REDMI Turbo 5 Max外观公布：跑道型Deco配备金属中框

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:今日，REDMI手机正式揭晓了REDMI Turbo5Max海风蓝配色的外观设计，官方宣称其为REDMI品牌迄今最具旗舰质感的性能机型。新机采用优雅的大R角设计，搭配极窄边框，整体视觉效果更显精致细腻。

在材质选择上，REDMI Turbo5Max同样下足功夫。其配备CNC精雕金属中框，质感出众且坚固耐用;背部则采用旗舰级玻纤材质，兼顾轻盈与舒适手感。背部设计方面，该机创新性地引入金属跑道型Deco元素，并巧妙融入双环涡轮灯带，为整机增添了一抹科技未来感。

性能方面，REDMI Turbo5Max全球首发联发科天玑9500s芯片，剑指2.5K价位段满血性能旗舰。这颗芯片由REDMI与联发科技深度联合研发，采用3nm先进制程工艺，搭载第二代全大核领先架构，CPU缓存与系统缓存总规模高达29M，晶体管数量接近300亿，为极致性能表现奠定坚实基础。

续航能力上，REDMI Turbo5Max同样表现亮眼。其内置9000mAh超大容量电池，成为小米迄今为止最大的金沙江电池，即便在重度使用场景下也能轻松支撑一整天。值得一提的是，该电池能量密度高达894Wh/L，刷新小米手机历史纪录，进一步彰显了REDMI在续航技术领域的深厚积累。

（举报）