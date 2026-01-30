首页 > 原创 > 关键词  > iQOO15Ultra最新资讯  > 正文

iQOO 15 Ultra官宣搭载2K三星珠峰屏 将于2月4日发布

2026-01-30

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:2月4日19:00，iQOO15Ultra将正式发布，不同于其他厂商主打影像的Ultra机型，而是将性能与游戏体验推向极致，成为首款以性能为核心卖点的Ultra机型。

对于一款主打游戏体验的手机而言，性能与屏幕缺一不可。今日，iQOO15Ultra公布了其屏幕配置的详细信息，采用先进的2K LEAD OLED显示技术，分辨率高达508PPI，搭配最新的M14发光材料，局部峰值亮度飙升至8000nits，全屏峰值亮度也达到2600nits，创下iQOO史上屏幕亮度新高。不仅如此，该屏幕首帧亮度占比高达98.1%，拖影减少60%，极大提升了动态画面的清晰度;同时覆盖118%P3色域，并通过杜比视界认证，色彩表现更为丰富饱满。此外，屏幕还支持8T LTPO技术，刷新率可在1-144Hz之间无级变速，既保证了流畅度又兼顾了功耗。值得一提的是，相比iQOO13，其屏幕功耗下降了44%，同样创下iQOO史上最低记录。

在护眼方面，iQOO15Ultra同样不遗余力。它支持无偏振自然光显示，眼疲劳指标改善50%、润眼指标改善85%、眼动调节微波动改善51%，全方位呵护用户视力。同时，还配备了2160Hz PWM DC调光，支持全亮度DC调光，搭载悦目护眼2.0系统，包含量动视觉辅助、全场景仿生亮度调节、睡眠屏幕等贴心功能，并通过莱茵游戏护眼、无频闪显示等多项权威认证。

性能方面，iQOO15Ultra更是毫不妥协。它将搭载高通第五代骁龙8至尊版旗舰芯片，并配备主动散热风扇，确保性能得到充分释放。据透露，该机跑分高达451万分，一举打破行业最高记录。此外，它还配备了后置5000万像素3X潜望长焦镜头，支持CIPA4.5级防抖;内置091640超大号双轴线性马达以及1115同轴对称双扬声器，为用户带来沉浸式的游戏体验。再加上7400mAh的超大电池容量，iQOO15Ultra的外围规格可谓全面拉满，令人期待不已。

