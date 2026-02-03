首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

卢伟冰：用户反馈REDMI Turbo 5 Max几乎可以做到妥妥用2天

站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:REDMI Turbo5Max正式亮相市场，这款手机凭借其内置的9000mAh小米金沙江电池，成为小米阵营中电池容量最大的手机，引发广泛关注。

小米集团合伙人卢伟冰在社交媒体发文透露，众多用户上手体验后反馈，REDMI Turbo5Max的续航能力极为出色，几乎可以轻松实现“妥妥用2天”。这一评价并非空穴来风，在续航实测中，该机凭借出色的系统调度以及天玑9500s旗舰芯片的加持，实现了长达11小时10分的续航时间。天玑9500s芯片采用3nm旗舰工艺和全大核架构，在保证强劲性能的同时，有效控制了功耗。

值得一提的是，REDMI Turbo5Max的续航成绩不仅远超搭载9000mAh电池的友商机型，甚至比搭载10000mAh电池的友商机型还要领先，超出时长高达43分钟。如此卓越的续航表现，意味着用户在实际日常使用中，至少可以重度使用一整天而无需任何补电措施。

除了强大的续航能力，REDMI Turbo5Max在充电方面同样表现出色。该机支持100W有线快充，并且是REDMI Turbo系列首次兼容100W PPS协议，这意味着用户出门在外无需挑充电头，也能随时让手机满血复活。此外，Turbo5Max还搭载了小米澎湃P3充电芯片，支持最高27W反向充电，这一功能达到行业领先水平，手机可秒变充电宝，随时为其他手机、门锁、耳机等设备充电，极大提升了用户的使用便利性。

