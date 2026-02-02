新款联想拯救者Y700平板官宣3月发布

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:今日，联想官方正式宣布，新款拯救者Y700平板将于3月发布。

从官方公布的预热图可见，新款拯救者Y700在外观上较上一代有了一些改变。它取消了传统的闪光灯设计，取而代之的是圆形RGB灯环，这一改变为平板增添了独特的科技感与时尚感。同时，目前预热图中未看到风道开孔，由此推测新款可能未配备主动散热方案。在配色方面，新款目前公布了黑白两款经典配色，满足不同用户的审美需求。此外，侧边框上设有实体卡槽开孔，预计将支持SIM卡，这无疑为用户在移动使用场景下提供了更多便利。

性能方面，根据相关爆料，新款拯救者Y700将搭载第五代骁龙8至尊版处理器，作为目前安卓阵营的巅峰旗舰芯，其强大的性能将为平板的流畅运行提供坚实保障。

屏幕配置上，新款预计将延续上代的LCD方案。上一代Y700采用8.8英寸LCD华星屏，拥有3040*1904的高分辨率，支持165Hz刷新率、360Hz触控采样率，全局亮度可达600nits，还支持DCI-P3广色域、12bit色深、10X超分辨率触控，16:10的屏幕比例更适合游戏和视频观看。同时，它支持全域DC调光、硬件级低蓝光、多重护眼模式、AI护眼提醒以及环境光自适应等功能，全方位呵护用户视力。

