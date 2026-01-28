首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI Turbo 5官宣搭载天玑8500-Ultra处理器

2026-01-28 15:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月28日 消息:REDMI手机官方今日宣布，将于明日正式推出Turbo5系列新品，包含Turbo5与Turbo5Max两款机型。作为性能旗舰的迭代之作，新机首批搭载联发科天玑8500-Ultra芯片，采用4nm制程工艺与全大核架构设计，官方宣称其GPU性能较前代提升25%，在2000元档位机型中实现罕见的核心配置突破。

性能释放方面，REDMI Turbo5系列配备LPDDR5Ultra内存与UFS4.1闪存组合，并引入旗舰级3D冰封循环冷泵散热系统。据实验室数据，该散热方案导热效率达传统VC均热板的3倍，可有效压制高负载运行时的机身温度。配合全新狂暴引擎3.0技术，实现CPU、GPU与内存的协同调频，确保游戏等重载场景下的持续性能输出。

REDMI Turbo 5 官宣首批搭载天玑8500-Ultra 2K档罕见全大核架构

屏幕与续航成为另一大看点。新机采用6.59英寸超级阳光屏，峰值亮度突破3500nits，支持户外强光环境下的清晰显示。Turbo5Max内置7560mAh硅碳负极电池，支持100W有线快充与27W反向充电功能，兼容主流百瓦PPS协议充电器。官方测试显示，该电池在极端低温环境下仍能保持稳定充放电效率。

设计语言上，REDMI Turbo5系列采用金属中框搭配2.5D玻璃后盖，通过纳米级纹理工艺实现温润触感。机身线条经过优化，大R角设计与超窄边框使整机握持感更趋圆润。值得注意的是，Turbo5与Max版本在核心配置外保持高度一致，仅在电池容量与部分功能上存在差异化。

