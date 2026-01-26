首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：混元图像3.0图生图模型发布；开源AI助手Clawdbot一夜爆火；京东JoyGlance正式登陆乐奇AI眼镜

2026-01-26 15:53 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、腾讯发布混元图像3.0图生图模型:语义理解驱动，“一句话”实现精准修图

腾讯混元图像3.0图生图模型凭借强大的语义理解与推理能力，为用户提供高效的图像编辑和多图融合功能，标志着大模型P图进入“意图驱动”的时代。

【AiBase提要:】

🖼️ 混元图像3.0图生图模型支持80余种细分任务，提供多样化的创作能力。

🧠 该模型具备卓越的语义理解与推理能力，能精准识别需要修改与保留的区域。

🔄 支持图片精修、风格变换及深度融合，实现高效精准修图。

2、GitHub 涨星之王!Clawdbot 一天狂揽9000Star，开源“赛博管家”火遍极客圈

Clawdbot 是一款开源 AI 助手，因其强大的功能和极客特性在开发者圈层迅速走红。它能够在本地设备上运行，并通过多种聊天平台进行控制，具备物理级执行力和自我进化能力，成为个人 AI 助手的里程碑式项目。

【AiBase提要:】

🤖 自托管与全权限集成，通过聊天软件进行反向控制

🖥️ 物理级执行力，能浏览网页、提取数据、处理任务

🔄 自我进化机制，自主编写代码并安装到自身

详情链接:https://clawd.bot/

3、全球首创:京东购物智能体 JoyGlance 正式登陆乐奇 AI 眼镜

京东科技旗下购物智能体 JoyGlance 正式上线乐奇 Rokid 智能眼镜，标志着全球首款智能眼镜购物应用进入实际可用阶段。通过深度融合 JoyAI 大模型与 Rokid 的技术，购物流程被简化为“说、看、付”，并采用金融级安全方案保障支付安全。

【AiBase提要:】

🛒 京东科技与乐奇Rokid合作推出全球首款智能眼镜购物应用

🔊 用户可通过语音指令完成购物流程，提升效率

🔒 采用“语音识别+声纹识别”金融级安全方案保障支付安全

4、苹果 Siri 迎来“Gemini 核心”:二月发布，深度整合个人数据

苹果公司的人工智能战略正迎来里程碑式的转折，与谷歌在 AI 领域的合作即将开花结果，基于谷歌 Gemini 架构的新版 Siri 计划于2月下半月正式发布。

【AiBase提要:】

🍎 深度语境感知：Siri 将首次获得访问用户个人数据及屏幕内容的能力，从而能够执行更复杂的跨应用任务。

🤖 交互能力飞跃：依托 Gemini 模型，Siri 的对话体验将向 ChatGPT 看齐，具备更自然的交流能力。

☁️ 底层架构变革：该版本将直接在谷歌的云端基础设施上运行。

5、腾讯“元宝派”开启内测：AI 深度潜入微信、QQ 社交圈

腾讯旗下AI助手“元宝”开启内部测试“元宝派”，探索AI在多人社交场景中的深度融合，旨在打造一个让AI与用户群体共同娱乐、协作的全新社交空间。

【AiBase提要:】

🤖 用户可创建或加入“派”，并直接@元宝总结聊天要点或引用其回复。

🎥 通过腾讯会议音视频能力，支持“一起看”和“一起听”功能，提升沉浸式体验。

🤝 与微信、QQ深度打通，用户可通过分享“派号”邀请好友加入，增强社交互动。

6、5 亿现金红包雨来袭：百度文心助手成春晚“首席AI伙伴”，开启马年奇幻夜！

百度文心助手通过“现金红包雨”活动，将AI技术与春节传统习俗深度融合，不仅带来丰厚的现金奖励，还提供了多种创新的AI互动体验，展现了AI在节日场景中的巨大潜力。

【AiBase提要:】

🕹️ 百度文心助手开启“现金红包雨”活动，用户可参与瓜分5亿现金奖金。

🎥 百度与北京广播电视台春晚合作，推出近百种春节主题AI玩法，如AI写春联、AI拍贺岁大片等。

💡 AI技术深度融入春节场景，为用户提供情绪价值和实际收益，开启万物皆可AIGC的新纪元。

7、降维打击！中国团队“卖情绪”登顶全球：SeaArt 注册用户破 5000 万，剑指 AI 版 B 站

文章讲述了中国初创公司海艺互娱通过‘卖情绪’和‘拼品味’登顶全球AI创作社区，SeaArt平台用户突破5000万，其最新产品SeaVerse2.0实现了从创意到变现的全链路闭环。

【AiBase提要:】

🧠SeaVerse2.0将AI从工具进化为创作消费平台

🎨 用户通过自然语言生成图片、视频、音乐等多模态内容

💰 实现从创意到变现的全链路闭环

8、物理世界的“数字光脑”：上海交大发布 Optics GPT，垂直大模型再下一城

上海交通大学发布的Optics GPT是光领域垂直大模型，通过深度学习光学专业知识，为科研、设计与教学提供高可靠性的智能化支持。其轻量化部署、高认知素养和强应用落地能力，重塑了光学领域的研发范式，成为科学家与工程师的数字化搭档。

【AiBase提要:】

🧠 Optics GPT通过深度学习光学专业知识，成为光学领域的“虚拟专家”

⚙️ 模型规模仅为8B参数级，支持端侧与边缘高效运行，降低中小企业应用门槛

🔍 在算法生成、系统诊断、仿真设计等场景中表现领先，实现光学研发范式变革

