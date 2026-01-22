iOS27或首发Siri聊天机器人 iPhone18系列将出厂预装

首页 > 原创 > 关键词  > iOS27最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:苹果公司计划在今年上半年举行的全球开发者大会（WWDC）上，正式推出全新的iOS27操作系统，而备受期待的iPhone18系列将出厂预装这一新系统。

此次iOS27的最大亮点，是首发搭载了全新的Siri聊天机器人，代号Campos。苹果意在通过这一升级，将Siri打造成一款能够与Anthropic Claude、谷歌Gemini以及OpenAI ChatGPT等主流聊天应用相抗衡的产品。据悉，这款聊天机器人将不仅限于iOS27，还将整合到iPadOS27和macOS27之中，全面取代现有的Siri功能。

为了实现这一目标，苹果计划采用基于谷歌Gemini的定制模型来驱动Campos。这一模型具备与ChatGPT等聊天机器人相同的自然语言对话能力，用户既可以通过传统的Siri唤醒词，也可以长按iPhone或iPad的侧边按钮来唤起它。在功能上，Campos将支持网页搜索、图片生成、辅助编程、信息总结、文件分析等多样化操作，甚至能够调用设备上的个人数据来完成任务。此外，它还能查看当前打开的窗口和屏幕内容，以及修改系统设置，极大地提升了用户的使用便捷性。

值得一提的是，这次苹果将Siri深度整合至了旗下所有应用之中，包括照片、邮件、信息、音乐和Apple TV等。这意味着，Campos能够访问并分析这些应用内的内容，从而更精准地理解并完成用户发出的指令。

按照苹果的计划，公司先是在iOS26.4中推出个性化的Siri，将最初在iOS18中承诺的Apple Intelligence功能落地。而功能更为强大的聊天机器人Siri，则会在iOS27上正式亮相。

