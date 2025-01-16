腾讯回应用户被异地刷脸支付成功：具体情况正沟通核实

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:近日，一名贵州网友遭遇了一起离奇的支付事件。该网友突然收到微信通知，显示其账户在安徽亳州某超市通过刷脸支付成功消费了106.64元。然而，网友本人并未到过亳州，也未授权开启过微信到店刷脸支付功能。

发现异常后，该网友迅速赶往亳州，通过查看超市监控发现，刷脸支付的人并非自己，且长相与自己并不相似。同时，网友确认自己的手机号从未更换，且在支付过程中，对方还正确输入了自己的手机后四位验证码。

面对这一突如其来的状况，网友立即向微信支付提交了被盗申赔，并在亳州当地报警。幸运的是，微信支付官方迅速响应，将被刷的钱款全额退还给了网友。

针对此事，微信方面表示，用户付款流程通常需要通过手机号、人脸识别等多重核验。对于此次事件的具体情况，微信正在与用户沟通核实。为避免用户损失，微信已经先行全额补偿了被刷的钱款。

微信方面还强调，其刷脸支付技术会根据用户风险评级加强支付时的身份认证，以保障用户资金安全。同时，微信也提醒大家要保护好个人信息，如遇到类似情况，请随时联系微信支付客服团队协助解决。

此次事件再次提醒广大用户，在使用移动支付时，应时刻保持警惕，确保个人信息的安全。同时，支付平台也应不断加强技术防范，提升用户资金安全保障水平。

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