REDMI Pad 2 Pro本月发布：搭载12000mAh大电池

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:今日，REDMI手机官方微博正式开启新品预热，宣布本月将推出REDMI Turbo5Max手机，同时亮相的还有全新平板REDMI Pad2Pro，引发市场广泛关注。

据官方介绍，REDMI Pad2Pro专为学生群体设计，定位为大屏、长续航的学习平板。在显示与续航方面，该平板配备12.1英寸2.5K超清护眼屏，能够提供清晰细腻的视觉体验;内置12000mAh大容量电池，在同档产品中较为罕见，兼顾了显示效果与续航能力，满足学生长时间学习使用需求。

学习与办公功能是REDMI Pad2Pro的一大亮点。该平板支持PC级WPS、CAJ等办公软件，方便学生进行文档处理和学术资料查阅。同时，小米教育中心迎来全新升级，引入53教辅资源，覆盖各学段学习内容，为学生提供丰富的学习资料。

外观设计上，REDMI Pad2Pro采用金属一体化机身，整体线条简约流畅，质感十足。平板提供银、紫、深灰三款配色供用户选择，并采用机身同色跑道形Deco设计，时尚美观。此外，该平板还支持手写笔和外接键盘，进一步拓展了使用场景，提升学习与办公效率。

核心配置方面，REDMI Pad2Pro将搭载高通骁龙7s Gen4芯片，该芯片采用4nm工艺打造，CPU由1颗2.71GHz核心、3颗2.4GHz核心和4颗1.8GHz核心组成，GPU为Adreno810，性能表现值得期待。

（举报）