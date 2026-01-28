大家有没有发现，2026年的流量逻辑彻底变了?以前我们聊 SEO（搜索引擎优化），看的是百度排名;现在大家都在卷 GEO（生成式引擎优化），看的是 DeepSeek、豆包、通义千问这些 AI 助手会不会在回答里引用你的品牌
最扎心的是:你花了几十万发的软文，在 AI 看来可能只是"电子垃圾"。钱花了，软文发了，AI 却压根没收录? 今天我就带大家实测一个营销圈的"照妖镜"——AIBase GEO 推广效果检测工具，看看你的品牌推广到底有没有打水漂。
01为什么你的软文发了等于没发?
很多品牌方还停留在“铺稿量”的幻觉里。但在 AI 搜索时代，衡量标准变成了:“当用户提问时，AI 是否把你作为可信信源推荐出来?”
如果你发现自己的软文在 AI 平台里搜不到、没引用，通常是因为:
基础收录失败: 文章连百度索引都没进，AI 压根看不见
内容逻辑不合胃口: AI 无法从你的文章中提取出有效的“答案”
覆盖度过低: 仅有零星提及，无法形成品牌声量矩阵
02硬核实测:如何2分钟评估一篇软文的 AI 曝光?
我拿了一篇标题为《2025国内 GEO 优化服务商排名》的文章进行了深度测评
第一步:GEO 综合评分——曝光效果量化
通过 AIBase，我直接拿到了这份
基础索引状态: 确认百度已收录，这是被 AI 引用的前提
引用频次: 该文章全网引用总数为7次
问题覆盖度: 在 AI 的25个相关提问中，命中了6个，回答命中率约24%
第二步:多平台深度拆解
这个工具最强的地方在于能同步检测 豆包、文心一言、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝 这国内5大主流 AI 平台
豆包表现: 表现最好，有74个来源和5个问题引用
DeepSeek 表现: 虽有100个来源，但引用数为0
。这说明内容虽然被采集，但没被算法选中作为答案，品牌方需要调整内容逻辑了!
03品牌方必备:有没有批量检测神器?
很多朋友问我:“我有几百个链接，难道要一个个测?”
当然不!AIBase GEO 检测工具 支持批量检测，一次性可以提交多达 100条链接
批量处理: 后台统一处理，省去手动重复劳动
趋势追踪: 自动保存历史记录，你可以对比不同阶段的 AI 曝光趋势变化
可视化报告导出: 直接导出引用明细，无论是给领导汇报还是向客户交差，这份报告的专业度都是满分
04总结:从 SEO 到 GEO，别输在起跑线上
传统 SEO 关注的是“被点击”，而 GEO 关注的是“被推荐”
|对比维度
|传统 SEO
|GEO 生成式优化
|优化目标
|百度/Google 搜索排名
AI 平台引用与推荐
|衡量指标
|点击率、关键词排名
AI 引用率、回答覆盖度
|趋势
|增长趋于稳定
指数级增长
正如某科技公司营销总监张明所说:“以前只关注排名，现在发现 GEO 检测能让我们看到真实的流量入口。”
建议:
各位品牌方、公关（PR）大佬，别再盲目投流了!
先去
测一下你的内容资产到底有多少分。只要2分钟，就能看清你的推广费花在了哪。 AIBase GEO 推广效果检测工具
