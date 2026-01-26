红魔电竞平板3 Pro臻金传奇开售：售价7999元

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:今日，红魔电竞平板3Pro GOLDEN SAGA臻金传奇正式开售，定价7999元。

核心配置上，除了骁龙8至尊版处理器外，还配备了红芯R3Pro电竞芯片，电池容量为8200mAh，支持80W有线闪充。

在机身设计上，红魔将超跑内饰美学与航天级材料巧妙融合。机身采用超跑同款碳纤维材质，在提升强度的同时有效减轻重量;后盖升级为航天级蓝宝石玻璃，搭配镜面银中框，质感远超普通玻璃机身。电源键和Logo均采用臻金设计，就连附赠的SIM卡针也是臻金材质，尽显奢华。

散热方面，红魔电竞平板3Pro GOLDEN SAGA臻金传奇表现尤为突出。散热VC采用镀金工艺，大幅提升了散热效率，再搭配转速高达20000转/分钟的驭风2.0涡轮增压风扇，能让骁龙8至尊版处理器实现持久满血输出。即便当下存储价格大幅上涨，该平板也未在性能上妥协，依旧采用业内独一份的24GB1TB存储方案。

基础参数上，它与普通版基本一致。正面配备9.06英寸的OLED屏幕，拥有1100nit全局激发亮度、165Hz高刷新率等超高规格。得益于4.9mm极窄四等边设计，屏占比高达90.1%，整机尺寸比主流的8.8英寸平板更小，握持体验更为舒适。在护眼技术上，它行业首发5280PWM调光与类DC调光，并配备星盾护眼技术，通过AI环境光感调整优化，可过滤蓝光提升68%，使视觉疲劳整体降低22%。

