买REDMI Turbo5首发送真黄金红包！小米之家全国限量10万个

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:今晚19:00，REDMI Turbo5系列将正式发布，该系列包含REDMI Turbo5标准版和Turbo5Max两款机型，为消费者带来更多选择。

为回馈广大用户，小米之家官微宣布，在小米之家购买REDMI Turbo5首发送真黄金红包，活动自新品开售日起持续至2月28日，全国共准备10万份红包，先到先得，送完即止。用户只需在小米之家微信公众号发送“黄金红包”，即可查询具体参与活动的门店信息。

在核心配置方面，REDMI Turbo5标准版将首批搭载天玑8500-Ultra处理器，而REDMI Turbo5Max则全球首发天玑9500s处理器，性能表现值得期待。其中，REDMI Turbo5Max致力于成为2.5K档满血性能旗舰，正面配备了一块6.83英寸直屏，采用M10发光材料打造，不仅显著提升了发光效率与寿命，还拥有高达3500nits的超高亮度，为用户带来极致的视觉体验。

续航方面，REDMI Turbo5Max内置了9000mAh超大电池，成为迄今为止最大容量的小米金沙江电池，即使重度使用也能轻松应对一整天，其能量密度高达894Wh/L，创下了小米史上的新高。而REDMI Turbo5则首次在标准版上采用了金属中框设计，配备了LPDDR5Ultra和UFS4.1存储组合，拥有旗舰同款的3D冰封循环冷泵散热系统，确保手机在长时间使用下依然保持冷静。

此外，REDMI Turbo5的电池容量为7560mAh，支持100W有线秒充和27W有线反充功能，同时兼容百瓦PPS协议，为用户提供了更加便捷的充电体验。

