首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀Magic8RSR最新资讯  > 正文

荣耀Magic8 RSR保时捷设计今日开售：售价7999元起

2026-01-23 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:今日，荣耀Magic8RSR保时捷设计正式拉开销售序幕。该机型提供16GB512GB与24GB1TB两款存储配置，售价分别为7999元和8999元。

影像系统方面，荣耀Magic8RSR保时捷设计堪称行业佼佼者。其后置摄像头模组由三颗强大镜头组成，包括一颗5000万像素1/1.3英寸超夜神主摄、一颗5000万像素超广角镜头，以及一颗2亿像素大底潜望长焦镜头。长焦镜头光圈达到f/2.6，支持3.7倍光学变焦，且主摄与长焦均配备了OIS光学防抖功能，确保拍摄画面稳定清晰。

此外，该机还支持AiMAGE原色引擎技术，通过多摄多传感器融合计算，能够精准还原真实环境色彩。值得一提的是，荣耀Magic8RSR保时捷设计还首发行业最高的CIPA6.5级防抖技术，并支持全新增距镜专业影像套装，用户可装上200mm夜神长焦增距镜，进一步提升远摄画质。

荣耀最强影像旗舰 荣耀Magic8 RSR保时捷设计开售 7999 元起

屏幕方面，荣耀Magic8RSR保时捷设计采用了一块6.71英寸1.5K LTPO屏，屏幕设计为等深四微曲，表面覆盖巨犀玻璃，抗摔性能提升10倍。同时，该机还支持3D超声波指纹和3D人脸识别技术，为用户带来更加便捷、安全的解锁体验。

性能方面，荣耀Magic8RSR保时捷设计搭载了第五代骁龙8至尊版芯片，内置7200mAh青海湖电池，支持120W有线快充和80W无线充电，满足用户长时间使用的需求。此外，该机还支持荣耀鸿燕通信技术，以及IP68和IP69K级别的防尘防水功能。

在外观设计上，荣耀Magic8RSR保时捷设计同样独具匠心。其拥有板岩灰、月光石两种配色可选，机身线条流畅，配备源自超跑的经典保时捷流光飞线设计，后摄模组则借鉴了经典保时捷矩阵大灯的造型，彰显出独特的奢华气质。

荣耀最强影像旗舰 荣耀Magic8 RSR保时捷设计开售 7999元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 且买且珍惜！荣耀Magic8 RSR将是最后一代保时捷设计旗舰

    荣耀于1月19日推出了全新高端旗舰荣耀Magic8 RSR保时捷设计，起售价是7999元（16GB 512GB）。 据悉，荣耀Magic8 RSR保时捷设计是荣耀和保时捷设计联合打造的最后一款机型，这意味着荣耀后面不会再推出保时捷设计版本。 资料显示，荣耀于2023年12月与保时捷设计达成战略合作，双方联合打造了多款高端机型，包括荣耀Magic V2 RSR保时捷设计、荣耀Magic6 RSR保时捷设计、荣耀Magic7 RSR保�

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​保时捷设计

  • 7999元起 荣耀Magic8 RSR保时捷设计销量额刷新纪录

    荣耀Magic8+RSR保时捷设计版于1月23日开售，起售价7999元。该机融合保时捷跑车设计基因，采用超微晶纳米陶瓷材质，提供月白石和板岩灰两种配色。硬件方面配备6.71英寸全等深微曲屏，前后双5000万主摄及2亿像素潜望长焦，内置7200mAh电池，支持120W有线和80W无线充电，并搭载全新自研AiMAGE原色引擎，精准还原自然色彩。

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​保时捷设计

  • 荣耀最强旗舰来了 荣耀Magic8 RSR保时捷设计官宣

    荣耀Magic8 RSR保时捷设计定档1月19日19:30。荣耀介绍，荣耀Magic8 RSR保时捷设计传承经典保时捷流光飞线设计，让艺术设计与功能美学完美融合。 海报显示，荣耀Magic8 RSR保时捷设计由上代的六边形镜头调整为全新的圆角矩形，共有三颗摄像头，分别是广角主摄、超广角以及潜望长焦。 其背部拥有两条非常明显的隆起线条，设计灵感来源于保时捷超跑引擎盖的飞线式设计，兼顾�

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​保时捷设计

  • 荣耀Magic8 RSR保时捷设计手机官宣1月19日发布

    荣耀手机将于1月19日发布年度旗舰机型Magic8 RSR保时捷设计版。该机延续经典流线设计，融合跑车美学与智能功能。配置方面，搭载第五代骁龙8至臻版芯片，顶配版提供24GB内存与1TB存储。屏幕采用6.71英寸1.5K LTPO等深四曲屏，分辨率2808×1264像素。影像系统为后置三摄组合，包括5000万像素主摄、超广角镜头及2亿像素潜望长焦镜头，支持光学防抖。内置7200mAh电池，支持120W有线与80W无线快充。安全方面配备3D人脸与超声波指纹识别，防护等级达IP68/69/69K，并首次支持天通卫星通信功能。

  • 荣耀史上最强直板机！荣耀Magic8 RSR保时捷设计双配色外观公布

    荣耀Magic8 RSR保时捷设计已经官宣，将于1月19日19:30正式发布。 官方提前就公布了双配色的外观图，分别是月光石、板岩灰。

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​保时捷设计

  • 荣耀最强旗舰！荣耀Magic8 RSR保时捷设计明天首销：7999元起

    荣耀Magic8RSR保时捷设计将于明天正式首销，起售价是7999元（16GB 512GB）。 作为荣耀最强旗舰，荣耀Magic8RSR保时捷设计在承袭旗舰家族化设计元素的同时，融入保时捷跑车的经典设计基因，机身曲线汲取保时捷车顶空气动力学设计灵感，镜头模组设计巧妙融入保时捷汽车优雅与力量兼具的曲线元素。 在材质工艺方面，新机背板采用超微

    ​荣耀Magic8RSR ​保时捷设计 ​超微晶纳米陶瓷

  • 荣耀Magic8 RSR保时捷设计独占24GB至尊版内存：行业唯一 性能无敌

    荣耀宣布，荣耀Magic8 RSR保时捷设计搭载行业唯一双至尊组合：第五代骁龙8至尊版 24GB LPDDR5X至尊版内存，性能一骑绝尘。 众所周知，由于AI算力需求激增和头部供应链产能战略转移，NAND和DRAM芯片价格已经大幅上涨。据分析，DRAM成本已占据整机制造成本的约20%。 受此影响，目前绝大部分厂商都放弃了24GB内存。因此，荣耀Magic8 RSR保时捷设计可能是2026年唯一一款配备24GB超大内�

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​24GB内存

  • 荣耀最强旗舰来了！荣耀Magic8 RSR保时捷设计发布：7999元起

    今日晚间，荣耀Magic8 RSR保时捷设计正式发布，起售价是7999元。 具体来看，荣耀Magic8 RSR保时捷设计16GB 512GB售价7999元，24GB 1TB售价8999元，1月23日上午10:08正式发售。 对比荣耀Magic8 Pro，荣耀Magic8 RSR保时捷设计的最大不同点之一是工业设计，荣耀Magic8 RSR保时捷设计延续保时捷经典流光飞线设计风格，背盖采用超微晶纳米陶瓷，这是目前全场唯一真陶瓷旗舰，其机身减重10%，兼具

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​保时捷设计

  • 荣耀最高端直板机！荣耀Magic8 RSR官宣搭载超微晶纳米陶瓷背盖

    荣耀Magic8+RSR保时捷设计将于1月19日发布，搭载超微晶纳米陶瓷背盖，提供月光石、板岩灰两款配色。该机配备6.71英寸1.5K LTPO四曲屏，支持3D人脸与指纹识别，搭载骁龙8至尊版芯片，最高提供24GB+1TB存储。后置三摄包括5000万像素主摄、超广角及2亿像素潜望长焦，支持光学防抖。内置7200mAh电池，支持120W有线与80W无线快充，具备IP68/69/69K防护等级及卫星通信功能。

    ​荣耀Magic8 ​RSR ​保时捷设计

  • 罗永浩：荣耀Magic8 Pro Air是近期最想买的手机

    快科技1月12日消息，荣耀Magic8 Pro+ Air将于1月19日发布，主打旗舰性能与极致轻薄设计的融合。相比三星和苹果同类产品，它在配置上更均衡，搭载天玑9500处理器、5500mAh青海湖电池、80W快充，配备6.31英寸120Hz OLED屏，支持4320Hz超高频PWM调光。影像方面采用后置三摄系统，主摄和长焦均支持OIS光学防抖，长焦支持3.2倍光学变焦和最高100倍数码变焦。机身重约155克，外观类似感叹号设计，辨识度较高。此前王自如曾质疑安卓能否做出比苹果更好的Air产品，荣耀经理李坤回应称其“远离圈子有点久”。

    ​荣耀Magic8Pro ​Air ​旗舰性能

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM