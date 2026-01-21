首页 > 原创 > 关键词  > AI日报最新资讯  > 正文

AI日报：小米MiMo充值功能上线；美图秀秀登顶AI影像出海标杆；MiniMax推“专家Agent”桌面端

2026-01-21

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用

小米 MiMo 大模型充值功能上线，付费时代即将来临!

小米官方宣布开源大模型 MiMo V2Flash API 正式上线充值功能，即将开启付费模式;同时向所有用户赠送免费额度，计费系统启动前仍可免费调用。国内定价:输入0.7元/百万 tokens，缓存命中0.07元/百万 tokens，输出2.1元/百万 tokens;海外定价:输入0.1美元/百万 tokens，缓存命中0.01美元/百万 tokens，输出0.3美元/百万 tokens。

image.png

【AiBase 提要:】

💰 充值功能上线，计费系统近期启动，现仍可免费调用。

🌍 海内外差异化定价，多元支付渠道降低门槛。

⚡3090亿参数开源巨兽，速度性能全面领先。

详情链接: https://www.chinaz.com/ainews/24797.shtml

美图秀秀登顶 AI 影像出海标杆，AI 闪光灯引爆全球创作潮，2025年 AI 影像迈入精品化时代

2025年，美图秀秀凭“AI 闪光灯”等核心功能连续入选年度 AI100旗舰产品榜，跻身七麦数据“实力 AI 产品 App 榜单”前十，获“年度实力出海应用”称号，成国产 AI 全球化典范。“AI 闪光灯”通过智能光影重建与细节增强，让手机低光照片呈现专业质感，在东南亚、拉美、中东等新兴市场掀起下载与使用热潮。

【AiBase 提要:】

🏆 登顶出海榜，AI 闪光灯成全球爆款。

🌄 从“一键美化”到精品创作，AI 影像进入精细化时代。

🌐 模板+跨文化适配，构建全球数字创意平台。

详情链接: https://www.chinaz.com/ainews/24800.shtml

MiniMax 推“专家 Agent”桌面端，打造 AI 原生工作台，用户可自定义专业级智能助手

MiniMax 发布桌面版“MiniMax Agent Desktop App”及网页版2.0，首次推出“专家 Agent”与“AI 原生工作台”概念，用户可创建具备领域知识与技能的高阶 AI 助手，并在本地深度定制运行逻辑，实现“一人一智能体”。

【AiBase 提要:】

🖥️ 桌面+云端工作台，本地定制专属 AI 环境。

🧑‍💼 自然语言一键生成“专家 Agent”，覆盖法律、财务、代码等场景。

🚀 限时免费体验，迈向“个人 AI 操作系统”入口。

详情链接: https://www.aibase.com/zh/news/24803

Kimi 大模型即将升级!超越 GPT-5的开源新秀来袭

月之暗面宣布即将推出新一代万亿参数 Kimi 大模型，已启动企业认证用户 API 内测。业界猜测新模型为 K2.1或 K2.5，将沿用 Kimi Delta Attention 线性注意力机制，在短/长文本处理、审美与价值观层面全面跃升。去年 K2与 K2Thinking 已在多项基准测试取得 SOTA 成绩并超越 GPT-5，API 定价却低于后者。

Kimi AI 、月之暗面

【AiBase 提要:】

🚀 万亿参数新 Kimi 内测开启，性能剑指 GPT-5+。

🔍 线性注意力+价值观设计，摆脱同质化竞争。

💰 估值48亿美元，百亿现金加码 AI 编程与多模态。

详情链接: https://www.aibase.com/zh/news/24791

视频 AI 迎来“临界点”:可灵 AI 霸榜40国，2025年收入狂揽1.4亿美元

快手旗下可灵 AI2026年初月活突破1200万，App 端付费用户环比激增350%。2025年底发布的 O1多模态视频模型与2.6版“音画同出”能力，加上1月新推“动作控制”功能，引爆全球“宠物跳舞”病毒传播。2025全年收入1.4亿美元，较6000万美元目标翻倍;12月单月超2000万美元，1月日均收入再环比提升30%。

【AiBase 提要:】

🎬 月活1200万，付费用户环比 +350%。

💵2025收入1.4亿美元，超预期133%。

🌍40国下载榜首，快手 AI 被华尔街重估。

详情链接: https://www.aibase.com/zh/news/24813

ChatGPT 变“稳重”了:OpenAI 推出年龄检测系统，严控未成年人接触不当内容

OpenAI 在 ChatGPT 消费版上线“年龄预测”功能，综合账号存续、活跃时段、交互模式等行为信号自动识别18岁以下用户;无法确认识别时默认启用更严格安全模式。被判定为未成年人的账户将自动屏蔽暴力血腥、危险挑战、性/暴力角色扮演、自残、不健康审美等五类高风险内容。误判的成年人可通过第三方自拍验证快速恢复权限，家长亦可设置“静默时段”与心理困扰提醒，全方位守护青少年健康。

【AiBase 提要:】

🛡️ 行为信号 AI 预测年龄，不再只靠注册信息。

🚫 五大类内容强制屏蔽，未成年人防火墙升级。

👪 家长控制+自拍验证，兼顾安全与体验。

详情链接: https://www.aibase.com/zh/news/24786

DeepSeek 秘密代码曝光:“MODEL1” 新架构剑指2月，编程能力再进化

DeepSeek-R1发布一周年之际，GitHub FlashMLA 代码库被开发者挖出28处“MODEL1”神秘标识，涵盖 KV 缓存布局、稀疏性处理、FP8解码等底层重构，显示其正打造区别于现有 V3.2的全新架构。结合此前发布的优化残差连接（mHC）与“AI 记忆模块(Engram)”等论文，业界猜测该新旗舰(或命名 DeepSeek V4)最快2月中旬上线，将带来更强大的代码生成与推理性能。

【AiBase 提要:】

🔍 “MODEL1”代码首次曝光，架构级重构。

🧠 残差连接+记忆模块新技术或全部集成。

⏳2月新旗舰倒计时，编程能力再进化。

详情链接: https://www.aibase.com/zh/news/24792

Medeo AI 新版正式在海外发布:自然语言一键改脚本，普通人也能拍大片

Medeo AI 海外发布全新视频代理版本，以智能代理架构为核心，支持自然语言动态编辑视频:增删内容、重写脚本均无需从头生成，像“数字导演”一样提前拆分场景、锁定节奏。系统自动匹配视觉、旁白与 BGM，避免传统 AI 视频工具的随机性与不一致。

QQ20260121-152317.jpg

【AiBase 提要:】

🎞️ 自然语言实时改脚本，零门槛迭代视频。

🎬 预规划场景+元素自动对齐，电影感一致性大幅提升。

🌍 海外首发，普通人也能一键拍大片。

详情链接: https://www.aibase.com/zh/news/24812

