卢伟冰：Turbo 5 Max是REDMI史上最具旗舰质感的性能机

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:1月29日，REDMI Turbo5系列将正式发布，此次将同步推出Turbo5与Turbo5Max两款机型，其中Turbo5Max作为今年新增的机型备受瞩目。小米合伙人卢伟冰透露，在2025年，随着K系列全面升档并充分释放冲高潜力，2000-3000元档“焊门”的重任将由Turbo系列承担。

卢伟冰指出，REDMI Turbo的成功源于两个坚持:一是坚持压倒性的性能投入，二是坚持旗舰体验快速下放。而Turbo5Max中的“Max”就代表着顶格满配、一步到位。

性能方面，Turbo5Max堪称“性能Max”。它首发搭载联发科天玑9500s旗舰芯片，这是Turbo系列首次搭载天玑9000正代旗舰芯，在该档位中堪称高性能的代表。其跑分高达361万，在运行最重载游戏《崩坏:星穹铁道》时，能实现满帧满血运行。卢伟冰表示，这款手机不仅在2.5K档表现出色，甚至能超越4000元性能旗舰，就是要以“Max”的性能暴力拉高中端性能门槛。

续航能力上，Turbo5Max同样做到了“Max”。它首发9000mAh小米金沙江电池，拥有最大容量和最高能量密度。在天玑9500s顶级能效以及Xiaomi HyperOS最新一体化调频技术的加持下，实际续航表现比肩10000mAh竞品，即便重度使用也能全天候在线。

此外，Turbo5Max在质感和体验上也实现了“Max”。在质感方面，它用料厚道、设计用心，颜值看齐iPhone标准版;在体验方面，配备旗舰级双扬、满贯防水等配置。卢伟冰直言，如此豪横的旗舰体验全配齐，放在2.5K档是从未见过、不敢想象的。

