REDMI Turbo 5官宣采用金属中框+2.5D玻璃背板配置

今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品Turbo5Max将首次在Turbo系列中搭载超声波指纹技术，官方特别强调，Turbo5Max所采用的超声波指纹，相较于传统屏下指纹，解锁速度提升了30%，为用户带来更为迅捷的解锁体验。 超声波指纹技术的引入，不仅提升了速度，更在录入效率和识别准确性上实现了显著突破。用户可通过滑动方式轻松完成指纹录入，无需反复按压，大大节省了时间。同�