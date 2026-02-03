AI日报：OpenAI推出macOS版Codex应用；智谱发布0.9B轻量级GLM-OCR；火狐Firefox 148浏览器即将上线

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、Adobe Firefly 宣布为订阅用户提供无限量 AI 视频与图像生成

Adobe Firefly 的升级为创意专业人士提供了更强大的 AI 工具支持，显著提升了创作效率和质量。

【AiBase提要:】 🔥 Adobe Firefly 为订阅用户提供无限量图像和视频生成服务 🖼️ 整合了 Google Nano Banana Pro、GPT 图像生成等外部顶尖 AI 模型 📹 支持生成高达 2K 分辨率的视频，并无缝对接 Photoshop 和 Premiere 等 Creative Cloud 软件

2、OpenAI 推出 macOS 版 Codex 应用：整合智能体化开发逻辑，剑指 Claude Code

OpenAI 推出了适用于 macOS 系统的全新 Codex 桌面应用，这款应用深度整合了“智能体化软件开发”逻辑，旨在为开发者提供一个更灵活、更高效的 AI 原生编程环境。Codex 支持多智能体并行作业，能够融合不同 AI 智能体的专项能力来处理复杂的开发流程，并搭载了 GPT-5.2-Codex 模型，以提升开发效率。此外，它还支持自动化任务设定和定制智能体的交互风格，进一步增强了用户体验。

【AiBase提要:】 💻 桌面端深度整合 :OpenAI 推出 macOS 版 Codex 应用，支持多智能体并行协作与自动化后台任务管理。 🚀 顶尖 模型驱动 :该应用封装了 GPT-5.2-Codex 的核心能力，号称能在数小时内辅助用户从零开发出复杂的软件系统。 ⚔️ 行业竞争加剧 :此次发布直接对标 Anthropic 的 Claude Code，试图通过更灵活的交互界面吸引追求 极致 开发效率的专业程序员。

3、智谱发布0.9B 轻量级 GLM-OCR:性能登顶，千次处理仅需0.1元

智谱发布的GLM-OCR模型以0.9B参数规模实现了跨级性能突破，在多项权威基准测试中登顶，解决了复杂文档解析中的真实业务痛点。其在文本识别、数学公式推导、复杂表格解析和关键信息抽取方面表现优异，同时具备高效的推理速度和低成本优势，适用于多种高难度文档处理场景。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-OCR 在0.9B参数下实现SOTA性能，超越多个权威基准测试。 📄 针对复杂文档场景进行优化，支持表格、结构化提取、手写体等高难度任务。 💰 成本极低，API价格仅为传统方案的1/10，处理千张A4扫描件仅需0.5元。

4、火狐 Firefox 148 浏览器即将上线：引入“AI 控制”面板，支持一键屏蔽所有 AI

Mozilla 在 Firefox 148 浏览器中引入了全新的“AI 控制”面板，为用户提供对生成式 AI 功能的选择权。用户可以选择彻底屏蔽所有 AI 功能，或者按需开启五项核心 AI 组件，包括智能翻译、无障碍工具、AI 标签管理、链接预览和主流 AI 模型集成。这一功能体现了 Mozilla 对用户意愿的尊重，并在 AI 渗透日益加深的背景下，提供了更灵活的浏览体验。

【AiBase提要:】 🛡️ 一键彻底屏蔽所有 AI 功能及相关的推广弹窗，确保无干扰的浏览体验。 🧩 用户可独立控制智能翻译、PDF 图像描述、标签页智能分组等五大 AI 组件的开启或关闭。 🤖 侧边栏机器人支持接入 ChatGPT、Claude、Copilot、Gemini 及 Mistral 等多种顶尖 AI 模型。

5、腾讯元宝回应“红包刷屏”质疑:系无门槛福利，非诱导分享

腾讯元宝回应春节红包活动的质疑，强调其为无门槛福利而非诱导分享，并表示将优化活动体验以符合合规要求。

【AiBase提要:】 🧧元宝红包活动通过分享获得额外抽奖机会，最高可叠加30次。 Tencent内部信强调元宝红包为“无门槛领取”，与“诱导分享”模式有本质区别。 腾讯与法务、公关及业务部门紧密沟通，确保活动合规运行。

6、港股大模型概念股强势走高：MINIMAX-WP 股价破纪录，智谱紧随其后

港股大模型概念股强势走高，MINIMAX-WP股价破纪录，智谱紧随其后。

【AiBase提要:】 🧠 MINIMAX-WP股价突破历史高点，涨幅超14% 📈 智谱午后涨幅超过11%，表现稳健 💡 AI大模型在春节红包及社交场景竞争加剧

7、百度、小米等联手加持:国家级具身智能平台获7亿注资，加速机器人产业革新

北京人形机器人创新中心成功完成首轮超7亿元市场化融资，标志着其在资本市场获得高度认可。该中心由多家知名企业共同发起，并获得了百度、东土科技等产业方的战略支持。此次融资将进一步推动其打造国际一流的具身智能机器人创新平台，加速核心技术的突破与产业化进程。

【AiBase提要:】 🚀 北京人形机器人创新中心完成超7亿元市场化融资，获得多家顶级投资机构和产业方的深度参与。 🤖 该中心由京城机电、小米、优必选等共同发起，并于2024年10月获授“国家地方共建具身智能机器人创新中心”称号。 💡 巨额资金注入将推动中心打造国际一流具身智能机器人创新平台，助力核心技术突破与产业化进程。

8、AI 学霸遭遇重创！GPT-4o 专家考试仅得 2.7 分

文章指出，AI在名为“人类终极考试”的测试中表现不佳，揭示了其能力可能被高估的问题。HLE测试通过严格的审核流程和深度专业知识要求，挑战了AI的真正实力。传统测试方法因基准饱和和答案作弊而难以反映真实能力，促使我们重新审视AI的智能程度。

【AiBase提要:】 🧠 AI在专业领域测试中表现不佳，表明其能力可能被高估。 🧪 HLE测试设计严格，旨在评估AI的真实理解与推理能力。 📊 传统测试方法已无法准确衡量AI的实际水平。

