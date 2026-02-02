AI日报：阿里千问砸30亿发红包；快手整治AI魔改；灵光App支持上传图片生应用

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、阿里砸 30 亿“发红包”：通义千问欲借春节重塑 AI 超级入口

阿里巴巴投入30亿元启动“千问”项目，旨在通过AI技术重塑用户消费习惯，并挑战现有APP模式，推动AI与实际交易链路的深度融合。

【AiBase提要:】 🧠 通过AI技术深度干预用户生活决策，培养AI时代的消费习惯。 🔄 从“红包社交”转向“AI请客”，鼓励用户在千问APP内完成闭环交易。 🚀 深度接入阿里生态，上线400项专项AI服务，挑战现有APP模式。

2、快手开展 “AI 魔改” 视频专项治理 一月处置违规内容超五千条

快手开展“AI 魔改”视频专项治理，一个月内处置违规内容超五千条，重点打击对经典作品的恶意篡改行为，并呼吁用户共同参与监督。

【AiBase提要:】 🎬 对经典影视、动画作品进行恶意篡改的行为被重点打击。 🧱 平台对违规账号采取警示、限制、封禁等措施以维护内容传播秩序。 📢 用户可通过举报入口参与监督，共同营造健康网络环境。

3、马斯克官宣：Grok Imagine 1.0 正式发布，AI 视频生成步入 720p 时代

马斯克宣布旗下AI公司xAI开发的视频生成工具Grok Imagine 1.0正式上线，标志着xAI在多媒体AI生成领域取得关键进展。新版本支持生成10秒、720p高清视频，并优化了音频质量。此前，xAI已收购视频生成领域的先锋公司Hotshot，进一步增强了其在AI视频生成方面的竞争力。

【AiBase提要:】 🎥 Grok Imagine 1.0支持生成时长达10秒、分辨率为720p的高清视频。 🔊 新版本在音频质量方面进行了大幅优化。 🚀 xAI通过收购Hotshot公司，成功整合其技术基因，实现从静态图像到动态视频生成的平滑过渡。

4、灵光App再进化：支持上传图片生应用、集成近20项新API，实用又好玩

灵光App通过升级“闪应用”功能，新增了“上传图片生应用”和“桌面小组件”，并集成了近20项API工具，提升了用户创建个性化小工具的效率和体验。

【AiBase提要:】 🖼️ 上传图片生应用功能可智能解析图片内容，实现UI界面复刻与动态交互工具生成。 ⚙️ 集成近20项API工具，支持生活规划、教育学习、创意互动等多元场景。 🎮 新增陀螺仪、音效合成与震动反馈能力，为小游戏和模拟类应用注入沉浸式体感交互。

5、微软认怂！Win11 AI 功能大调整，用户体验成重中之重

微软因Windows 11用户反馈不佳，决定调整其AI策略，简化或删除部分不受欢迎的AI功能，同时继续推进其他AI项目，以提升用户体验和系统可靠性。

【AiBase提要:】 🍎 微软重新审视Windows 11的AI策略，以提升用户体验。 ⚙️ 部分不受欢迎的AI功能将被简化或删除，如Copilot按钮和Windows Recall。 🚀 微软仍将继续推进语义搜索和Windows AI API等AI项目。

6、东南大学发布全球首个混凝土科学大模型

东南大学发布全球首个混凝土科学大模型，标志着我国在工程材料智能化领域的显著进步。该模型以人工智能+混凝土材料深度融合为核心，为全球基础设施建设的数字化与低碳化转型提供了中国方案。

【AiBase提要:】 🧪 东南大学发布全球首个混凝土科学大模型，标志着我国在工程材料智能化领域的显著进步。 🌐 “砼真砼知” 大模型以人工智能+混凝土材料深度融合为核心，为全球基础设施建设的数字化与低碳化转型提供了中国方案。 🏗️ 该模型可提高混凝土材料性能和使用寿命，降低资源消耗，推动绿色建筑发展。

7、阶跃星辰 Step 3.5 Flash 发布：为 Agent 而生的开源“轻骑兵”

阶跃星辰发布了最新一代开源基座模型Step3.5Flash，专为智能体（Agent）场景打造，凭借强大的推理能力和极致的响应速度，旨在为开发者提供更聪明、稳定且成本可控的‘Agent大脑’。该模型在多个维度实现了突破，包括极致速度、性能媲美闭源模型以及长链条任务保障。此外，Step3.5Flash采用了先进的稀疏MoE架构，并引入了MTP-3技术以提升效率，同时通过滑动窗口与全局注意力的混合架构精准捕捉长文本中的重点。

【AiBase提要:】 🧠 推理速度最高可达350TPS，尤其在代码类任务中表现卓越。 ⚙️ 采用稀疏MoE架构，参数量达1960亿，但每个Token激活的参数量仅约110亿。 💻 支持处理复杂、长逻辑链条任务，能够高效应对256K的超长上下文。 详情链接:https://openrouter.ai/stepfun/step-3.5-flash

8、拒绝“小胜即安”，蚂蚁集团推“AI Credit”方案激励全员AI化

蚂蚁集团CEO韩歆毅宣布推出“AI Credit”特别激励方案，以鼓励在AI方向有开创性贡献的团队和个人，标志着蚂蚁集团在组织机制上进一步向AI战略倾斜。

【AiBase提要:】 🧠 蚂蚁集团推出“AI Credit”激励方案，鼓励在AI领域有开创性贡献的团队和个人。 🚀 蚂蚁集团已发布包含18款模型的“百灵大模型家族”，并实现AI助手“灵光”位列行业前十。 💼 韩歆毅强调支付、金融与医疗健康将是支撑蚂蚁下一个十年的“三条腿”。

（举报）