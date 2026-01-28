REDMI Turbo 5官宣采用金属中框+2.5D玻璃背板配置

首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）1月28日 消息:REDMI官方今日宣布，Turbo5系列将于今晚正式发布，一次性推出Turbo5与Turbo5Max两款机型。其中Turbo5Max填补K系列上探后留下的2.5K价位市场空白，Turbo5则延续2K档位布局，通过材质升级与性能优化打造差异化竞争力。

2K档罕见！REDMI Turbo 5 用上金属中框 2.5D玻璃背板

最受瞩目的Turbo5首次在2K价位段采用金属中框与2.5D玻璃背板组合，配合大R角圆润设计和超窄边框工艺，整机质感直逼旗舰机型。针对握持体验，REDMI特别优化了配重平衡，纵向双摄Deco模块采用简约设计，避免硌手问题。该机配备6.59英寸黄金尺寸屏幕，与K90标准版保持一致，这一尺寸经过7轮样机测试与百名用户调研，在单手操作便利性与沉浸观影体验间取得平衡，同时满足高性能与大电池需求。

性能配置方面，Turbo5搭载天玑8500处理器，采用台积电4nm制程工艺，CPU采用第二代全大核架构，包含1颗3.4GHz Cortex-A725核心、3颗3.2GHz Cortex-A725核心及4颗2.2GHz Cortex-A725核心，GPU为Mali-G720MC8架构，支持硬件级光线追踪技术，安兔兔跑分突破240万大关。

  • REDMI Turbo 5真机全网首看！三款配色、首次金属中框

    今日，REDMI产品经理胡馨心发布REDMI Turbo 5真机展示视频，号称是全网首看”。 据了解，REDMI Turbo 5拥有三款配色，分别是祥云白、浅海青和暗影黑，整机设计语言延续上代设计风格，但质感和精致度有大幅提升。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • REDMI Turbo 5 Max外观公布：跑道型Deco配备金属中框

    今日，REDMI手机正式揭晓了REDMI Turbo5Max海风蓝配色的外观设计，官方宣称其为REDMI品牌迄今最具旗舰质感的性能机型。新机采用优雅的大R角设计，搭配极窄边框，整体视觉效果更显精致细腻。 在材质选择上，REDMI Turbo5Max同样下足功夫。其配备CNC精雕金属中框，质感出众且坚固耐用;背部则采用旗舰级玻纤材质，兼顾轻盈与舒适手感。背部设计方面，该机创新性地引入金属跑道型

    ​REDMI ​Turbo5Max ​天玑9500s

  • 买REDMI Turbo5首发送真黄金红包！小米之家全国限量10万个

    今晚19:00，REDMI Turbo5系列将正式发布，该系列包含REDMI Turbo5标准版和Turbo5Max两款机型，为消费者带来更多选择。 为回馈广大用户，小米之家官微宣布，在小米之家购买REDMI Turbo5首发送真黄金红包，活动自新品开售日起持续至2月28日，全国共准备10万份红包，先到先得，送完即止。用户只需在小米之家微信公众号发送“黄金红包”，即可查询具体参与活动的门店信息。

    ​REDMI ​Turbo5 ​天玑8500-Ultra

  • REDMI Turbo 5标准版外观公布 金属中框搭配玻璃背板设计

    Redmi Turbo5系列将于1月29日正式发布。标准版采用6.59英寸黄金中尺寸屏幕，与K90标准版一致。整机质感显著提升，采用金属中框搭配玻璃背板方案，延续祥云白配色，并加入红色点缀。该机定位中端，搭载联发科天玑8500处理器，采用台积电N4P工艺，CPU为第二代全大核架构，安兔兔跑分可达240万分。此外，Turbo5还将配备1.5K直屏及大容量小米金沙江电池。

    ​REDMI ​Turbo5 ​小米手机

  • REDMI Turbo 5 Max发布2小时刷新2-3K价位段新机首销记录

    REDMI品牌正式推出Turbo5系列新机，包含REDMI Turbo5与REDMI Turbo5Max两款机型。 其中，REDMI Turbo5Max凭借强劲性能与创新配置，在发布后迅速引发市场关注。据REDMI手机官方微博发布的首销战报显示，该机型在正式发售仅2小时内，便成功刷新2K-3K价位段新机首销销量纪录，成为当日智能手机市场的焦点。

    ​REDMI ​Turbo5Max ​天玑9500s

  • REDMI Turbo 5 Max官宣下周发布

    REDMI Turbo5系列今日正式官宣，将于下周与消费者见面。按照小米以往的发布会惯例，具体时间很可能定在下周四即1月29日。 此次官方预热重点聚焦于定位更高的Turbo5Max机型。该机将全球首发搭载正代旗舰芯天玑9500s，这款芯片采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包含1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成Mali Immortalis-G925MC12GPU。

    ​REDMI ​Turbo5Max ​天玑9500s

  • REDMI Turbo 5 Max搭载超声波指纹：支持滑动录入

    今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品Turbo5Max将首次在Turbo系列中搭载超声波指纹技术，官方特别强调，Turbo5Max所采用的超声波指纹，相较于传统屏下指纹，解锁速度提升了30%，为用户带来更为迅捷的解锁体验。 超声波指纹技术的引入，不仅提升了速度，更在录入效率和识别准确性上实现了显著突破。用户可通过滑动方式轻松完成指纹录入，无需反复按压，大大节省了时间。同�

    ​超声波指纹 ​解锁速度 ​指纹录入

  • REDMI Turbo 5 Max大内存版首销直降近千元 雷军反问：定价厚道吧？

    在内存价格疯涨的行业背景下，REDMI Turbo 5 Max却逆势给出降价惊喜。 1月29日该机正式发布，雷军在微博发文反问 Turbo定价厚道吧？”其背后是小米专项投入的10亿内存补贴，叠加国补后性价比再创新高。 此次REDMI Turbo 5 Max在价格上诚意拉满：首销期间全版本直降300元，512GB版本额外再减200元，算上国补后，16GB 512GB版仅2379.15元，相当于直降近千元。 要知道最近内存成本涨幅迅�

    ​内存价格 ​REDMI ​Turbo

  • REDMI Turbo 5 Max阳光橙配色外观公布

    REDMI官方正式宣布，REDMI Turbo5系列将于1月29日，也就是本周四正式发布。与此同时，官方还公布了REDMI Turbo5Max的阳光橙配色，并全方位展示了其全新外观。 从公布的外观图来看，REDMI Turbo5Max的阳光橙配色与iPhone17Pro系列的橙色有相似之处，但因其背部设计十分简洁，整体看起来更为清爽。该机采用直边直屏设计，正面配备一块1.5K大直屏，窄边框搭配优雅的大R角，外观精致度十

    ​REDMI ​Turbo5系列 ​阳光橙配色

  • 离开小米后仍为REDMI站台 王腾：最强的Turbo只在REDMI

    今日，REDMI Turbo 5系列正式发布，起售价1999元。 新机发布后，前REDMI品牌总经理王腾转发REDMI手机微博，为Turbo 5系列进行宣传。 王腾在转发中表示：Turbo 5 Max发布，最强的Turbo只在REDMI！引领行业全面Turbo。”

    ​REDMI ​Turbo ​5

