华为FreeClip 2耳夹耳机推出冰莓紫、玫瑰金两款新配色

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:今日，华为FreeClip2耳夹耳机正式发布两款全新配色——冰莓紫与玫瑰金，并于当天10:08开启预售。至此，加上此前已有的摩登黑、丹宁蓝、羽沙白三款配色，华为FreeClip2耳夹耳机已拥有五款丰富配色，为消费者提供了更多个性化选择。

在配置方面，华为FreeClip2耳夹耳机依旧保持强劲实力。其核心搭载了华为全新第三代自研低功耗芯片，并首次引入NPU AI处理器，算力较之前提升高达10倍。同时，耳机还配备了自研超澎湃双擎单元，响度与低频动力均提升100%，带来震撼的音频体验。此外，该耳机支持L2HC音频编码，并具备星闪精确查找功能，预计在2025年年底将升级星闪音频体验，进一步满足用户对高品质音频的需求。

设计上，华为FreeClip2耳夹耳机同样不乏亮点。其采用了全新亲肤液态材质，配合高性能记忆金属，使得柔软度提升25%。全新云感C形桥设计更柔软贴耳，佩戴舒适度大幅提升。单只耳机重量仅为5.1克，支持左右耳道自适应，且具备IP57防尘抗水能力，适应多种使用场景。

在智能功能方面，华为FreeClip2耳夹耳机支持鸿蒙AI耳边助手，具备头动播报、智慧播报、小艺唤醒以及小艺翻译等多项实用功能，为用户带来更加便捷的使用体验。

续航方面，华为FreeClip2耳夹耳机同样表现出色。其内置60mAh电池，单次续航可达9小时。搭配充电仓（537mAh电池）使用，总续航时间可长达38小时。此外，充电10分钟即可获得3小时的续航时间，满足用户快速充电的需求。

