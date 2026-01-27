上周和一个做SaaS的朋友聊天，他说最近在做GEO优化，每天都在查自己品牌在AI搜索里的排名。我问他:"竞品呢?有看过他们的变化吗?"他愣了一下:"没想过，我只关心自己排第几。"

这就是很多人做GEO时的盲区——只盯着自己，却忽略了竞品的动向。

体验地址：https://app.aibase.com/zh/tools/geo-checker

为什么竞品数据更重要?

你的品牌曝光率从20%涨到25%，看起来不错。但如果竞品同期从15%涨到35%，这意味着什么?意味着你在AI推荐中的相对位置其实是下降的。

AI搜索和传统SEO不一样。Google会给你10个链接位置，但ChatGPT通常只推荐2-3个品牌。如果竞品突然在AI回答中频繁出现，很可能是他们优化了某个关键环节——这才是你最该关注的信号。

去年就有个真实案例:一家项目管理工具公司发现，他们在DeepSeek的曝光率两个月内从30%掉到18%。一开始以为是自己内容出问题了，后来用工具一查，发现竞品Notion那段时间在知乎和搜狐号疯狂发文，AI引用源大量增加。他们赶紧跟进类似策略，一个月后曝光率回升到28%。

怎么高效监控竞品?

最直接的办法就是用专门的GEO监控工具。我试过几个，觉得AIBase GEO排名查询工具比较实用——能同时监控5个主流AI平台（豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言），还能对比竞品数据。

用起来很简单:输入你的品牌和几个主要竞品，选几个核心问题（比如"推荐项目管理工具"），系统会自动检测各家在AI回答中的出现频率和排名位置。重点是能看到趋势变化——如果竞品某个平台的曝光率突然飙升，你能第一时间发现。

我一般每周查一次，重点看两个指标:

平台占比:竞品在哪个AI平台表现特别好?他们可能在那个平台的内容源上下了功夫 曝光率增长:如果竞品单月增长超过10%，赶紧去看他们最近发了什么内容

别等竞品超车了才反应

GEO这事儿，防守比进攻更重要。你辛辛苦苦把曝光率做上去，结果竞品用更高效的策略一个月就超过你——到那时候再追就被动了。

所以，做GEO别只看自己的数据涨跌，多花点时间盯着竞品的动向。他们的增长曲线，往往比你自己的排名数字更有价值。

