REDMI Turbo 5 Max外观公布：跑道型Deco配备金属中框

2026-01-19 13:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:今日，REDMI手机正式揭晓了REDMI Turbo5Max海风蓝配色的外观设计，官方宣称其为REDMI品牌迄今最具旗舰质感的性能机型。新机采用优雅的大R角设计，搭配极窄边框，整体视觉效果更显精致细腻。

在材质选择上，REDMI Turbo5Max同样下足功夫。其配备CNC精雕金属中框，质感出众且坚固耐用;背部则采用旗舰级玻纤材质，兼顾轻盈与舒适手感。背部设计方面，该机创新性地引入金属跑道型Deco元素，并巧妙融入双环涡轮灯带，为整机增添了一抹科技未来感。

REDMI Turbo 5 Max外观首次亮相：优雅大R角 金属中框 最具旗舰质感性能机

性能方面，REDMI Turbo5Max全球首发联发科天玑9500s芯片，剑指2.5K价位段满血性能旗舰。这颗芯片由REDMI与联发科技深度联合研发，采用3nm先进制程工艺，搭载第二代全大核领先架构，CPU缓存与系统缓存总规模高达29M，晶体管数量接近300亿，为极致性能表现奠定坚实基础。

续航能力上，REDMI Turbo5Max同样表现亮眼。其内置9000mAh超大容量电池，成为小米迄今为止最大的金沙江电池，即便在重度使用场景下也能轻松支撑一整天。值得一提的是，该电池能量密度高达894Wh/L，刷新小米手机历史纪录，进一步彰显了REDMI在续航技术领域的深厚积累。

REDMI Turbo 5 Max外观首次亮相：优雅大R角 金属中框 最具旗舰质感性能机

  • 卢伟冰：REDMI Turbo将首发搭载天玑9500s芯片

    今日，在联发科发布会上，REDMI Turbo5系列宣布将于本月正式发布，其中Turbo5Max将首发搭载天玑9500s芯片。 天玑9500s堪称一颗真正的旗舰芯片，它采用了先进的3nm工艺，具备全大核架构，拥有29M超大CPU缓存与系统缓存，芯片面积更是突破126mm，在性能表现上值得期待。

    ​联发科发布会 ​REDMI ​Turbo5系列

  • Turbo 5 Max全球首发！REDMI详解天玑9500s：性能制霸2.5K档

    REDMI已经正式宣布，Turbo 5 Max全球首发联发科天玑9500s，官方发文详细介绍了其性能表现。 官方强调，REDMI Turbo目标成为2.5K档满血性能旗舰，在Pro之上，全面进化。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 2.5K满配性能王！REDMI Turbo 5 Max首发天玑9500s：跑分破361万

    联发科天玑9500s今天下午正式发布，小米和联发科在发布会上宣布，REDMI Turbo 5 Max将全球首发这颗芯片。 小米表示，REDMI Turbo 5 Max将成为2.5K档性能之王。 天玑9000s采用台积电3nm制程工艺，CPU是8核心设计，由1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核组成，同时集成Mali Immortalis-G925 MC12 GPU。 得益于天玑9000s的强劲性能，REDMI Turbo 5 Max的实验室跑分突破了361万，稳拿同档性能冠军。

    ​联发科天玑9500s ​REDMI ​Turbo

  • REDMI Turbo 5 Max明天将正式亮相 首发天玑9500s

    Redmi Turbo 5 Max将于1月15日正式官宣，备受期待。该机首发搭载天玑9500s旗舰平台，采用台积电3nm工艺，CPU为8核设计，Geekbench跑分单核约3000分，多核超9000分，性能对标骁龙8至臻版。配备1.5K直屏、16GB大内存，电池容量有望达9000mAh。Redmi称其将刷新中端性能赛道纪录，专为2026年“终极之战”而来。

    ​REDMI ​Turbo5Max ​天玑95

  • REDMI全球首发！联发科天玑9500s定档1月15日亮相

    联发科预告将于1月15日举行天玑芯片新品发布会，本次发布会将推出两颗重量级Soc，分别是天玑8500和天玑9500s。 其中天玑9500s由REDMI Turbo 5 Max首发搭载，这是REDMI Turbo系列第一次首发搭载天玑9系旗舰Soc。 据悉，天玑9500s采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，由1*3.73GHz Cortex-X925 3*3.30GHz Cortex-X4 4*2.40GHz Cortex-A720组成，并集成Mali Immortalis-G925 MC12 GPU。 从规格来看，天玑9500s的配

    ​联发科 ​天玑9500s ​REDMI

  • 联发科天玑9500s发布：4超大核+4大核设计 同档最强Soc

    今天下午联发科举办天玑新品发布会，正式发布全新旗舰Soc天玑9500s，由REDMI首发搭载。 天玑9500s采用旗舰3nm制程和全大核架构，八核CPU包含1个主频3.73GHz的Cortex-X925超大核以及3个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核，配备同档出众的旗舰大容量高速缓存，结合旗舰级天玑调度引擎，赋能终端充分发挥强大性能和能效表现。 与此同时，天玑9500s搭载Immortalis-G925 GPU，提供重载硬核手�

    ​天玑9500s ​联发科发布会 ​3nm制程

  • 天玑 9500s 和 8E 较上劲了，开年旗舰死磕到底

    联发科推出天玑9500s芯片，采用台积电3nm工艺，CPU为全大核设计，搭载第二代天玑调度引擎，缓存达29MB，硬件规格全面升级。GPU采用Immortalis-G925，性能领先同级，能效提升显著。AI和影像能力持续优化，整体定位全能旗舰，精准卡位高端市场。

    ​天玑9500s ​联发科芯片 ​旗舰体验

  • REDMI Turbo 5跑分出炉：新一代神U天玑8500加持

    Redmi Turbo 5系列将于本月发布，标准版搭载联发科天玑8500处理器，跑分已现身Geekbench 6。该芯片采用台积电N4P工艺，CPU为第二代全大核架构，多核性能提升7%，内存带宽提升12%。GPU为Mali-G720 MC8，峰值性能提升25%，功耗降低20%，并支持旗舰级光追。游戏方面，支持天玑调度引擎，可提升主流游戏登录加载速度17%-25%，以《原神》为例，可提供59.4帧半小时跑图帧率，功耗比竞品低18%。此外，Redmi Turbo 5还将采用1.5K直屏，配备大容量小米金沙江电池。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 2.5K档最强！REDMI Turbo 5 Max首发搭载天玑9500s

    REDMI Turbo 5系列已经官宣本月发布，这次是两款机型同时登场，分别是Turbo 5、Turbo 5 Max。 其中，Turbo 5 Max是系列首次推出Max机型，将实现旗舰级的性能、续航组合、质感体验。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • REDMI Turbo 5 Max支持100W快充、27W反充

    REDMI手机官方今日宣布，即将于本月发布的REDMI Turbo5Max正式进入预热阶段。这款新机以"同档罕见续航组合"为核心卖点，首次在Turbo系列中实现100W有线快充与PPS协议兼容，并搭载小米澎湃P3充电芯片，支持最高27W反向充电功能，可化身移动充电宝为其他设备应急供电。

