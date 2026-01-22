首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：天猫上线AI假图识别模型；百川发布医学模型Baichuan-M3 Plus；Remotion Skills开启一句话做大片时代

2026-01-22 16:26 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、淘宝天猫出重拳！AI 假图识别模型上线，让 P 图骗保无所遁形

淘宝天猫推出AI假图识别模型，有效遏制恶意售后行为，同时通过优化物流赔付机制和账号诚信体系，为商家挽回巨额损失，推动电商生态健康发展。

image.png

【AiBase提要:】

🛒 AI假图识别模型上线，助力商家应对售后纠纷

💰 平台拦截异常退款行为，为商家挽回超40亿元损失

🚚 优化物流赔付机制，预计全年节约成本超10亿元

2、Inworld 推出全新 TTS-1.5：实时语音，延迟低，并支持多语言

Inworld 推出全新 TTS-1.5：实时语音，延迟低，并支持多语言。TTS-1.5在技术上实现了低于250毫秒的实时延迟，同时提供多语言支持，价格仅为每分钟0.005美元，比市场上的同类产品便宜25倍。这一创新成果为游戏和虚拟现实领域的对话系统提供了新的可能性，用户对这一技术表现出浓厚兴趣并期待应用到自己的项目中。

image.png

【AiBase提要:】

📢 TTS-1.5模型推出，具备自然的语音合成和多语言支持。

💰 该模型每分钟费用约为0.005美元，比市场同类产品便宜25倍。

⚡ 实现低于250毫秒的实时延迟，为用户提供更真实的对话体验。

3、百川智能发布Baichuan-M3 Plus，医学幻觉率降至2.6%，树立医疗AI新标杆

百川智能推出的Baichuan-M3 Plus医疗大模型，在医学幻觉率方面取得重大突破，通过引入“六源循证范式”确保诊断建议的权威性和准确性，为医疗AI的可信应用树立了新标杆。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 医疗AI模型Baichuan-M3 Plus发布，医学幻觉率降至2.6%

📚 引入“六源循证范式”，确保诊断建议的权威

🏥 适用于医院、互联网医疗平台及医药研发机构，提升临床使用信心

4、视频创作告别手打代码：Remotion Skills 开启“一句话做大片”新时代

Remotion Skills 的推出标志着视频创作进入“AI 指令驱动”时代，用户只需自然语言指令即可生成专业视频动画，极大降低了创作门槛并提升了效率。

image.png

【AiBase提要:】

🗣️ 用户可通过自然语言直接指挥 AI 生成复杂的 React 视频动画，无需手动编写繁琐代码。

🛠️ 智能体技能增强: 通过 Remotion Skills 工具集，AI 智能体可深度调用 Remotion 库，实现精准的像素级视频控制。

🚀 高效集成协作: 支持与 Claude Code 及 MCP 协议 无缝对接，极大地简化了程序化视频的制作流程与开发成本。

详情链接:https://www.remotion.dev/docs/ai/

5、苹果内部AI双系统首度曝光：Enchanté负责写代码改文案，Enterprise Assistant秒答十万条公司规章

苹果在2025年11月上线了两套生成式AI工具——Enchanté和Enterprise Assistant，旨在提升工程师、HR、营销和法务的日常工作效率。Enchanté能够快速完成代码补全、漏洞扫描和文案润色，而Enterprise Assistant则作为公司级搜索引擎，帮助员工快速获取内部文件信息。

image.png

【AiBase提要:】

🍎 Enchanté通过本地或私有服务器处理运算，确保数据安全。

🔍 Enterprise Assistant利用大语言模型，实现自然语言提问并返回带引用的答案。

📊 苹果通过用户反馈优化模型，为消费者AI功能做准备。

6、YouTube 计划推出“AI个人形象”功能，Shorts 创作方式将迎新变化

YouTube 首席执行官尼尔·莫汉透露，未来创作者将能够使用自己的‘个人形象’来制作短视频内容。这一功能是 YouTube 持续扩展创作者工具的一部分，同时平台也在优化内容质量管理机制。

【AiBase提要:】

✨ YouTube 将允许创作者使用 AI 生成的个人形象制作 Shorts 内容。

🔍 平台正在优化内容质量机制，打击低质量内容和误导性标题。

🖼️ Shorts 将整合图片帖等多样化内容形式，提升用户浏览体验。

7、微软为Windows 11记事本与画图注入AI新能力：Markdown增强、流式生成、AI涂色书上线

微软在Windows 11的记事本和画图应用中注入了AI新能力，包括Markdown增强、流式生成和AI涂色书功能，展现了其将AI能力下沉至操作系统每一层的战略意图。

【AiBase提要:】

🎨 画图新增AI涂色书功能，用户输入文本提示即可生成可填色线稿页面。

📝 记事本全面扩展对Markdown语法的支持，优化AI文本生成体验。

🔒 所有AI功能需登录微软账户启用，为未来个性化模型微调预留接口。

8、告别“人工智障”:苹果拟将 Siri 转型类 ChatGPT 机器人，代号“Campos”决战 iOS27

苹果计划将 Siri 重塑为类似 ChatGPT 的人工智能聊天机器人，代号“Campos”，并将其作为 2026 年 WWDC 开发者大会的核心亮点。新版 Siri 将支持语音与文本双输入，并集成于 iOS27 及其全线操作系统中，同时借助谷歌 Gemini 模型提升性能。

【AiBase提要:】

📱 交互进化：新版 Siri 支持语音与文本双输入，界面更接近 ChatGPT 或 Gemini 的对话流。

⚙️ 系统感知：Siri 将集成于 iOS27 及其全线操作系统中，具备网页深度搜索、内容生成、文档分析和屏幕内容感知能力。

🤝 强强联手：苹果与谷歌达成合作，Google Gemini 成为新版 Siri 及“苹果智能”的核心底层模型。

