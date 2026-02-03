抖音宣布成为 2026 年总台新媒体《竖屏看春晚》合作伙伴

站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:2月2日，抖音与中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》联合宣布，抖音正式成为2026年总台新媒体《竖屏看春晚》独家合作伙伴，为全国观众解锁了竖屏观看春晚这一全新体验。

此次合作，抖音不仅带来竖屏看春晚的创新形式，更在直播内容上全面升级。除了竖屏直播，抖音还将提供横屏、无障碍、幕后花絮等多路直播内容。依托多机位并行直播技术，抖音能在单个直播间同时呈现多路直播画面。观众进入直播间后，可自由选择和切换不同直播内容，畅享丰富多元、灵活便捷的春晚观看感受。

值得一提的是，今年抖音春晚直播间特别增设了“春晚无障碍转播”内容，为视障和听障人士提供了更好的春晚收听、收看体验，进一步拓展了春晚的受众范围。

在观看体验上，抖音也下足了功夫。马年春晚期间，抖音将在历年春晚常规直播的基础上，重点打造竖屏看春晚体验。相较于横屏更适合展现舞台宏大场景的优势，竖屏更适配手机单手持握的使用习惯，能够精准捕捉横屏视角下易被忽略的舞台细节，清晰放大单个演员的肢体动作与微表情，让观众得以沉浸式欣赏演员的细腻表演，拉近与春晚舞台的距离。同时，借助抖音直播间的多机位能力，观众可实现横屏与竖屏视角的无缝切换，既能通过横屏感受春晚舞台的恢弘气势，也能通过竖屏聚焦演员特写，还能解锁演员候场、舞台实时互动等独家视角，全方位、多角度领略春晚的台前幕后风采。

