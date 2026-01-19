苹果督促用户更新iPhone：漏洞或致设备被控部分功能

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:近日，苹果公司在其官网发布重要安全公告，紧急呼吁所有iPhone及iPad用户尽快将设备系统更新至最新版本。此次更新的核心目的是修复旧版系统中潜藏的两个极其复杂的WebKit安全漏洞，若用户未能及时响应，其设备或将面临严重的安全威胁。

据悉，这两个被曝光的漏洞编号分别为CVE-2025-43529与CVE-2025-14174，它们由谷歌威胁分析小组率先发现，并已有证据表明黑客已在实际攻击中利用了这些漏洞。苹果公司描述称，攻击者可通过精心构造的恶意网页，诱使用户在不知情的情况下访问，进而利用WebKit漏洞在用户设备上执行任意代码，甚至控制部分手机功能。不过，苹果尚未公布具体受攻击的目标范围及受影响设备的具体数量。

为应对这一安全挑战，苹果已在新款机型适用的iOS26.2系统以及旧机型适配的iOS18.7.3系统中，对相关漏洞进行了彻底修复。新版系统通过改进内存管理与验证机制，有效阻断了恶意网页触发代码执行的路径，从而大大提升了设备的安全性。

苹果公司还特别提醒用户，在完成系统更新后，建议重启设备，以进一步降低短期内遭遇攻击的风险。此次安全公告的发布，再次凸显了及时更新系统对于保障设备安全的重要性。

