首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

买REDMI Turbo5首发送真黄金红包！小米之家全国限量10万个

2026-01-29 09:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:今晚19:00，REDMI Turbo5系列将正式发布，该系列包含REDMI Turbo5标准版和Turbo5Max两款机型，为消费者带来更多选择。

为回馈广大用户，小米之家官微宣布，在小米之家购买REDMI Turbo5首发送真黄金红包，活动自新品开售日起持续至2月28日，全国共准备10万份红包，先到先得，送完即止。用户只需在小米之家微信公众号发送“黄金红包”，即可查询具体参与活动的门店信息。

小米之家宣布买REDMI Turbo 5 送黄金红包 全国限量 10 万个

在核心配置方面，REDMI Turbo5标准版将首批搭载天玑8500-Ultra处理器，而REDMI Turbo5Max则全球首发天玑9500s处理器，性能表现值得期待。其中，REDMI Turbo5Max致力于成为2.5K档满血性能旗舰，正面配备了一块6.83英寸直屏，采用M10发光材料打造，不仅显著提升了发光效率与寿命，还拥有高达3500nits的超高亮度，为用户带来极致的视觉体验。

续航方面，REDMI Turbo5Max内置了9000mAh超大电池，成为迄今为止最大容量的小米金沙江电池，即使重度使用也能轻松应对一整天，其能量密度高达894Wh/L，创下了小米史上的新高。而REDMI Turbo5则首次在标准版上采用了金属中框设计，配备了LPDDR5Ultra和UFS4.1存储组合，拥有旗舰同款的3D冰封循环冷泵散热系统，确保手机在长时间使用下依然保持冷静。

此外，REDMI Turbo5的电池容量为7560mAh，支持100W有线秒充和27W有线反充功能，同时兼容百瓦PPS协议，为用户提供了更加便捷的充电体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI Turbo 5官宣搭载天玑8500-Ultra处理器

    REDMI手机官方今日宣布，将于明日正式推出Turbo5系列新品，包含Turbo5与Turbo5Max两款机型。作为性能旗舰的迭代之作，新机首批搭载联发科天玑8500-Ultra芯片，采用4nm制程工艺与全大核架构设计，官方宣称其GPU性能较前代提升25%，在2000元档位机型中实现罕见的核心配置突破。 性能释放方面，REDMI Turbo5系列配备LPDDR5Ultra内存与UFS4.1闪存组合，并引入旗舰级3D冰封循环冷泵散热系统。�

    ​REDMI ​Turbo5 ​天玑8500-Ultra

  • 首发天玑9500s！REDMI Turbo 5系列今天发

    REDMI Turbo 5系列将在今天19点正式亮相，本次发布会将推出REDMI Turbo 5和REDMI Turbo 5 Max。 首先介绍REDMI Turbo 5 Max，其采用6.83英寸大屏，配备旗舰同款M10发光材料，首发天玑9500s旗舰芯片，支持100W超级闪充，电池是9000毫安时，还有50MP光影猎人600主摄 f/1.5大光圈、金属中框，超声波指纹，对称式双1115F扬声器，满级防水等等。 其中天玑9500s是联发科最新推出的旗舰芯片，它采用台积�

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 首发天玑9500s！REDMI Turbo 5 Max发布：2199元起

    今日晚间，REDMI Turbo 5 Max正式发布，起售价是2199元。 具体来看，12GB 256GB售价2199元，16GB 256GB售价2499元，12GB 512GB售价2499元，16GB 512GB售价2799元，国补后的到手价是1869.15元起。 该机首发天玑9500s旗舰平台，其采用3nm制程工艺、第二代全大核架构，CPU为1颗超大核Cortex-X925 3.73GHz 3颗超大核Cortex-X4 3.3GHz 4颗大核Cortex-A720 2.4GHz，晶体管数高达近300亿，是真正的满血正代旗舰芯。

    ​Redmi ​Turbo ​5

  • 国补价1699元起！REDMI Turbo 5发布：天玑8500-Ultra+7560mAh大电池

    Redmi Turbo 5于1月29日发布，首发搭载联发科天玑8500-Ultra芯片，官方定价1999元起，全系支持国补，到手价1699.15元起。该机延续极简设计，提供祥云白、暗影黑、浅海青三色，厚8.18mm，重204g，支持IP66/68/69/69K防尘防水。正面为6.59英寸黄金尺寸直屏，支持120Hz刷新率与3840Hz高频PWM调光。影像方面，后置5000万像素主摄（索尼LYT-600，OIS）+800万像素超广角。内置7560mAh电池，支持100W快充与27W反向充电。其他配置包括0809 X轴线性马达、1014D+1115双扬声器、NFC、红外遥控等。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • REDMI Turbo 5跑分出炉：新一代神U天玑8500加持

    Redmi Turbo 5系列将于本月发布，标准版搭载联发科天玑8500处理器，跑分已现身Geekbench 6。该芯片采用台积电N4P工艺，CPU为第二代全大核架构，多核性能提升7%，内存带宽提升12%。GPU为Mali-G720 MC8，峰值性能提升25%，功耗降低20%，并支持旗舰级光追。游戏方面，支持天玑调度引擎，可提升主流游戏登录加载速度17%-25%，以《原神》为例，可提供59.4帧半小时跑图帧率，功耗比竞品低18%。此外，Redmi Turbo 5还将采用1.5K直屏，配备大容量小米金沙江电池。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • Turbo 5 Max全球首发！REDMI详解天玑9500s：性能制霸2.5K档

    REDMI已经正式宣布，Turbo 5 Max全球首发联发科天玑9500s，官方发文详细介绍了其性能表现。 官方强调，REDMI Turbo目标成为2.5K档满血性能旗舰，在Pro之上，全面进化。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 卢伟冰：REDMI Turbo将首发搭载天玑9500s芯片

    今日，在联发科发布会上，REDMI Turbo5系列宣布将于本月正式发布，其中Turbo5Max将首发搭载天玑9500s芯片。 天玑9500s堪称一颗真正的旗舰芯片，它采用了先进的3nm工艺，具备全大核架构，拥有29M超大CPU缓存与系统缓存，芯片面积更是突破126mm，在性能表现上值得期待。

    ​联发科发布会 ​REDMI ​Turbo5系列

  • 2.5K满配性能王！REDMI Turbo 5 Max首发天玑9500s：跑分破361万

    联发科天玑9500s今天下午正式发布，小米和联发科在发布会上宣布，REDMI Turbo 5 Max将全球首发这颗芯片。 小米表示，REDMI Turbo 5 Max将成为2.5K档性能之王。 天玑9000s采用台积电3nm制程工艺，CPU是8核心设计，由1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核组成，同时集成Mali Immortalis-G925 MC12 GPU。 得益于天玑9000s的强劲性能，REDMI Turbo 5 Max的实验室跑分突破了361万，稳拿同档性能冠军。

    ​联发科天玑9500s ​REDMI ​Turbo

  • REDMI Turbo 5 Max明天将正式亮相 首发天玑9500s

    Redmi Turbo 5 Max将于1月15日正式官宣，备受期待。该机首发搭载天玑9500s旗舰平台，采用台积电3nm工艺，CPU为8核设计，Geekbench跑分单核约3000分，多核超9000分，性能对标骁龙8至臻版。配备1.5K直屏、16GB大内存，电池容量有望达9000mAh。Redmi称其将刷新中端性能赛道纪录，专为2026年“终极之战”而来。

    ​REDMI ​Turbo5Max ​天玑95

  • REDMI Turbo 5 Max搭载新一代超级阳光屏：3500nits峰值亮度

    今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品REDMI Turbo5Max将搭载新一代超级阳光屏，以3500nits的超高亮度惊艳亮相，这一特性将极大提升用户在强光环境下的屏幕可读性。该屏幕采用6.83英寸大尺寸设计，结合M10发光材料，不仅发光效率显著提升，使用寿命也得到有效延长。 在护眼功能方面，REDMI Turbo5Max同样不遗余力，支持小米青山护眼技术，实现3840Hz PWM DC调光，确保用户全天候使用都

    ​REDMI ​Turbo5Max ​超级阳光屏

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM