REDMI Turbo 5标准版外观公布 金属中框搭配玻璃背板设计

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:REDMI Turbo5系列确定将于1月29日正式发布。在经过多轮对Max版本的预热后，官方终于公布了Turbo5标准版的外观及部分关键信息。

小米中国区市场部总经理魏思琪发布了Turbo5标准版的外观图，并介绍称该机采用6.59英寸的黄金中尺寸屏幕，这一尺寸与K90标准版完全一致。在整机质感方面，Turbo5标准版有了显著提升，采用金属中框搭配玻璃背板的方案。配色上延续了上一代备受好评的祥云白，在通体简约的白色机身基础上，电源键、镜头圈以及logo处采用红色点缀，与新年氛围十分契合。

与Max版本向上探索高端不同，Turbo5将维持前代的中端定位，搭载联发科最新发布的天玑8500处理器。该处理器采用台积电N4P工艺打造，CPU采用第二代全大核架构，具体为1颗3.4GHz的Cortex-A725、3颗3.20GHz的Cortex-A725以及4颗2.20GHz的Cortex-A725。相较于前代，其多核性能提升7%，支持的内存带宽提升12%，安兔兔跑分可达240万分。

此外，Turbo5还将采用1.5K直屏，配备大容量小米金沙江电池。

