本，不仅满足了用户对大容量的需求，更在性能上实现了飞跃。该机全球首发搭载了正代旗舰芯天玑9500s，采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包括1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成了Mali Immortalis-G925MC12GPU，实验室跑分突破361万，稳居同档性能冠军。

续航方面，REDMI Turbo5Max同样表现出色，搭载了9000mAh的史上最大小米金沙江电池，这也是小米体系内能量密度最高的电池，为用户提供了持久的续航保障。此外，新版本上市同样享受五年电池保服务，五年内若系统电池健康度低于80%，官方将免费更换电池。

外观方面，REDMI Turbo5Max延续了前代的简约风格，配备6.83英寸1.5K直屏，直边金属中框设计，手感舒适且不失时尚感。背部采用竖向排列的双摄方案，包括5000万主摄和800万超广角镜头，主摄首发搭载光影猎人600，采用1.6m融合大像素和F1.5光圈，在夜景人像、高动态视频场景下画质显著提升。

