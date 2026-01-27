首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI Turbo 5 Max搭载新一代阳光屏：3500nits峰值亮度

2026-01-27 10:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品REDMI Turbo5Max将搭载新一代超级阳光屏，以3500nits的超高亮度惊艳亮相，这一特性将极大提升用户在强光环境下的屏幕可读性。该屏幕采用6.83英寸大尺寸设计，结合M10发光材料，不仅发光效率显著提升，使用寿命也得到有效延长。

在护眼功能方面，REDMI Turbo5Max同样不遗余力，支持小米青山护眼技术，实现3840Hz PWM DC调光，确保用户全天候使用都能享受舒适的视觉体验。与日前公布的6.59英寸黄金中尺寸REDMI Turbo5形成“一中一大”的尺寸组合，满足不同用户群体的需求。

REDMI Turbo 5 Max搭载新一代超级阳光屏：6. 83 英寸、3500nits亮度

性能上，REDMI Turbo5Max与Turbo5构成了一旗舰、一中端的强劲组合。Turbo5Max将首发搭载正代旗舰芯天玑9500s，这款芯片采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包括1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成Mali Immortalis-G925MC12GPU，实验室跑分突破361万，稳居同档性能冠军宝座。

续航方面，REDMI Turbo5Max同样表现出色，搭载9000mAh的史上最大小米金沙江电池，支持1600次长循环，为用户提供持久的电力保障。而Turbo5标准版则搭载联发科新一代中端神U天玑8500，采用台积电N4P工艺打造，CPU采用第二代全大核架构，GPU采用Mali-G720MC8，峰值性能相较前代提升25%，并支持旗舰级光追技术，为用户带来更加流畅且逼真的游戏体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI Turbo 5 Max阳光橙配色外观公布

    REDMI官方正式宣布，REDMI Turbo5系列将于1月29日，也就是本周四正式发布。与此同时，官方还公布了REDMI Turbo5Max的阳光橙配色，并全方位展示了其全新外观。 从公布的外观图来看，REDMI Turbo5Max的阳光橙配色与iPhone17Pro系列的橙色有相似之处，但因其背部设计十分简洁，整体看起来更为清爽。该机采用直边直屏设计，正面配备一块1.5K大直屏，窄边框搭配优雅的大R角，外观精致度十

    ​REDMI ​Turbo5系列 ​阳光橙配色

  • 买REDMI Turbo5首发送真黄金红包！小米之家全国限量10万个

    今晚19:00，REDMI Turbo5系列将正式发布，该系列包含REDMI Turbo5标准版和Turbo5Max两款机型，为消费者带来更多选择。 为回馈广大用户，小米之家官微宣布，在小米之家购买REDMI Turbo5首发送真黄金红包，活动自新品开售日起持续至2月28日，全国共准备10万份红包，先到先得，送完即止。用户只需在小米之家微信公众号发送“黄金红包”，即可查询具体参与活动的门店信息。

    ​REDMI ​Turbo5 ​天玑8500-Ultra

  • 首发天玑9500s！REDMI Turbo 5系列今天发

    REDMI Turbo 5系列将在今天19点正式亮相，本次发布会将推出REDMI Turbo 5和REDMI Turbo 5 Max。 首先介绍REDMI Turbo 5 Max，其采用6.83英寸大屏，配备旗舰同款M10发光材料，首发天玑9500s旗舰芯片，支持100W超级闪充，电池是9000毫安时，还有50MP光影猎人600主摄 f/1.5大光圈、金属中框，超声波指纹，对称式双1115F扬声器，满级防水等等。 其中天玑9500s是联发科最新推出的旗舰芯片，它采用台积�

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • REDMI Turbo 5 Max搭载超声波指纹：支持滑动录入

    今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品Turbo5Max将首次在Turbo系列中搭载超声波指纹技术，官方特别强调，Turbo5Max所采用的超声波指纹，相较于传统屏下指纹，解锁速度提升了30%，为用户带来更为迅捷的解锁体验。 超声波指纹技术的引入，不仅提升了速度，更在录入效率和识别准确性上实现了显著突破。用户可通过滑动方式轻松完成指纹录入，无需反复按压，大大节省了时间。同�

    ​超声波指纹 ​解锁速度 ​指纹录入

  • REDMI Turbo 5 Max官宣下周发布

    REDMI Turbo5系列今日正式官宣，将于下周与消费者见面。按照小米以往的发布会惯例，具体时间很可能定在下周四即1月29日。 此次官方预热重点聚焦于定位更高的Turbo5Max机型。该机将全球首发搭载正代旗舰芯天玑9500s，这款芯片采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包含1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成Mali Immortalis-G925MC12GPU。

    ​REDMI ​Turbo5Max ​天玑9500s

  • REDMI Turbo 5官宣搭载天玑8500-Ultra处理器

    REDMI手机官方今日宣布，将于明日正式推出Turbo5系列新品，包含Turbo5与Turbo5Max两款机型。作为性能旗舰的迭代之作，新机首批搭载联发科天玑8500-Ultra芯片，采用4nm制程工艺与全大核架构设计，官方宣称其GPU性能较前代提升25%，在2000元档位机型中实现罕见的核心配置突破。 性能释放方面，REDMI Turbo5系列配备LPDDR5Ultra内存与UFS4.1闪存组合，并引入旗舰级3D冰封循环冷泵散热系统。�

    ​REDMI ​Turbo5 ​天玑8500-Ultra

  • REDMI Turbo 5 Max支持100W快充、27W反充

    REDMI手机官方今日宣布，即将于本月发布的REDMI Turbo5Max正式进入预热阶段。这款新机以"同档罕见续航组合"为核心卖点，首次在Turbo系列中实现100W有线快充与PPS协议兼容，并搭载小米澎湃P3充电芯片，支持最高27W反向充电功能，可化身移动充电宝为其他设备应急供电。

  • REDMI Turbo 5系列今晚发布：开售即可享国补

    今晚7点，REDMI Turbo5系列将正式发布并同步开售，官方宣布新机首销即可享受国家补贴政策。根据现行规则，售价6000元以下的机型可享受15%的购机优惠，最高补贴500元，这一政策将直接降低消费者的购机门槛。 此次发布的Turbo5系列包含Turbo5和Turbo5Max两款机型，其中Turbo5Max作为全新定位的产品，官方明确其市场定位高于Pro版本，将承接此前K90上探后的2.5K价位段市场。小米合伙人

  • REDMI Turbo 5 Max本月发布 雷军：强得有点离谱

    REDMI官方确认本月将发布Turbo5系列新品，小米创始人雷军在社交平台发文直言:“Turbo5Max的实力，强得有点离谱。” 续航能力是Turbo5Max的核心亮点之一。该机型首发搭载迄今最大容量的小米金沙江电池，电池容量高达9000mAh，能量密度达894Wh/L，创小米史上新高。据官方透露，在五大媒体续航实测中，Turbo5Max凭借9000mAh电池实现了媲美10000mAh机型的续航表现。

    ​REDMI ​Turbo5Max ​小米金沙江电池

  • Turbo 5 Max全球首发！REDMI详解天玑9500s：性能制霸2.5K档

    REDMI已经正式宣布，Turbo 5 Max全球首发联发科天玑9500s，官方发文详细介绍了其性能表现。 官方强调，REDMI Turbo目标成为2.5K档满血性能旗舰，在Pro之上，全面进化。

    ​REDMI ​Turbo ​5

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM