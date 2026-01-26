首页 > 原创 > 关键词  > 真我Neo8销量最新资讯  > 正文

真我Neo8首销周销量为上代同期200% 售价2399元起

2026-01-26 13:40

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:今日，真我副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起对外宣布，真我Neo8首销周销量成绩斐然，达到上代同期的200%。

官方数据显示，真我Neo8开售仅一小时，便成功打破2025年真我手机所有新品首销日全天的销量纪录，市场热度可见一斑。

价格方面，真我Neo8起售价为2399元，且全系支持国补，消费者到手价最低仅需2039.15元起，性价比优势突出。

屏幕配置上，真我Neo8堪称同级最强。它是同档机型中唯一搭载三星165Hz苍穹屏的产品，采用M14旗舰发光材料，发光能效提升26%。该屏幕可实现手动最高1000nit、全局峰值1800nit、局部峰值6500nit以及阳光显示3800nit的亮度表现，能为用户带来更为通透出色的显示效果。

性能表现同样出色，真我Neo8搭载第五代骁龙8处理器，配备LPDDR5X内存与UFS4.1闪存，安兔兔跑分突破358万，轻松应对各类复杂任务与大型游戏。

影像能力上，真我Neo8也有突出亮点。它是同级唯一配备5000万像素潜望长焦的机型，支持3.5倍光学变焦、7倍无损变焦，最高可实现120倍数码变焦。主摄采用1/1.56英寸的索尼IMX896传感器，支持8K超清直出以及全新影调模式，满足用户多样化的拍摄需求。

