AI日报：ChatGPT Atlas 浏览器重大更新；通义正式开源 Qwen3-TTS；Optimus 机器人2027年公售

2026-01-23 16:20 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI 发布 ChatGPT Atlas 浏览器重大更新：支持标签页分组，搜索模式实现“自动导航”

OpenAI 对其专为 Mac 平台打造的 AI 浏览器 ChatGPT Atlas 进行了重磅升级，新增了标签页分组、搜索自动模式以及系统深度集成等功能，显著提升了用户的多任务处理能力和信息检索效率。

image.png

【AiBase提要:】

📌 高效组织会话 :新增标签页分组功能，支持垂直标签页优化，大幅提升多任务浏览的整洁度。

🤖 搜索智能切换 :引入“自动模式”，系统可根据查询内容在 ChatGPT 与 Google 搜索引擎间自动导航。

💻 系统深度集成 :支持 macOS 键盘文本替换及 iCloud 密码扩展，进一步优化了从主流浏览器的迁移体验。

2、月入 2000 万美元！可灵AI跑通“吸金”闭环： 1200 万用户撑起快手AI新蓝图

可灵AI凭借强大的产品迭代和商业化能力，在AI视频赛道中迅速崛起，成为快手的重要盈利引擎。

【AiBase提要:】

🚀 可灵AI月活跃用户突破1200万，展现强大市场吸引力。

💰 2025年12月单月收入达2000万美元，商业化能力突出。

🌟 动作控制等创新功能提升用户体验，推动付费用户增长。

3、阿里通义千问重磅开源 Qwen3-TTS：97ms超低延迟语音合成，3秒克隆+一句话设计音色，彻底颠覆实时AI语音！

阿里通义千问团队开源了Qwen3-TTS语音生成模型家族，其采用端到端架构，支持秒级音色克隆、自然语言音色设计以及实时流式输出，极大降低了实时应用的门槛。该模型在延迟、音色克隆和语音设计方面表现出色，适合直播互动、实时翻译等场景。

image.png

【AiBase提要:】

🧪 Dual-Track双轨架构实现极致低延迟，端到端延迟低至97ms

🎙️ 3秒极速克隆音色，支持跨语言/方言零损失迁移

🎨 一句话“凭空”设计全新音色，自然语言指令生成个性化声音

详情链接:https://github.com/QwenLM/Qwen3-TTS

4、马斯克达沃斯首秀:Optimus 机器人2027年公售，将开启“家庭标配”时代

马斯克在达沃斯论坛上首次亮相，并透露了Optimus机器人商业化的时间表。他提到2027年将向公众出售该机器人，并认为届时其性能将达到极高水平。然而，他也指出初期生产将面临困难，同时强调了Optimus成功的关键因素。

【AiBase提要:】

🤖 2027年特斯拉将向公众出售Optimus机器人，预计其可靠性、安全性和功能范围将达到极高水平。

📈 马斯克预测到2026年底，Optimus将具备执行复杂工业任务的能力，但初期生产将面临“S型曲线”的挑战。

💡 马斯克认为随着AI和机器人的普及，全球经济将迎来史无前例的“丰裕时代”，但Optimus的成功仍需可扩展的制造证据和清晰的单位经济效益。

5、让AI编程指哪打哪：Agentation正式发布，为开发者开启精准导航时代

文章介绍了Agentation这一革新性工具，它通过将Agent与Annotation深度融合，为AI编码助手提供了精准的网页结构透视能力，使开发者能够高效定位代码元素并提升协作效率。

【AiBase提要:】

🧠 Agentation通过将Agent与Annotation结合，为AI编码助手提供精准的网页结构透视能力。

🛠️ 开发者只需点击页面元素，即可获取类名、CSS选择器和空间位置等结构化信息。

🔄 项目设计工具中立，支持多种AI平台，实现从发现问题到修复的无缝闭环。

详情链接:https://github.com/benjitaylor/agentation

6、GPT-5.2 核心注入！OpenAI 编程神器 Codex 杀入 JetBrains 全家桶，开发者效率起飞

OpenAI 的 Codex 程序员工具正式集成到 JetBrains 全系开发工具中，提升了开发效率，并支持云端与本地环境的无缝切换，同时提供多种接入方式和限时免费政策。

【AiBase提要:】

🧠 Codex 与 JetBrains IDE 深度整合，提升开发效率。

🚀 支持云端与本地环境无缝切换，实现全流程 AI 编程闭环。

💡 提供多种接入方式，限时免费，降低使用门槛。

7、腾讯发布2025年反舞弊通报:AI 建模助力精准打击，70余起案件浮出水面

腾讯发布了2025年全年反舞弊通报，显示其通过科技手段有效打击舞弊行为，查处了70余起案件，90余人被解聘，20余人涉嫌犯罪被移送公安机关处理。同时，腾讯还公布了‘永不合作主体清单’，并强调对舞弊行为的零容忍态度。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 腾讯查处70余起舞弊案件，90余人被解聘，20余人涉嫌犯罪被移送公安机关。

🤖 腾讯利用AI分析工具构建动态风险模型，实现主动发现与精准打击舞弊行为。

🚫 腾讯公布‘永不合作主体清单’，15家公司因舞弊被列入黑名单。

8、OpenAI拟从客户“AI辅助研发成果”中抽成，商业化模式再升级，引发行业关注

OpenAI计划从客户通过其AI系统实现的‘AI辅助研发成果’中抽取分成，这一商业模式的升级可能改变AI服务商与客户的关系，成为创新价值链的共担共享者。

【AiBase提要:】

🧪 AI辅助研发成果：企业利用OpenAI大模型加速创新产出

💰 商业模式升级：从“使用量”到“价值创造”的分成模式

🌐 产业影响：重塑AI商业逻辑，引发法律与伦理挑战

