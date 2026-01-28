AI日报：腾讯混元图像3.0正式开源；Clawdbot迫于压力更名Moltbot；月之暗面发布 Kimi Code

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、全球最强开源图生图!腾讯混元图像3.0正式开源，800亿参数助力 AI 创作

腾讯混元团队正式开源了其最新混元图像3.0图生图模型，该模型凭借强大的混合专家架构和多项核心技术突破，在全球影像编辑榜单中位列第七，成为目前全球最强的开源图生图模型。

【AiBase提要:】 🧠 混元图像3.0采用原生多模态架构，实现文本与视觉理解深度融合。 🎨 支持多种编辑功能，如增删改、风格变换及老照片修复等。 📦 腾讯混元已开源模型权重及完整代码，降低开发者使用门槛。 详情链接:https://hunyuan.tencent.com/chat/HunyuanDefault?from=modelSquare&modelId=Hunyuan-Image-3.0-Instruct

2、国产编程神器登场！月之暗面发布 Kimi Code：多模态加持，无缝集成主流编辑器

月之暗面发布Kimi Code，标志着其在开发者生产力领域的重大突破。该工具通过多模态模型和开源SDK，为开发者提供高效、灵活的编程体验，推动国产AI编程工具进入大模型深度集成的新阶段。

【AiBase提要:】 🧠 多模态模型驱动，提升编程效率 🌐 全场景覆盖，兼容主流编辑器 🛠️ 开源Agent SDK，助力生态建设

3、开源 AI 项目 Clawdbot 迫于压力更名 Moltbot，旧账号被抢注上演“发币骗局”

开源 AI 项目 Clawdbot 更名为 Moltbot，因与 Claude 谐音存在商标冲突风险。更名后，旧账号被诈骗者抢注并发布虚假加密货币 $CLAWD，导致用户误信而买入，最终价格暴跌。开发者紧急澄清以防止更多用户受骗。

【AiBase提要:】 🔐 项目名称变更以避免商标冲突 💸 旧账号被诈骗者抢注并发布虚假加密货币 🚨 开发者紧急澄清以防止用户受骗 详情链接:https://clawd.bot/

4、谷歌 AI Plus 计划正式入美:200GB 空间+顶级模型共享，月费不足8刀

谷歌宣布其 Google AI Plus 计划正式扩展至全球所有 AI 服务覆盖的市场，包括美国在内的35个新国家和地区。该计划以每月7.99美元的价格提供顶级模型、创意工具和云存储等权益，旨在通过低价策略吸引非专业用户并对抗 OpenAI 的 ChatGPT Go 计划。

【AiBase提要:】 🧠 顶级模型体验: 包含 Gemini3Pro 及 Nano Banana Pro 模型。 🎬 创意与办公工具: 接入 Flow AI 电影制作工具，以及 NotebookLM 的深度研究与写作辅助。 💾 存储与共享: 提供 200GB 云存储空间，并支持最多5位家庭成员共享。

5、OpenAI 发布 Prism：基于 GPT-5.2 的科研协作新纪元

OpenAI 发布了名为 Prism 的 AI 原生在线工作空间，专为科研人员设计，基于 GPT-5.2 模型，整合了多种科研工具，提升了科研协作效率。

【AiBase提要:】 🧠 Prism 是基于 GPT-5.2 的科研协作平台，整合了文本编辑、LaTeX 编译等功能。 👥 支持多人实时协作，适用于不同规模的科研团队。 🚀 旨在减少科研过程中的摩擦成本，加速科学发现节奏。

6、谷歌 Aluminum OS 界面首曝：Android 与 ChromeOS 深度融合，Gemini AI 坐镇 C 位

谷歌正在推进 Android 与 ChromeOS 的深度融合，通过 Aluminum OS 实现桌面系统的革新。该系统不仅优化了大屏体验，还集成了 Gemini AI 和完整的 Chrome 插件生态，旨在提升安卓设备的生产力。

【AiBase提要:】 📱 Aluminum OS 是 Android 与 ChromeOS 的深度整合，针对大屏进行了底层逻辑重构。 🤖 Gemini AI 成为系统核心，深度参与用户的桌面办公与日常交互。 💻 支持完整的 Chrome 插件生态，提升安卓设备的生产力和兼容性。

7、Mistral AI 发布 Vibe 2.0：终端编程助手步入“子代理”时代

Mistral AI 发布了其终端编程助手 Vibe 2.0，该版本由全新的 Devstral2 模型驱动，旨在为开发者提供更具沉浸感的自然语言编程体验。核心升级包括多文件协同、子代理模式以及操作增强，进一步提升了开发效率和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 多文件协同：支持通过自然语言直接操控多个文件，并能充分利用全代码库的上下文信息进行开发。 🧩 子代理（Sub-agents）模式：引入自定义“子代理”功能，允许开发者根据任务需求分配不同的智能体进行分工协作，大幅提升复杂项目的开发效率。 🔧 操作增强：新增终端斜杠命令，让开发者无需离开终端界面，即可通过快捷指令完成高效的操作切换与任务触发。

8、小米 AI 眼镜深度集成支付宝：停车缴费与健康管理实现“无感交互”

小米AI眼镜深度集成支付宝功能，推出停车缴费与健康管理服务，提升了用户体验并强化了设备的安全性。

【AiBase提要:】 🚗 无感支付：用户可通过语音或注视动作完成停车缴费，提升支付效率。 📊 健康管理：接入蚂蚁“阿福”健康应用，实现健康数据的即时查询与追踪。 🔒 安全保障：采用GPASS框架，确保支付安全和隐私保护。

