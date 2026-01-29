华为畅享70X尊享版宣布降价：售价1799元起 优惠300

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:今日，华为畅享70X尊享版开启新年礼遇活动，这是该机自发布后首次迎来官方降价，至高可享300元优惠。

在价格调整方面，256GB版本从原本的1999元降至1799元，512GB版本则从2299元降至1999元。不仅如此，活动期间还限时赠送价值487元的畅享无忧大礼包2.0，其中包含价值189元的1年屏幕保障、价值169元的2年官方保修以及价值129元的1年电池保障服务。

回顾华为畅享70X尊享版，其于2025年11月正式发布。在性能配置上，该机搭载麒麟8000芯片，预装HarmonyOS4.2系统，为用户带来流畅的操作体验。屏幕方面，配备一块6.78英寸3D双曲OLED屏，拥有2700*1224分辨率，支持120Hz高刷、2160Hz高频PWM调光以及AI湿手触控，无论是日常使用还是游戏娱乐，都能提供出色的视觉效果。

机身设计上，采用坚韧玄甲架构，耐摔高度可达1.8米，最高承压65千克，大大提升了手机的耐用性。影像能力上，后置5000万像素RYYB超感知镜头搭配200万景深镜头和10通道色温传感器，前摄为800万像素，能够满足用户多样化的拍摄需求。

此外，该机内置6100mAh大容量电池，支持40W有线充电，还具备发送北斗卫星图片消息、超级NFC、屏下指纹等实用功能，为用户的生活和工作带来更多便利。

