REDMI Turbo 5 Max发布2小时刷新2-3K价位段新机首销记录

2026-01-30

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:REDMI品牌正式推出Turbo5系列新机，包含REDMI Turbo5与REDMI Turbo5Max两款机型。

其中，REDMI Turbo5Max凭借强劲性能与创新配置，在发布后迅速引发市场关注。据REDMI手机官方微博发布的首销战报显示，该机型在正式发售仅2小时内，便成功刷新2K-3K价位段新机首销销量纪录，成为当日智能手机市场的焦点。

作为定价2199元起的新品，REDMI Turbo5Max全球首发搭载联发科天玑9500s旗舰芯片，成为2.5K价位段唯一配备当代旗舰级处理器的机型。经实测，其安兔兔跑分突破361万，性能表现达到行业顶尖水平。存储方面，该机采用LPDDR5X Ultra内存与UFS4.1闪存组合，并升级旗舰同款3D冰封循环冷泵散热系统，搭配最新狂暴引擎优化技术，可充分释放硬件潜能，为游戏玩家提供持久稳定的流畅体验。

续航能力成为REDMI Turbo5Max的核心亮点之一。该机内置9000mAh小米金沙江电池，电池能量密度达894Wh/L，创下小米手机电池能量密度新高。这一突破性设计在保障轻薄机身的同时，显著延长了设备使用时长，满足用户全天候高强度使用需求。

影像系统方面，新机首发光影猎人600传感器，搭载5000万像素主摄，配合6.83英寸1.5K高刷直屏与超声波屏幕指纹技术，兼顾拍摄清晰度与操作便捷性。此外，REDMI Turbo5Max还具备IP66/IP68/IP69/IP69K满级防水能力，可应对复杂环境下的使用场景，进一步拓展了产品的实用性边界。

