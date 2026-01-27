首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：Kimi K2.5上线；阿里发布推理模型Qwen3-Max-Thinking；Claude 深度集成 Slack 等办公神器

2026-01-27

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、Kimi K2.5悄然上线 视觉与工具调用双升级

Kimi K2.5的发布标志着Moonshot AI在AI领域的持续发力，其视觉与工具调用功能的升级显著提升了模型的实用性。

【AiBase提要:】

🧠 Kimi K2.5新增视觉能力，支持图像分析和3D模型生成。

🛠️ 工具调用功能提升，使Kimi更接近“代理式智能”。

🚀 用户反馈性能惊艳，开源期待高涨。

2、腾讯搜狗输入法发布 20.0 重磅版本全面AI

腾讯搜狗输入法发布20.0版本，全面AI化升级，涵盖AI语音、AI翻译和AI打字三大核心功能，显著提升输入效率与智能化体验。

【AiBase提要:】

🧠 AI语音输入识别延时下降40%，准确率高达98%

🌐 AI翻译支持30种语言，实现输入即译

💡 AI打字精准度提升，每日更新热门词汇

3、国产推理模型新标杆！阿里发布万亿参数 Qwen3-Max-Thinking，性能直指 GPT-5.2

阿里巴巴发布Qwen3-Max-Thinking，该模型在复杂推理、事实知识及智能体能力等核心维度实现跨越式升级，参数量突破万亿大关，并在多项权威基准测试中表现出色，性能直指国际顶尖模型。

【AiBase提要:】

🧠 万亿级参数推理：通过更大规模的强化学习与测试时扩展技术，提升科学知识与数学推理表现。

🤖 原生智能体能力：模型具备自适应工具调用能力，可根据任务需求自主选择搜索引擎或代码解释器。

🚀 性能对标国际顶流：在19项权威测试中，性能媲美GPT-5.2和Claude-4.5，处于国际领先水平。

4、阿里健康医学AI应用“氢离子”上线新功能，支持全球医学文献日更追踪

阿里健康旗下的医学AI应用“氢离子”发布了重大更新，新增了“动态证据定位”功能。该功能通过将传统的“静态引用”升级为“活证据”，解决了临床与科研中AI虚假信息（幻觉）的痛点，能够精准定位原文语句并同步校验信息的时效性、权威性和逻辑一致性。

【AiBase提要:】

✨ 新增“动态证据定位”功能，提升医学AI的可信度和实用性。

🔍 支持精准定位原文语句，并同步校验信息的时效性、权威性和逻辑一致性。

🌐 实现对全球医学指南与文献的日更追踪，便于医生查询复杂临床数据。

5、百度文心APP开启行业首个“多人多Agent”群聊内测

百度文心APP开启行业首个“多人多Agent”群聊内测，标志着国内AI应用迈入“多人+多AI”协同的新时代。

【AiBase提要:】

🧠 多智能体共存：群聊中可同时调用多个垂类Agent，形成多维度的“AI智囊团”。

🗣️ 主动介入机制：AI助手能根据讨论氛围判断时机，主动提供建议。

🤝 交互范式升级：AI从被动响应工具转化为具备社交属性的参与者。

6.广告费直逼超级碗？OpenAI 开启 ChatGPT 广告内测，定价远超行业均值

OpenAI 开启 ChatGPT 广告内测，定价远超行业均值，其每千次展示费用高达 60 美元左右，接近顶级电视节目的黄金时段广告报价。这一定价策略基于 AI 用户行为特点，采用按展示付费模式，以应对商业化压力。

【AiBase提要:】

💰 天价 CPM：OpenAI 为初期的 ChatGPT 广告设定了约 60 美元的千次展示成本，定价对标 顶级 电视直播赛事。

🔄 展示量计费：由于 AI 用户极少点击外链，OpenAI 抛弃了传统的点击付费模式，转而采用与 Perplexity 类似的按展示收费机制。

💼 商业化压力：尽管奥特曼曾对广告模式持保留意见，但为了支撑公司高估值，OpenAI 正在加速推进商业变现进程。

7、告别对话框！Anthropic 发布交互式应用，Claude 深度集成 Slack 等办公神器

Anthropic 推出 Claude 交互式应用功能，深度集成办公工具，提升协作效率，同时通过 MCP 协议实现生态兼容，并强调用户安全注意事项。

【AiBase提要:】

🧠 Claude 集成 Slack、Canva 等办公工具，提升工作效率。

🔒 MCP 协议支持第三方服务对接，增强 AI 生态兼容性。

🛠️ 用户需谨慎授权，避免敏感信息泄露，确保安全使用。

8、蚂蚁灵波开源空间感知模型LingBot-Depth，让机器人精准抓取透明反光物

蚂蚁灵波科技开源了高精度空间感知模型LingBot-Depth，该模型在透明和反光物体的深度感知方面取得突破，并在权威评测中表现出色。其核心数据资产将助力社区解决复杂场景的空间感知问题。

【AiBase提要:】

🧠 通过掩码深度建模技术，提升透明和反光物体的深度感知能力。

📊 在多个基准评测中，LingBot-Depth展现出显著优于现有模型的性能。

📦 开源2M真实世界深度数据和1M仿真数据，推动社区攻克复杂场景空间感知难题。

