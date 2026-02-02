雷军：代小米SU7已停售 新款SU7预计2月13日左右到店

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:近日，小米创始人雷军在直播中深入揭秘了新一代SU7的研发过程，同时也对近期小米汽车备受关注的几件热门事进行了交流分享。

雷军在直播中透露，新一代SU7的研发工作已圆满结束，现已进入准备量产阶段，预计春节前第一批样车就会抵达门店。按照计划，大约2月13号左右，展车会陆续进驻各门店。雷军还表示，此次节奏特意放缓，是希望消费者在充分体验车辆后再决定是否下单。以往因时间紧张，发布会前用户难以见到实车，曾引发一些批评，此次调整正是为了更好地满足消费者需求。

目前，新一代SU7已开启预定，和上一代一样提供标准、Pro、Max三个版本。不过，其预售价有所调整，分别为22.99万元、25.99万元、30.99万元，相比上一代上涨了1万多元，这一涨价情况此前也引发了市场的诸多讨论。对此，小米汽车方面解释称，新一代SU7相比第一代在配置上有巨大升级，成本因此大幅提升，同时内存等原材料价格的上涨也带来了较大的成本压力。尽管如此，小米强调新一代SU7全面进化的产品力绝对物超所值。

新一代SU7的产品力实现了全方位提升，涵盖安全、续航、底盘、辅助驾驶、设计等多个方面。在安全方面，安全是小米汽车始终坚守的基础和前提，新一代SU7全系标配2200MPa小米超强钢内嵌式防滚架、车门防撞梁，以及9安全气囊，为驾乘人员提供全方位的安全保障。续航上，全系主打长续航，标准版、Pro版标配752V碳化硅高压平台，其中Pro版CLTC续航提升至902km;Max版则标配897V碳化硅高压平台，15分钟补能后CLTC续航可提升至670km。底盘方面，全系标配V6s Plus超级电机，升级“闭式双腔空气弹簧系统”，且在Pro版就已配备，同时内饰座椅舒适度也进行了升级。辅助驾驶领域，全系标配激光雷达、700TOPS算力的英伟达Thor芯片、4D毫米波雷达，以及小米HAD端到端辅助驾驶，为用户带来更智能、更安全的驾驶体验。

此外，新一代SU7还推出了新颜色、新轮毂，并重新设计了内饰，品质感得到大幅提升。

