REDMI Buds 8 Pro官宣本月发布：同档罕见同轴三单元

2026-01-23 11:11

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:REDMI官方正式宣布，REDMI Buds8Pro将于本月正式发布，目前新品已进入预热阶段。

从官方透露的信息来看，REDMI Buds8Pro在音频技术方面表现卓越。它搭载了同档罕见的圈瓷同轴三单元，配合双DAC独立驱动方案，能够为用户还原出更具冲击力的听感体验。不仅如此，该耳机还支持空间音频Dolby Audio音效，让用户仿佛置身于音乐现场，享受沉浸式的听觉盛宴。

REDMI Buds 8 Pro本月发布：55dB REDMI迄今最强降噪、同档罕见同轴三单元

在硬件配置上，REDMI Buds8Pro同样诚意满满。从官方海报可知，它配备了6.7mm压电陶瓷双单元与11mm镀钛动圈单元的组合，支持MIHC小米自研解编码、LHDC - V5协议，并且实现了45ms超清低延迟传输，同时通过了Hi - Res无线音频认证，无论是音质表现还是传输稳定性都有保障。

降噪功能是REDMI Buds8Pro的一大亮点。它支持55dB降噪深度，覆盖5kHz超宽频段，平均降噪深度达28dB，官方称这是REDMI迄今为止最强的降噪耳机。此外，该耳机还支持环境感知自适应降噪，能够根据不同的使用环境动态调整降噪方案，为用户提供更加舒适、个性化的降噪体验。

外观方面，REDMI Buds8Pro提供了薄雾蓝、玄悟黑、冰釉白三款配色供用户选择。耳机采用哑光金属漆工艺，整体触感细腻、亲肤，不仅美观大方，还兼具舒适的佩戴体验。

