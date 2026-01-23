首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI Turbo 5 Max官宣下周发布

2026-01-23 14:20

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:REDMI Turbo5系列今日正式官宣，将于下周与消费者见面。按照小米以往的发布会惯例，具体时间很可能定在下周四即1月29日。

此次官方预热重点聚焦于定位更高的Turbo5Max机型。该机将全球首发搭载正代旗舰芯天玑9500s，这款芯片采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包含1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成Mali Immortalis-G925MC12GPU。

REDMI Turbo 5 Max官宣下周见！首发天玑9500s 9000mAh电池

得益于天玑9500s的强劲性能，REDMI Turbo5Max在实验室跑分中突破361万，在同档机型中稳拿性能冠军。在实际体验方面，该机也领先于2.5K档所有机型。在大型3D回合制游戏开启最高画质进行30分钟测试时，它能实现59.5fps的满帧体验，1%low帧为29.2fps，大幅领先友商机型。

除了性能卓越，Turbo5Max在电池配置上也十分亮眼，将搭载9000mAh的超大容量小米金沙江电池，堪称史上最大。外观方面，Turbo5Max正面配备1.5K直屏，整体设计延续前代简约风格，采用直边金属中框，背部为竖向排列的双摄方案。

另外，Turbo5标准版预计外观与Max版本保持一致，核心搭载联发科新一代中端神U天玑8500。

