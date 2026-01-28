REDMI Turbo 5官宣采用金属中框+2.5D玻璃背板配置

站长之家（ChinaZ.com）1月28日 消息:REDMI官方今日宣布，Turbo5系列将于今晚正式发布，一次性推出Turbo5与Turbo5Max两款机型。其中Turbo5Max填补K系列上探后留下的2.5K价位市场空白，Turbo5则延续2K档位布局，通过材质升级与性能优化打造差异化竞争力。
最受瞩目的Turbo5首次在2K价位段采用金属中框与2.5D玻璃背板组合，配合大R角圆润设计和超窄边框工艺，整机质感直逼旗舰机型。针对握持体验，REDMI特别优化了配重平衡，纵向双摄Deco模块采用简约设计，避免硌手问题。该机配备6.59英寸黄金尺寸屏幕，与K90标准版保持一致，这一尺寸经过7轮样机测试与百名用户调研，在单手操作便利性与沉浸观影体验间取得平衡，同时满足高性能与大电池需求。
性能配置方面，Turbo5搭载天玑8500处理器，采用台积电4nm制程工艺，CPU采用第二代全大核架构，包含1颗3.4GHz Cortex-A725核心、3颗3.2GHz Cortex-A725核心及4颗2.2GHz Cortex-A725核心，GPU为Mali-G720MC8架构，支持硬件级光线追踪技术，安兔兔跑分突破240万大关。
