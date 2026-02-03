抖音宣布成为 2026 年总台新媒体《竖屏看春晚》合作伙伴

首页 > 原创 > 关键词  > 抖音春晚合作最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:2月2日，抖音与中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》联合宣布，抖音正式成为2026年总台新媒体《竖屏看春晚独家合作伙伴，为全国观众解锁了竖屏观看春晚这一全新体验。

此次合作，抖音不仅带来竖屏看春晚的创新形式，更在直播内容上全面升级。除了竖屏直播，抖音还将提供横屏、无障碍、幕后花絮等多路直播内容。依托多机位并行直播技术，抖音能在单个直播间同时呈现多路直播画面。观众进入直播间后，可自由选择和切换不同直播内容，畅享丰富多元、灵活便捷的春晚观看感受。

抖音宣布与 2026 央视春晚达成合作 支持竖屏直播、独家视角 新增无障碍转播

值得一提的是，今年抖音春晚直播间特别增设了“春晚无障碍转播”内容，为视障和听障人士提供了更好的春晚收听、收看体验，进一步拓展了春晚的受众范围。

在观看体验上，抖音也下足了功夫。马年春晚期间，抖音将在历年春晚常规直播的基础上，重点打造竖屏看春晚体验。相较于横屏更适合展现舞台宏大场景的优势，竖屏更适配手机单手持握的使用习惯，能够精准捕捉横屏视角下易被忽略的舞台细节，清晰放大单个演员的肢体动作与微表情，让观众得以沉浸式欣赏演员的细腻表演，拉近与春晚舞台的距离。同时，借助抖音直播间的多机位能力，观众可实现横屏与竖屏视角的无缝切换，既能通过横屏感受春晚舞台的恢弘气势，也能通过竖屏聚焦演员特写，还能解锁演员候场、舞台实时互动等独家视角，全方位、多角度领略春晚的台前幕后风采。

  • B站将在春晚直播开放真弹幕 已与总台春晚达成合作

    今年，B站与中央广播电视总台再度携手，成功拿下《2026年春节联欢晚会》独家弹幕视频平台的合作权。这一消息让众多年轻网友兴奋不已，纷纷期待在B站上以独特的方式感受春晚的魅力。 在总台春晚直播期间，B站用户将能够通过实时弹幕功能，畅所欲言地参与节目讨论与互动。为了确保用户在观看春晚时拥有更加流畅、优质的弹幕体验，B站特别加大了技术投入，对弹幕系�

    ​B站 ​春晚 ​弹幕

  • 丝芭马年新春活动：各地春晚活动齐开花，人文关怀凝聚温暖力量

    丝芭传媒在马年新春迎来年度丰收。旗下SNH48 GROUP成员闪耀各大春晚舞台，如川渝、东方卫视、湖北卫视等顶级晚会，展现强劲实力。公司通过“卷实力”系列比赛系统性提升成员专业能力，同时以暖心关怀筑造成长后盾，如为成员父母寄送新年礼盒、举办年会团聚等，体现“事业支持+情感关怀”的双线并进模式。剧场公演收官旧岁，B30盛典开启新程，星梦剧院将上演“封箱之战”特别公演。开年后更将迎来第十二届年度金曲大赏B30乐动金曲演唱会，呈现经典曲目的全新演绎。新的一年，丝芭将继续与成员、粉丝并肩前行，在专业提升与情感联结中创造更多感动故事。

    ​丝芭传媒 ​SNH48 ​杨冰怡

  • 从春晚合作伙伴到亚洲设计大奖，追觅洗衣机重塑全球高端奢护样本

    追觅科技成为2026年央视春晚智能科技生态战略合作伙伴，其高端洗护产品AI全变频洗烘套装L9荣获亚洲设计奖铜奖。该产品凭借对现代家庭洗护场景的深度洞察，在设计美学、功能创新与用户体验方面获得国际评审团认可。L9搭载自研AI洗涤算法及全球首创冷动力氧护洗技术，实现智能洗护与高效洁净，并通过极简高端设计融入家居环境。此次获奖体现了追觅在技术自研与高端产品路线上的持续突破。

    ​追觅科技 ​AI全变频洗烘套装L9 ​亚洲设计奖

  • 真的别低估北方冬天的冷 歌手孙悦录春晚脸被冻伤上热搜

    1月21日，知名歌手孙悦在大同录制《2026黄河民歌春晚》时脸部冻伤，此事迅速引发公众对北方冬季寒冷程度的广泛关注，不少人感叹:“真的别低估北方冬天的冷!” 录制节目当天，大同气温极低，户外环境严寒。孙悦在长时间户外录制过程中，脸部暴露在寒冷空气中，最终不幸冻伤，她还在社交平台自嘲冻成云冈石窟文创“佛小伴”。这一事件让北方冬天的寒冷直观地展现在

    ​孙悦冻伤 ​黄河民歌春晚 ​北方冬季寒冷

  • 融入生活，而非仰望：奢侈品在抖音的“确定性”新叙事

    如今想知道“怎么穿才时尚”，打开手机刷刷短视频，看最近什么流行，似乎成了很多人都有的习惯。 就拿抖音来说，过去这一年，有很多流行趋势在无数达人和用户的视频里反复出现:春季“欧若风”大行其道，早秋“琥珀风”又成了主流，最近大家又在讲“cleanfit”……你或许不知道今年国际时装周和顶尖时尚刊物里出现的流行单品和颜色是什么，但这些从短视频中火起来

    ​时尚 ​短视频 ​潮流趋势

  • 抖音回应女子在上海外滩占道直播：已回收直播权限

    近日，上海外滩发生一起女主播占道直播跳舞事件，引发网友不满。黄浦警方通过无人机喊话劝阻，但主播未予理会。抖音平台经核实后，确认该主播在收到提醒后未整改，持续存在违规直播行为，已回收其直播权限。抖音方面指出，平台早在2023年就发布了《户外直播管理规范》，明确规定主播需遵守场所管理规定，不得影响公共秩序。平台呼吁用户共同记录城市美好，共建文明直播环境，并欢迎举报违规行为。

    ​女主播占道直播 ​上海外滩事件 ​抖音直播规范

  • 这一年，我们在抖音看见了这些“被记住”的内容

    ​过去一年，一个越来越强烈的感受是:在抖音，“被记住”比“被刷到”重要一百倍。 抖音官方数据显示，2025年，抖音优质内容播放量同比增长160%，播放时长激增220%，更关键的是，优质内容的平均播放时长是普通内容的17倍。 用户正在用耐心和时间投出了他们心中的优质内容。在这一背景下，优质视频迎来春天、平台创作风格也激增至800多种。 这一年「克劳锐」见证了�

    ​文章搜索 ​核心标签 ​抖音内容

  • 为直播耽误试验室测试！雷军坦言小米汽车直播成本极高 还取消了保密要求

    2月1日晚间，小米创办人、董事长兼CEO雷军现身小米汽车在北京亦庄试验室，开启专场直播活动。 直播中，雷军谈及：所以汽车这些试验室，只要一开始测试的话，都是工作量非常繁重的。” 他现场向一同助播的小米汽车试验室负责人李毅博士询问：我们为了给大家展示这一次的话，其实是让他们的工作都有些耽误的是吧？”李毅博士回答道：说实话是的。” 随后，雷军坦

    ​小米汽车 ​雷军直播 ​汽车试验室

  • 抖音崩了 ！无法正常搜索 客服回应：耐心等待

    1月29日，抖音搜索功能出现异常，用户输入关键词后页面无法显示结果或呈现空白，相关话题登上微博热搜。抖音官方客服给出两种回应：一方面表示平台正紧急排查，建议用户耐心等待修复；另一方面称可能是网络波动、设备缓存或APP版本未更新导致，建议用户尝试更换网络、清理缓存或更新至最新版本。据悉，视频刷取功能未受影响。这并非抖音首次出现功能异常，2024年11月也曾发生类似故障。

    ​抖音搜索异常 ​抖音功能故障 ​微博热搜抖音

  • 2026，科技品牌在抖音重塑体系化营销力

    新的一年，科技品牌面对的营销局势愈发复杂。 首先是技术在指数级升级，但品牌与用户沟通时，却很难将差异化能力转译为用户可感知、可比较的价值。同时，科技消费人群高度分化，品牌仍惯用千人一面的内容，既无法满足核心用户的专业性需求，也难以让泛人群产生理解与共鸣。更难的是营销系统存在割裂，缺乏统一用户视图和归因模型。 变局当前，科技品牌亟需刷�

    ​科技品牌 ​营销策略 ​用户沟通

