iQOO 15 Ultra今日发布 主打性能

2026-02-04

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:今日，iQOO正式发布2026年首款性能Ultra旗舰机型——iQOO15Ultra，以"极致性能+专业游戏"双核驱动打破传统Ultra机型影像优先的定位，在屏幕、散热、续航等维度实现全面突破。

设计语言方面，新机推出2077流光橙与2049寒光蓝两款未来感配色，机身背部采用15层精密工艺叠加的Texture on Fiber技术，通过双纹双镀工艺打造出能量矩阵造型，六边形蜂巢纹理在光线折射下呈现动态光影效果。Deco区域创新采用未来舱设计，R角与机身弧度精准匹配，配合超感游戏肩键构成完整操控体系。

2026 首款性能Ultra旗舰！iQOO 15 Ultra今天发布：史上最强2K三星珠峰屏

屏幕表现堪称行业天花板，iQOO15Ultra搭载6.8英寸2K三星珠峰屏，首发M14发光材料实现8000nits局部峰值亮度与2600nits全屏亮度，创下iQOO史上亮度新纪录。该屏幕同时具备10.7亿色显示、144Hz自适应刷新率及1.5K功耗优化技术，在清晰度、色彩准确度与能效比上达到全新高度。

性能释放方面，新机搭载高通第五代骁龙8至尊版芯片，配合行业首发的主动散热风扇系统，安兔兔跑分突破451万分大关。为强化游戏体验，设备配备091640超大尺寸双轴线性马达、1115同轴对称双扬声器，构成全感操控系统。7400mAh硅碳负极电池支持120W超快闪充，实测连续游戏续航可达7.2小时。

影像系统虽非主打方向，仍配备5000万像素3X潜望式长焦镜头，支持CIPA4.5级防抖标准，可实现10倍混合光学变焦。值得关注的是，该镜头模组采用横向布局设计，有效规避游戏操作时的手指遮挡问题。

