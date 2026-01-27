首页 > 原创 > 关键词  > 搜狗输入法最新资讯  > 正文

腾讯搜狗输入法20.0版发布：全面AI化 回归清爽

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:搜狗输入法正式推出20.0版本，以全面AI化的新姿态，为用户带来前所未有的输入体验。此次升级，搜狗输入法在多个方面实现了显著突破，其中“AI一键口语转书面语”功能尤为引人注目。该功能能够智能识别并转化口语中的不连贯、不准确表达，即使用户说话颠三倒四，也能一键生成规范书面语，直接发送，彻底解决了语音输入时的尴尬与不便。

微信截图_20260127105754.png

语音识别准确率方面，新版本同样表现出色。通过对轻声识别的深度优化，轻声识别延时大幅下降40%，即便是在图书馆或深夜等安静环境下，以20分贝的悄悄话音量进行语音输入，识别准确率也能高达97%，确保了用户在不同场景下的输入需求都能得到满足。

翻译能力方面，搜狗输入法20.0版接入了全球领先的腾讯混元翻译模型，支持30多种语言的边输边译功能，且翻译质量达到了文学级水准，实现了信达雅的完美结合。此外，在AI打字方面，新版本能够根据不同场景智能识别用户的打字意图，将更准确的词汇排在候选词前列，极大提升了输入效率。例如，在游戏场景中，用户输入“无语，把李白禁了 wwsm”，模型能迅速识别游戏场景和意图，优先推荐“我玩什么”而非“我为什么”作为候选词。

微信截图_20260127105805.png

搜狗输入法20.0版还拥有庞大的10亿级动态词库，能够日更网络热梗、新词、新剧名，确保用户随时都能打出最新、最热的词汇。同时，针对医生、律师等专业行业用户，新版本联合权威数据库提供了定制词库服务，无论是复杂的化学药名还是繁琐的法律条文，只需输入几个缩写即可一键上屏，极大提高了专业输入的便捷性。

值得一提的是，搜狗输入法20.0版的手机端还新增了一键关闭键盘广告功能，让用户能够回归清爽、专注的输入体验，不再受广告干扰。

