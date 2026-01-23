荣耀Magic8 RSR保时捷设计今日开售：售价7999元起

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:今日，荣耀Magic8RSR保时捷设计正式拉开销售序幕。该机型提供16GB512GB与24GB1TB两款存储配置，售价分别为7999元和8999元。

在影像系统方面，荣耀Magic8RSR保时捷设计堪称行业佼佼者。其后置摄像头模组由三颗强大镜头组成，包括一颗5000万像素1/1.3英寸超夜神主摄、一颗5000万像素超广角镜头，以及一颗2亿像素大底潜望长焦镜头。长焦镜头光圈达到f/2.6，支持3.7倍光学变焦，且主摄与长焦均配备了OIS光学防抖功能，确保拍摄画面稳定清晰。

此外，该机还支持AiMAGE原色引擎技术，通过多摄多传感器融合计算，能够精准还原真实环境色彩。值得一提的是，荣耀Magic8RSR保时捷设计还首发行业最高的CIPA6.5级防抖技术，并支持全新增距镜专业影像套装，用户可装上200mm夜神长焦增距镜，进一步提升远摄画质。

屏幕方面，荣耀Magic8RSR保时捷设计采用了一块6.71英寸1.5K LTPO屏，屏幕设计为等深四微曲，表面覆盖巨犀玻璃，抗摔性能提升10倍。同时，该机还支持3D超声波指纹和3D人脸识别技术，为用户带来更加便捷、安全的解锁体验。

性能方面，荣耀Magic8RSR保时捷设计搭载了第五代骁龙8至尊版芯片，内置7200mAh青海湖电池，支持120W有线快充和80W无线充电，满足用户长时间使用的需求。此外，该机还支持荣耀鸿燕通信技术，以及IP68和IP69K级别的防尘防水功能。

在外观设计上，荣耀Magic8RSR保时捷设计同样独具匠心。其拥有板岩灰、月光石两种配色可选，机身线条流畅，配备源自超跑的经典保时捷流光飞线设计，后摄模组则借鉴了经典保时捷矩阵大灯的造型，彰显出独特的奢华气质。

