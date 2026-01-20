上周，有朋友问我："为什么我的品牌在官网发了 100 篇文章，但AI搜索时从来不推荐我？"

说实话，这问题我也困惑过。直到我用GEO监控工具（GEObase）跟踪了 3 个月数据后，才发现问题的核心：AI不是从你的官网学习，而是从它"信任"的那些平台学习。

AI到底相信谁？

我在GEObase上监控了 30 个品牌，发现一个惊人规律：AI平台的"信任源"高度集中。

拿国内AI平台来说，被引用最多的前 5 类平台是：

知乎（占比23%）

微信公众号（占比18%）

搜狐号/百家号（占比15%）

垂直行业媒体（占比12%）

企业官网（仅占比8%）

你没看错，企业官网的被引用率甚至不如搜狐号。 为什么？因为AI判断内容权威性的逻辑不是"谁发布的"，而是"谁在讨论它"。

高权重平台的三大特征

通过GEObase的"引用来源分析"功能，我总结出AI偏好的平台都有这三个共性：

特征1：UGC属性强知乎、Reddit这类平台，用户会真实讨论产品优劣。AI认为"多人讨论=真实可信"，所以优先引用。

特征2：内容更新快微信公众号、百家号这类平台，内容发布频率高。AI训练数据会持续抓取，保证信息新鲜度。

特征3：领域垂直度高比如ToB软件类品牌，在"什么值得买"的被引用率远高于综合新闻站。AI会给垂直平台更高的专业权重。

实战案例： 3 个月曝光率提升40%

我有个做项目管理软件的客户，一开始只在官网发内容， 3 个月AI曝光率不到5%。后来我们调整了策略：

在知乎开专栏：发布真实使用案例， 2 个月内被AI引用 12 次 投稿百家号：写行业分析文章，被通义千问、文心一言频繁抓取 维护产品评测区：在"什么值得买"建立产品页，被AI作为购买推荐引用

3 个月后，GEObase监控数据显示：AI曝光率从5%提升到45%，被推荐次数增加 8 倍。

别再盲目生产内容了

如果你还在自己官网闷头写文章，建议试试GEObase这类GEO监控工具。它能告诉你：

你的品牌在哪些AI平台被提及（平台占比分析）

AI到底引用了哪些网站的内容（引用来源追踪）

竞品在哪些平台布局更好（竞品对比分析）

更重要的是，你能看到哪些平台的投入产出比最高。 比如我发现，在知乎发 1 篇深度回答的被引用概率，是官网博客的 10 倍。这意味着，与其在官网发 10 篇，不如集中精力做好知乎 1 篇。

简单说：GEO时代，不是"我说什么"，而是"AI从哪听说我"。

找对平台，就成功了一半。如果不知道从哪开始，不妨先用GEObase（https://geo.aibase.com/）跑一遍监控数据，看看你的品牌现在被AI"信任源"覆盖了多少——可能结果会让你大吃一惊。

