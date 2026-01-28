首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：腾讯混元图像3.0正式开源；Clawdbot迫于压力更名Moltbot；月之暗面发布 Kimi Code

2026-01-28 16:33 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、全球最强开源图生图!腾讯混元图像3.0正式开源，800亿参数助力 AI 创作

腾讯混元团队正式开源了其最新混元图像3.0图生图模型，该模型凭借强大的混合专家架构和多项核心技术突破，在全球影像编辑榜单中位列第七，成为目前全球最强的开源图生图模型。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 混元图像3.0采用原生多模态架构，实现文本与视觉理解深度融合。

🎨 支持多种编辑功能，如增删改、风格变换及老照片修复等。

📦 腾讯混元已开源模型权重及完整代码，降低开发者使用门槛。

详情链接:https://hunyuan.tencent.com/chat/HunyuanDefault?from=modelSquare&modelId=Hunyuan-Image-3.0-Instruct

2、国产编程神器登场！月之暗面发布 Kimi Code：多模态加持，无缝集成主流编辑器

月之暗面发布Kimi Code，标志着其在开发者生产力领域的重大突破。该工具通过多模态模型和开源SDK，为开发者提供高效、灵活的编程体验，推动国产AI编程工具进入大模型深度集成的新阶段。

【AiBase提要:】

🧠 多模态模型驱动，提升编程效率

🌐 全场景覆盖，兼容主流编辑器

🛠️ 开源Agent SDK，助力生态建设

3、开源 AI 项目 Clawdbot 迫于压力更名 Moltbot，旧账号被抢注上演“发币骗局”

开源 AI 项目 Clawdbot 更名为 Moltbot，因与 Claude 谐音存在商标冲突风险。更名后，旧账号被诈骗者抢注并发布虚假加密货币 $CLAWD，导致用户误信而买入，最终价格暴跌。开发者紧急澄清以防止更多用户受骗。

image.png

【AiBase提要:】

🔐 项目名称变更以避免商标冲突

💸 旧账号被诈骗者抢注并发布虚假加密货币

🚨 开发者紧急澄清以防止用户受骗

详情链接:https://clawd.bot/

4、谷歌 AI Plus 计划正式入美:200GB 空间+顶级模型共享，月费不足8刀

谷歌宣布其 Google AI Plus 计划正式扩展至全球所有 AI 服务覆盖的市场，包括美国在内的35个新国家和地区。该计划以每月7.99美元的价格提供顶级模型、创意工具和云存储等权益，旨在通过低价策略吸引非专业用户并对抗 OpenAI 的 ChatGPT Go 计划。

【AiBase提要:】

🧠 顶级模型体验: 包含 Gemini3Pro 及 Nano Banana Pro 模型。

🎬 创意与办公工具: 接入 Flow AI 电影制作工具，以及 NotebookLM 的深度研究与写作辅助。

💾 存储与共享: 提供 200GB 云存储空间，并支持最多5位家庭成员共享。

5、OpenAI 发布 Prism：基于 GPT-5.2 的科研协作新纪元

OpenAI 发布了名为 Prism 的 AI 原生在线工作空间，专为科研人员设计，基于 GPT-5.2 模型，整合了多种科研工具，提升了科研协作效率。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Prism 是基于 GPT-5.2 的科研协作平台，整合了文本编辑、LaTeX 编译等功能。

👥 支持多人实时协作，适用于不同规模的科研团队。

🚀 旨在减少科研过程中的摩擦成本，加速科学发现节奏。

6、谷歌 Aluminum OS 界面首曝：Android 与 ChromeOS 深度融合，Gemini AI 坐镇 C 位

谷歌正在推进 Android 与 ChromeOS 的深度融合，通过 Aluminum OS 实现桌面系统的革新。该系统不仅优化了大屏体验，还集成了 Gemini AI 和完整的 Chrome 插件生态，旨在提升安卓设备的生产力。

【AiBase提要:】

📱 Aluminum OS 是 Android 与 ChromeOS 的深度整合，针对大屏进行了底层逻辑重构。

🤖 Gemini AI 成为系统核心，深度参与用户的桌面办公与日常交互。

💻 支持完整的 Chrome 插件生态，提升安卓设备的生产力和兼容性。

7、Mistral AI 发布 Vibe 2.0：终端编程助手步入“子代理”时代

Mistral AI 发布了其终端编程助手 Vibe 2.0，该版本由全新的 Devstral2 模型驱动，旨在为开发者提供更具沉浸感的自然语言编程体验。核心升级包括多文件协同、子代理模式以及操作增强，进一步提升了开发效率和用户体验。

【AiBase提要:】

🧠 多文件协同：支持通过自然语言直接操控多个文件，并能充分利用全代码库的上下文信息进行开发。

🧩 子代理（Sub-agents）模式：引入自定义“子代理”功能，允许开发者根据任务需求分配不同的智能体进行分工协作，大幅提升复杂项目的开发效率。

🔧 操作增强：新增终端斜杠命令，让开发者无需离开终端界面，即可通过快捷指令完成高效的操作切换与任务触发。

8、小米 AI 眼镜深度集成支付宝：停车缴费与健康管理实现“无感交互”

小米AI眼镜深度集成支付宝功能，推出停车缴费与健康管理服务，提升了用户体验并强化了设备的安全性。

image.png

【AiBase提要:】

🚗 无感支付：用户可通过语音或注视动作完成停车缴费，提升支付效率。

📊 健康管理：接入蚂蚁“阿福”健康应用，实现健康数据的即时查询与追踪。

🔒 安全保障：采用GPASS框架，确保支付安全和隐私保护。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 腾讯混元图像3.0图生图模型发布 已在元宝同步上线

    腾讯混元图像3.0图生图模型正式发布，支持图片编辑与多图融合功能，已在元宝同步上线。该模型基于混元图像3.0原生多模态架构，采用混合专家（MoE）架构，总参数量达800亿。通过指令微调和后训练，模型能深度理解并处理用户输入的图像和编辑指令，生成图片一致性强、真实感佳、情绪表现力好，且速度显著提升。功能上支持增删改、风格变换、老照片修复、人物与文字修改等多种编辑能力，并能实现多图融合，适用于表情包制作、虚拟人物合拍、社交分享、电商海报设计、游戏角色定制及创意图片制作等多样化操作。

    ​腾讯混元 ​混元图像3.0 ​图生图模型

  • AI日报：混元图像3.0图生图模型发布；开源AI助手Clawdbot一夜爆火；京东JoyGlance正式登陆乐奇AI眼镜

    本期AI日报聚焦多领域AI新动态：腾讯发布混元图像3.0，实现语义驱动的精准修图；开源AI助手Clawdbot单日获9000星，具备物理级执行力；京东购物智能体JoyGlance登陆Rokid眼镜，简化购物流程；苹果Siri将整合谷歌Gemini核心，预计2月发布；腾讯“元宝派”开启内测，探索AI深度融入社交场景；百度文心助手推出5亿现金红包活动，结合春节习俗；中国团队SeaArt用户破5000万，实现创意到变现闭环；上海交大发布光学垂直大模型Optics GPT，重塑光学研发模式。

    ​AI ​图像编辑 ​语义理解

  • AI日报：宇树开源UnifoLM-VLA-0大模型；腾讯“元宝派”内测截图泄露；Clawd更名为OpenClaw

    本期AI日报聚焦具身智能与AI应用新动态。蚂蚁集团发布LingBot-VLA模型，实现双手机器人通用操控；宇树开源UnifoLM-VLA-0模型，为机器人注入物理常识。开源AI助手OpenClaw更名后受关注，强调隐私安全。商汤开源SenseNova-MARS模型，在多个榜单超越GPT-5.2。腾讯“元宝派”社交功能内测截图泄露，整合微信与QQ好友，支持同步观影听歌。马斯克计划明年推出高度个性化AI生成游戏与影音内容。Anthropic因涉嫌大规模盗版遭音乐出版商起诉，索赔30亿美元。字节与阿里在春节前后发布新一代大模型，争夺云端主导权。

    ​人工智能 ​机器人技术 ​蚂蚁集团

  • AI加入群聊这事，可能还是得腾讯来做

    ​“元宝派本来是一个绝密项目。” 1月26日腾讯员工大会上，马化腾亲自为这个新功能拉票，号召员工下载体验、帮忙Debug。同一天，腾讯宣布春节期间元宝将派发10亿现金红包。马化腾说，希望重现当年微信红包的盛况。 2015年春晚，微信"摇一摇"红包让微信支付一夜之间成为支付宝的对手。十年后，腾讯想用同样的打法推一个AI产品，野心不小。但问题是，微信红包

  • 10亿红包背后的AI暗战：腾讯、字节、阿里展开“三国杀”

    ​AI江湖，再起风云。 1月26日，马化腾在内部分享中透露:“元宝”将于2月1日上线春节活动，用户可瓜分10亿元现金红包，单个最高达万元。他直言希望复刻当年微信红包的奇迹，重温抢红包的快乐，并首次公开“元宝派”这个曾属“绝密项目”的社交产品。 曾经的“BAT大战”渐行渐远，如今字节、阿里、腾讯却在AI赛道短兵相接，一场“三国杀”正式拉开序幕。 腾讯此时�

    ​AI江湖 ​腾讯元宝 ​春节红包

  • 销售易获腾讯云三项大奖，深度融入腾讯AI战略与自有产品体系

    近日，2026腾讯云合作伙伴大会在海南三亚召开。作为腾讯旗下CRM与腾讯核心生态伙伴，销售易在本次大会上一举斩获三项大奖，并与在场超1000家伙伴共同探索CRM智能化新场景，共建企业增长新生态。销售易正持续深化与腾讯AI能力的深度融合，共同为企业客户提供更智能、更一体化的商业增长解决方案。腾讯集团副总裁、政企业务总裁、销售易董事长李强表示:“合作伙伴是腾

    ​腾讯云 ​合作伙伴大会 ​销售易

  • 腾讯内测“元宝派” 创建AI与用户交互社群

    腾讯旗下AI助手元宝”近期低调开启了一项名为元宝派”的全新社交AI功能内测。该功能旨在探索AI在多人社交场景中的深度应用，为用户打造一个融合娱乐与协作的社交空间”。 从内测截图可见，元宝派”的核心玩法是让用户创建或加入一个专属的派”。 在派内，用户可以直接@元宝AI助手，或引用其对话内容，触发多种智能互动。例如，元宝可以自动总结群聊内容，或帮助�

    ​AI社交 ​腾讯元宝 ​智能互动

  • 2026年，腾讯正式用元宝派杀入了AI社交。

    ​劲爆的东西来了。 2026年开年，腾讯正式进军AI社交赛道。 元宝直接一个大更新，开启了一个前所未有的玩法内测。 名字叫做，元宝派。 现在你不仅可以和朋友们在元宝里水群。 跟群友一起，花式艾特元宝。 甚至可以，装成别的大模型和元宝对话。

    ​AI社交 ​腾讯元宝 ​元宝派

  • 腾讯搜狗输入法20.0版发布：全面AI化 回归清爽

    搜狗输入法20.0版本正式发布，以全面AI化为核心，带来多项创新功能。其“AI一键口语转书面语”功能能智能识别并转化口语中的不连贯表达，生成规范文本。语音识别准确率高达97%，轻声音识别延迟降低40%。翻译方面接入腾讯混元翻译模型，支持30多种语言边输边译，质量达文学级水准。AI打字能根据场景智能识别意图，提升输入效率。此外，拥有10亿级动态词库，日更网络热词，并为专业用户提供定制词库服务。手机端新增一键关闭键盘广告功能，回归清爽输入体验。

    ​搜狗输入法 ​AI一键口语转书面语 ​语音识别

  • 狂揽1.4亿月活，汽水音乐凭免费逆袭腾讯网易？

    字节的流量优势愈发明显。 在大厂贴身肉搏的AI战场，字节旗下AI产品豆包不久前日均活跃用户数突破1亿，成为国内首个日活破亿的AI应用。此外，在音乐赛道，据Tech星球了解，今年1月份，字节旗下首款音乐App“汽水音乐”月活用户已近1.4亿，跃居行业第四。 虽然，月活过亿含金量不如日活高，但在一个“流量永动机”的叙事里，字节“大力出奇迹”屡见奇效，几乎包揽了�

    ​字节跳动 ​AI产品 ​汽水音乐

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM