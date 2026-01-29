首页 > 原创 > 关键词  > AI音乐最新资讯  > 正文

AI日报：MiniMax Music 2.5 发布；蚂蚁灵波开源世界模型LingBot-World；谷歌 Gemini 3.5 泄露

2026-01-29 16:02 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、MiniMax Music 2.5 正式发布：攻克 AI 音乐“控”与“真”两大难题

MiniMax Music 2.5 的发布标志着 AI 音乐创作在可控性和真实度上取得了重大突破。通过段落级强控制和物理级高保真技术，该版本为创作者提供了更精准的音乐制作工具，同时针对华语市场进行了深度优化，提升了中文音乐的表现力和流畅性。

image.png

【AiBase提要:】

🎵 全段落掌控 :支持14种音乐结构标签，让 AI 创作从“随机生成”转向“精准指挥”。

🎤 真实人声质感 :具备细腻的转音与颤音表现，支持男女对唱中的自然协同感与和声层次。

🎹 专业级混音 :内置百余种乐器音色，具备自动适配风格的混音能力，实现录音室级音频交付。

2、蚂蚁灵波开源世界模型LingBot-World，高保真高动态，毫秒级实时交互

蚂蚁灵波科技开源了世界模型LingBot-World，该模型在视频质量、动态程度、长时一致性及交互能力等方面表现优异，可为具身智能、自动驾驶和游戏开发提供高保真的数字演练场。

image.png

【AiBase提要:】

🌍 LingBot-World具备高保真与高动态特性，支持10分钟连续稳定生成。

🕹️ 实现16FPS生成吞吐与1秒内端到端交互延迟，支持实时控制。

🔄 支持Zero-shot泛化能力，仅需输入真实照片或游戏截图即可生成可交互视频流。

3、谷歌 Gemini 3.5 泄露：代号 Snow Bunny，单次提示可生成三千行代码

谷歌 Gemini 3.5 的泄露信息揭示了其在编程领域的重大突破，包括单次提示生成3000行代码的能力以及引入深度推理架构。此外，还提到了多个专项模型以应对不同使用场景，显示出该模型的强大功能和潜在影响力。

【AiBase提要:】

🐰 Snow Bunny 计划 : 内部模型 Snow Bunny 具备极强的应用构建能力，单次可产出3000行代码。

🧠 深度推理架构 : 引入“系统2”思维和 Deep Think 切换开关，显著提升复杂逻辑问题的解决率。

🚀 多模型协同 : 泄露信息提及 Fierce Falcon（速度与逻辑）与 Ghost Falcon(多模态创作) 两款专项模型。

4、Kimi K2.5 Agent 助力高效办公：Excel、Word、PDF 全面升级

Kimi K2.5 的发布标志着月之暗面旗下的 Kimi Agent 在办公能力上实现了重大突破，能够深入处理 Excel、Word、PDF 和 PPT 的核心功能，提供专业级的工作成果。此次升级显著提升了效率，使原本需要数小时甚至数天的任务在几分钟内完成，同时解锁了多项高阶办公场景，如数据建模、智能审阅和视觉叙事等，让用户无需复杂操作即可高效完成工作。

image.png

【AiBase提要:】

📊 模型升级：依托最新 Kimi K2.5，Agent 办公能力从“阅读总结”进化为“核心创作与排版”。

💼 精通 Office：全面覆盖 Excel 数据建模、Word 审阅批注、PPT 逻辑生成及 PDF 视觉设计。

⚡ 效率平权：将数天的机械劳动缩减至分钟级，让非专业人士也能交付专业级办公文档。

5、工业AI新突破：蘑菇物联“灵知”垂直大模型通过国家网信办备案

蘑菇物联的‘灵知AI’垂直大模型通过国家网信办生成式人工智能服务备案，标志着其在工业公辅能源领域的领先地位。该模型聚焦四大核心能力场景，包括智能问答、精准预测、实时诊断和优化控制，展现了强大的专业性和实用性。

【AiBase提要:】

🧠 智能问答:为复杂工业场景提供即时的专业知识解答。

📈 精准预测:通过历史数据分析，预判设备运行趋势与能源消耗。

🔧 实时诊断:快速定位工业设备故障，提升维护效率。

6、昆仑万维 SkyReels-V3开源，实现多模态视频生成技术突破

昆仑万维SkyReels-V3开源，标志着视频生成技术进入高保真、多模态的新阶段，通过单一建模架构实现了参考图像转视频、视频延长以及音频驱动虚拟形象三大核心能力的深度集成。

【AiBase提要:】

🎥 参考图像转视频（I2V）功能支持1至4张参考图输入，精准保留主体身份特征与空间构图。

🎞 视频延长功能引入“镜头切换延长模式”，实现逻辑的“叙事扩展”。

🎙 音频驱动虚拟形象模块实现极高口型同步率，支持分钟级长视频生成及多角色交互。

详情链接:https://github.com/SkyworkAI/SkyReels-V3

7、昆仑天工发布音乐大模型 Mureka V8：实现从“可生成”到“可发布”的跃迁

昆仑天工音乐大模型 Mureka V8 的发布标志着 AI 音乐技术的重大进步。该模型基于 MusiCoT 技术体系，实现了更接近人类创作逻辑的音乐生成，提升了音乐性、编曲完成度、人声表达及音质质感，使 AI 音乐从“可生成”迈向“可发布”。

image.png

【AiBase提要:】

🎵 技术突破：依托 MusiCoT 技术体系，实现模拟人类创作逻辑的深度建模。

🎹 成品级质感：在旋律、人声和编曲等维度全面升级，使作品达到“可发布”级别。

🛠️ 创作协同：支持用户通过自然语言和参考素材进行反复调整迭代，而非随机生成。

详情链接:https://www.mureka.ai/ https://www.mureka.cn/

8、三星官宣：下一代 AR 眼镜将于 2026 年发布，主打多模态 AI

三星正式确认其下一代 AR 眼镜将于 2026 年发布，主打多模态 AI 体验，核心卖点包括智能辅助、轻便设计以及先进的硬件配置。

【AiBase提要:】

🧠 智能辅助：通过语音、视觉及多种交互输入，提供沉浸式智能辅助服务。

👓 轻便设计：外观接近普通眼镜，确保日常佩戴的舒适感。

⚙️ 硬件规格：搭载高通 AR1 芯片组，配备 1200 万像素自动对焦摄像头。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • MiniMax 内部人手一个的 AI 实习生，现在你也能用了

    ​上周，Anthropic 发布了 Claude Cowork，把 Claude 从一个“聊天框里的助手”变成了能操作本地文件、自动执行任务的“桌面员工”。这未必是 AI Agent 真正实用化的标志，但它确实把 Agent 能力从概念演示，推到了更接近真实生产力的桌面工作流里。 就在这个节点上，MiniMax 也推出了自己的桌面端 Agent。MiniMax 内部其实一直在用 Agent 辅助工作，运维用它分析告警、销售用它写客户私

    ​文章搜索 ​核心标签 ​AI

  • 晚一天敲钟，MiniMax 更用力

    AI大模型第一股的悬念，终于揭晓。仅仅一天之隔，MiniMax晚于智谱IPO。 1月9日，MiniMax在港交所敲钟，开盘价235.4港元，较发行价上涨42.6%，市值超过800亿港元; 智谱昨天开盘价为120港元/股，市值为528.28亿港元;当前股价150多港元，市值接近700亿港元。 AI双雄的局面还在持续，他们都需要更用力证明自己。 不过对于同一赛道的同类型选手，资本市场同时容纳的数量有限，且

    ​AI大模型 ​IPO ​市值

  • AI日报：小米MiMo充值功能上线；美图秀秀登顶AI影像出海标杆；MiniMax推“专家Agent”桌面端

    《AI日报》栏目聚焦人工智能领域动态。小米开源大模型MiMo V2Flash API上线充值功能，即将开启付费模式，同时赠送免费额度。美图秀秀凭借“AI闪光灯”等功能入选年度AI产品榜，成为国产AI全球化典范。MiniMax推出桌面端“专家Agent”，打造AI原生工作台，用户可定制高阶助手。月之暗面将推出新一代万亿参数Kimi大模型，已在企业用户中内测。快手下可灵AI视频工具2025年收入达1.4亿美元，月活突破1200万。OpenAI在ChatGPT上线“年龄预测”功能，严控未成年人接触不当内容。DeepSeek新架构“MODEL1”代码曝光，或为下一代旗舰模型。Medeo AI海外发布新版，支持自然语言动态编辑视频。

    ​AI日报 ​小米MiMo ​大模型充值

  • 连投六轮！明势天使项目「MiniMax」正式登陆港交所，成史上IPO规模最大AI大模型公司

    2026年1月9日，AI公司MiniMax在香港联交所主板上市，成为史上IPO规模最大的AI大模型公司。明势资本作为其最早的投资方之一，自2022年3月公司创业初期便参与投资，并连续六轮加注，是参与融资轮次最多的机构。此次IPO定价165港元，盘中大涨97%，市值超千亿港元，市场反响热烈。明势资本通过长期支持，助力中国大模型企业登上全球舞台。

    ​明势创投 ​MiniMax ​港交所上市

  • 新款RGB-Mini LED哪款值得买？这4款闭眼入

    文章指出，RGB-Mini LED技术凭借其“画质、能耗、健康”三位一体的综合优势，已成为2026年全球高端电视市场的首选。中国品牌在该领域处于绝对领先地位，海信作为技术开创者和引领者，其产品矩阵覆盖超旗舰、影像旗舰和影游旗舰三大类，满足不同高端观影需求。消费者选购时需依据行业白皮书标准，辨别真假RGB-Mini LED产品，避免被简化方案误导。

    ​RGB-Mini ​LED ​高端电视市场

  • 2026高端电视首选！海信RGB-Mini LED技术确立全球高端显示的“中国标准”

    高端电视市场技术迭代加速，海信RGB-Mini LED技术以三原色直出为核心，突破传统单色背光+量子点方案的局限，实现画质、能耗与健康体验的平衡。该技术通过独立RGB背光设计，避免串色与偏色，结合三维控光与原生低蓝光，带来更真实色彩、更高能效及护眼效果，获国内外权威认可，推动行业迈向“真彩、节能、健康”新时代。

    ​高端电视 ​RGB-Mini ​LED

  • RGB-MiniLed电视如何重新定义客厅视觉中心？

    文章探讨了电视消费观念的变迁，从过去关注收视率、频道，转向如今重视帧率、沉浸感和家庭影院的“平权”。以海信E8S+Pro为代表的RGB-MiniLed电视，凭借原生4K 170Hz、动态330Hz高刷、0延迟技术及信芯H7芯片，成为争夺客厅“视觉权力”的核心武器，为玩家提供竞技优势。其RGB三原色自发光芯片配合9360分区，实现“光色同控”，呈现深邃黑色与6200nits耀眼亮度，满足影迷对色彩与细节的苛刻要求。搭载的4.2.2巨浪全屏声场，降低了构建家庭影院门槛，实现音画合一。文章指出，在快速迭代的消费电子行业，触及技术本质、拥有顶级硬件底座和AI进化能力的产品才值得长期持有，海信E8S+Pro正是这样一款成熟的高性价比投资之选。

    ​电视 ​帧率 ​沉浸感

  • 超越OLED！海信RGB-Mini LED电视成2026年高端首选

    2026年，全球高端电视市场迎来技术变革。海信开创的RGB-Mini LED技术挑战OLED的高端地位，在CES 2026上获得全球显示巨头跟进，成为公认的新一代显示技术。该技术通过三原色直出实现超高色域，配合黑曜屏Ultra显著提升暗室画质，黑色表现深邃，峰值亮度超越OLED，且避免了OLED的烧屏隐患。海信RGB-Mini LED电视还具备高刷新率，堪称“最强游戏搭档”。凭借画质、寿命、能耗等全面优势，RGB-Mini LED已实现对传统显示技术的超越，成为高端电视首选。

    ​高端电视 ​RGB-Mini ​LED

  • 狂揽1.4亿月活，汽水音乐凭免费逆袭腾讯网易？

    字节的流量优势愈发明显。 在大厂贴身肉搏的AI战场，字节旗下AI产品豆包不久前日均活跃用户数突破1亿，成为国内首个日活破亿的AI应用。此外，在音乐赛道，据Tech星球了解，今年1月份，字节旗下首款音乐App“汽水音乐”月活用户已近1.4亿，跃居行业第四。 虽然，月活过亿含金量不如日活高，但在一个“流量永动机”的叙事里，字节“大力出奇迹”屡见奇效，几乎包揽了�

    ​字节跳动 ​AI产品 ​汽水音乐

  • 揭密MiniMax不为人知的B面

    第一批AI大模型公司上市潮来了，先冲线的两家公司MiniMax、智谱揭开了自己的底牌。 相比于其他AI公司，MiniMax在国内似乎更加低调和神秘，这家从出生时就在海外市场拓展的公司，到底在怎么赚钱? 从招股书来看，2025年前三季度，MiniMax营收从上年同期的1945万美元激增至5344万美元（约3.8亿人民币），同比增长高达174%。 能看出来，MiniMax的商业化，就像三级火箭般加速上升。

    ​AI大模型 ​商业化 ​MiniMax

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM