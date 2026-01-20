红魔11 Air发布：国补到手价2999元起

首页 > 原创 > 关键词  > 红魔11Air最新资讯  > 正文

2026-01-20 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:今日下午，备受期待的红魔11Air手机正式亮相。作为一款定位高端的游戏手机，红魔11Air在屏幕、散热、设计以及续航等多方面均实现了突破性创新，为游戏爱好者们带来了前所未有的体验。

售价方面，红魔11Air提供了两个版本供消费者选择:12GB+256GB版本售价为3499元，而16GB+512GB版本则定价为4199元。值得一提的是，在享受国家补贴后，该机的到手价最低可至2999元，性价比极高

红魔11Air的最大亮点之一在于其独家搭载的悟空屏。这款6.85英寸的真全面屏，屏占比高达95.1%，边框宽度仅1.25mm，为用户提供了极致的视觉享受。同时，该屏幕还获得了SGS低蓝光护眼认证，并支持144Hz高刷新率，无论是日常使用还是游戏娱乐，都能带来流畅且舒适的视觉体验。

除了出色的屏幕表现，红魔11Air在散热方面也下足了功夫。作为唯一内置主动散热风扇的Air手机，红魔11Air此次升级到了驭风4.0主动散热风扇，实现了24000转/分的可持续转速。配合高低叶差叶片设计，机身内部形成了全新的高效散热通路，能够迅速将核心热量导向风扇并散出，确保手机在长时间高负荷运行下依然保持冷静。

在游戏体验上，红魔11Air同样表现出色。该机配备了专属肩键，堪称“最强游戏物理外挂”。在MOBA类游戏中，玩家可以通过肩键轻松完成一键换装、金身等高端连招，助力快速取胜。

工业设计方面，红魔11Air采用了全系透明设计，搭配微弧后盖玻璃，手感握持舒适。后盖上独特的黑胶圆环、赛道线条以及几何体元素，是红魔结合AI分析技术与自身美学沉淀，融入对个性人群喜好的深度洞察所打造的，彰显了用户的独特品味。

续航方面，红魔11Air在7.85mm的轻薄机身内塞进了7000mAh的超大电池，并支持120W有线闪充技术。这一组合使得手机在续航和轻薄手感之间取得了完美平衡，让用户无需担心电量问题。

