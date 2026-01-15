AI日报：千问全面接入阿里生态；百度文心ERNIE-5.0-0110正式发布；机器人租赁平台擎天租完成融资

首页 > 原创 > 关键词  > 百度文心最新资讯  > 正文

1、百度文心 ERNIE-5.0-0110 正式发布，数学能力全球第二

百度最新发布的文心大模型 ERNIE-5.0-0110 在多项权威评测中表现出色，尤其在数学处理能力上位列全球第二。该模型在编程开发、专家知识储备和创意写作等方面也实现了显著增强，能够更精准地执行复杂指令。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 ERNIE-5.0-0110 在数学处理能力上位列全球第二，性能表现仅次于 GPT-5.2-High。

💻 该模型在编程开发、专家知识储备以及创意写作等方面有显著增强。

🏥 在科学研究、商业金融、医疗健康等多个职业细分领域展现出极高专业素养。

详情链接:https://ernie.baidu.com/

2、阶跃星辰语音模型 Step-Audio-R1.1 荣登全球第一

阶跃星辰公司推出的开源语音推理模型Step-Audio-R1.1在全球人工智能模型评测中取得第一名的佳绩，展现了其在音频处理和逻辑推理方面的卓越能力。该模型具有深度语音推理能力和实时响应功能，能够端到端理解语音内容，同时支持流式推理。用户可以通过HuggingFace免费下载模型，并在开放平台进行试用。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 Step-Audio-R1.1在国际评测中以96.4%准确率荣登全球第一

📈 该模型具备深度语音推理和实时响应能力，支持流式推理功能。

💻 用户可通过HuggingFace免费下载模型，并前往开放平台体验。

详情链接:https://huggingface.co/stepfun-ai/Step-Audio-R1.1

3、千问全面接入阿里生态:点外卖、买机票一句话搞定，开启“AI 办事”时代

千问App全面接入阿里核心生态业务，实现了点外卖、购物、订机票等AI办事功能。此次升级上线了超过400项AI办事功能，并向所有用户开放测试。千问通过技术突破，提升了实时工具构建、全模态理解能力以及超长上下文处理能力，使AI能够看懂界面并执行复杂的多步骤规划。目前，千问已深入民生与出行场景，接入了包括签证、公积金等50项政务服务，并能调用飞猪和高德完成行程规划甚至代拨电话预订餐厅。

image.png

【AiBase提要:】

✅ 千问App全面接入阿里核心生态业务，实现AI办事功能

🚀 上线超过400项AI办事功能，用户可直接测试

🌐 深入民生与出行场景，接入政务服务并支持多步骤规划

4、机器人也能“打短工”:租赁平台擎天租完成融资，用户突破20万

擎天租作为一家由具身智能领军企业联合发起的机器人租赁平台，通过创新的商业模式解决了机器人产业落地成本高和场景碎片化的痛点。该平台已完成种子轮融资，并计划在全国范围内扩展服务网络，以实现更大的市场影响力。

【AiBase提要:】

🤖 擎天租平台采用“共享租赁+平台化调度”模式，降低机器人应用门槛。

📈 截至目前，擎天租注册用户已突破20万，日均订单稳定在200单以上。

🚀 擎天租计划在2026年内连接10家以上本体厂商，发展200家服务商，并覆盖全国200个城市。

5、视频压缩率达0.02%:中国电信发布生成式视频压缩技术GVC

中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了一项突破性的生成式视频压缩技术——GVC（Generative Video Compression），该技术将视频数据的压缩率提升至0.02%。这项技术的核心逻辑是“用计算换带宽”，通过传递“如何画出画面”的指令，而非完整的画面像素，从而实现极致压缩。GVC在权威数据集上的测试表现远超传统算法，在同等视觉质量下，传统方法消耗的带宽是GVC的6倍以上。目前，该模型已能在消费级显卡上实现接近实时的生成速度，未来有望在极端网络环境下解决高清视频传输问题。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 逻辑转变: 改变了传统的像素搬运模式，通过传输高维语义 Token 并利用生成式 AI 在终端“重绘”视频。

📉 极致 压缩: 技术将视频压缩率干到了0.02%，让1GB 视频通过200KB 数据量即可在接收端还原呈现。

⚓ 场景广泛: 针对极低带宽环境设计，可应用于卫星通信、远洋航行及灾难现场救援等极端信号场景。

详情链接:https://www.arxiv.org/abs/2512.24300

6、国产旗舰集体押注AI实体按键？荣耀Magic8已先行，五大厂商暗战升级

国产手机厂商对AI实体按键的关注，以及其可能带来的交互方式变革。

【AiBase提要:】

📱 AI实体按键成为国产手机厂商关注的焦点，可能重新定义人与智能终端的关系。

🔄 荣耀Magic8系列已引入专用物理按键，支持双击秒启相机，并深度整合自研YOYO智能体。

🌐 AI实体按键不仅是一个触发开关，更是打通硬件、系统与多设备协同的“神经突触”。

7、字节跳动加速硬件布局：豆包AI耳机由歌尔代工，AI眼镜量产10万台，手机助手样机售罄

字节跳动正在加速布局豆包AI硬件生态，从耳机到眼镜再到手机助手，展现出其构建全场景AI入口的战略意图。

image.png

【AiBase提要:】

📱 豆包AI耳机由歌尔股份代工生产，显示字节跳动对产品成熟度的重视。

👓 第一代AI眼镜计划量产10万台，采用高通AR1专用芯片，凸显高性能AI算力需求。

📲 豆包手机助手技术预览版集成至努比亚M153工程样机，售罄反映开发者对端侧AI能力的需求。

8、正面硬刚 Google 翻译:OpenAI 秘密上线专属翻译网页，支持图片与文档

OpenAI 推出 ChatGPT Translate，功能强大且交互性高，直接对标 Google 翻译。该工具支持多模态输入、意译优先以及对话式微调，展现了 OpenAI 在消费者产品领域的战略转型。

【AiBase提要:】

🖼️支持多模态输入，包括文本、语音、文件和图片

📝意译优先，保留原文深层含义并支持语气调整

💬对话式微调，允许用户对翻译内容进行追问和修改

