特斯拉ModelS和ModelX项目将终止 工厂将转型生产机器人

2026-01-29 09:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:特斯拉2025年第四季度财报电话会议上，特斯拉CEO马斯克正式宣布，公司将于2026年第二季度结束前停止生产Model SModel X两款旗舰车型。

他直言:“现在基本上是时候让Model S和X项目光荣退役了。如果你有意购买Model S或X，现在该下单了。”这一决定标志着特斯拉这两款具有里程碑意义的车型即将退出历史舞台。

马斯克还透露，在停产这两款车型后，弗里蒙特工厂将转型生产Optimus人形机器人，这标志着特斯拉在业务布局上的又一次重要调整。

马斯克、特斯拉机器人

今日，特斯拉正式发布2025年全年及第四季度财报。数据显示，特斯拉第四季度总营收为249.01亿美元，较去年同期下降约3%;其中核心汽车业务收入为176.93亿美元，同比降幅达11%。

从全年数据来看，特斯拉2025年实现营收约967亿美元，同比下滑3%，这是公司历史上首次出现年度营收下降。净利润方面，GAAP准则下全年净利润约38亿美元，同比下降46%;非GAAP准则下净利润约62亿美元，同比下滑26%。2025年第四季度公司交付量为41.82万辆，同比下降15.61%;全年累计交付163.61万辆，同比减少8.55%。

