REDMI Turbo 5 Max搭载超声波指纹：支持滑动录入

2026-01-27

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品Turbo5Max将首次在Turbo系列中搭载超声波指纹技术，官方特别强调，Turbo5Max所采用的超声波指纹，相较于传统屏下指纹，解锁速度提升了30%，为用户带来更为迅捷的解锁体验。

超声波指纹技术的引入，不仅提升了速度，更在录入效率和识别准确性上实现了显著突破。用户可通过滑动方式轻松完成指纹录入，无需反复按压，大大节省了时间。同时，该技术还具备更高的识别准确率，确保每一次解锁都能准确无误。此外，超声波指纹的位置设计更为合理，便于用户单手操作，进一步提升了使用的便捷性。

系列第一次！REDMI Turbo 5 Max搭载超声波指纹：支持滑动录入

除了超声波指纹这一亮点外，Turbo5Max在屏幕方面同样表现出色。它搭载了一块6.83英寸的大直屏，采用M10发光材料打造，不仅发光效率与寿命得到显著提升，还拥有高达3500nits的超高亮度，即使在强光环境下也能清晰显示。屏幕还支持小米青山护眼技术，实现3840Hz PWM DC调光，全天候保护用户视力健康。

在外观设计上，Turbo5Max同样精益求精。窄边框搭配优雅的大R角设计，使得整机外观精致非凡。背部则配备了CNC金属中框与旗舰玻纤背板，既保证了质感又兼顾了手感。背部采用金属跑道型Deco设计，更添一份时尚气息。

性能方面，Turbo5Max全球首发联发科天玑9500s芯片，旨在成为2.5K档位的满血性能旗舰。内置的9000mAh超大电池，成为迄今为止最大容量的小米金沙江电池，即使重度使用也能轻松应对一整天。其能量密度高达894Wh/L，更是创下了小米史上的新高，为用户提供了更为持久的续航保障。

