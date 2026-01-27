REDMI Turbo 5 Max搭载新一代阳光屏：3500nits峰值亮度

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，旗下新品REDMI Turbo5Max将搭载新一代超级阳光屏，以3500nits的超高亮度惊艳亮相，这一特性将极大提升用户在强光环境下的屏幕可读性。该屏幕采用6.83英寸大尺寸设计，结合M10发光材料，不仅发光效率显著提升，使用寿命也得到有效延长。

在护眼功能方面，REDMI Turbo5Max同样不遗余力，支持小米青山护眼技术，实现3840Hz PWM DC调光，确保用户全天候使用都能享受舒适的视觉体验。与日前公布的6.59英寸黄金中尺寸REDMI Turbo5形成“一中一大”的尺寸组合，满足不同用户群体的需求。

性能上，REDMI Turbo5Max与Turbo5构成了一旗舰、一中端的强劲组合。Turbo5Max将首发搭载正代旗舰芯天玑9500s，这款芯片采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包括1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成Mali Immortalis-G925MC12GPU，实验室跑分突破361万，稳居同档性能冠军宝座。

续航方面，REDMI Turbo5Max同样表现出色，搭载9000mAh的史上最大小米金沙江电池，支持1600次长循环，为用户提供持久的电力保障。而Turbo5标准版则搭载联发科新一代中端神U天玑8500，采用台积电N4P工艺打造，CPU采用第二代全大核架构，GPU采用Mali-G720MC8，峰值性能相较前代提升25%，并支持旗舰级光追技术，为用户带来更加流畅且逼真的游戏体验。

（举报）