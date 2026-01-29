REDMI Turbo 5系列今晚发布：开售即可享国补

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:今晚7点，REDMI Turbo5系列将正式发布并同步开售，官方宣布新机首销即可享受国家补贴政策。根据现行规则，售价6000元以下的机型可享受15%的购机优惠，最高补贴500元，这一政策将直接降低消费者的购机门槛。

此次发布的Turbo5系列包含Turbo5和Turbo5Max两款机型，其中Turbo5Max作为全新定位的产品，官方明确其市场定位高于Pro版本，将承接此前K90上探后的2.5K价位段市场。小米合伙人卢伟冰特别强调，Turbo5Max的"Max"标识代表顶格满配，旨在通过旗舰级配置一步到位满足用户需求。

性能方面，Turbo5Max首发搭载天玑9500s旗舰芯片，这是Turbo系列首次采用天玑9000正代旗舰处理器。续航配置同样亮眼，其首发9000mAh小米金沙江电池，通过顶级能效芯片与Xiaomi HyperOS一体化调频技术的协同优化，实际续航表现可媲美10000mAh竞品，满足重度用户全天候使用需求。

标准版Turbo5则搭载天玑8500-Ultra芯片，采用4nm工艺制程与全大核架构设计，GPU性能较前代提升25%。该机配备7560mAh大容量电池，支持100W有线秒充和27W有线反充功能，同时兼容百瓦PPS快充协议。屏幕配置上，Turbo5采用6.59英寸黄金尺寸屏幕，Turbo5Max则配备6.83英寸大屏，形成差异化产品矩阵。

