首页 > 原创 > 关键词  > 小米国补活动最新资讯  > 正文

小米2026年国补全面开启：覆盖全品类 可享受6折优惠

2026-01-15 15:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:今日，小米官方正式发文宣布，2026年国家补贴活动全面拉开帷幕，此次补贴实现了全品类覆盖，消费者最高可享受6折优惠，补贴金额最高可达4000元，这一消息迅速引发了市场的广泛关注。

在此次国补活动中，从手机数码到穿戴设备，再到家电品类，均被纳入补贴范围。其中，手机品类作为消费者最为关注的焦点，自然也是优惠力度满满。

小米17系列、REDMI K90系列旗舰机型均参与其中，小米17到手价仅需3999元起，小米17Pro为4499元起，而小米17Pro Max则为5499元起。REDMI K90Pro Max更是与小米17标准版同价，同样3999元起售;REDMI K90的到手价也低至2464.15元起。

小米 2026 年国补全面开启：全品类覆盖 小米 17 系列到手价 3999 元起

在平板笔记本类，REDMI Book Pro142025国补后5354.15元起售，小米平板8国补后价格为2209.15元起，满足了不同消费者对于移动办公和娱乐的需求。

据了解，今年国补的品类和政策整体与去年相差不大，依然支持手机数码、家电等热门产品。在补贴类型上，数码与智能产品补贴涵盖手机、平板、智能手表（手环）、智能家居产品(含适老家居)、智能眼镜等，单件售价不超过6000元的，可按售价的15%进行补贴，单件最高补贴500元，且每位消费者每类产品限补1件。

家电补贴则涵盖冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类产品，仅补贴1级能效或水效标准产品，取消了2级能效/水效的补贴，每位消费者每类产品同样限补1件，单件最高补贴可达1500元。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米17 Pro系列背屏上线股票行情功能

    小米澎湃OS宣布为小米17 Pro系列手机背屏新增股票行情功能。用户无需解锁手机，下拉背屏即可快速查看股价及涨跌信息。该功能需系统升级至OS3.0.40.0版本，并可在设置中个性化定制常用股票。作为该系列标志性设计，这块2.66英寸背屏此前已支持对话翻译、录像提词器等多项功能。小米集团总裁卢伟冰曾透露，此背屏研发成本高达10亿元，体现了小米的技术创新投入。下一代小米手机将继续沿用背屏设计并加大研发，以提升用户体验。

    ​小米澎湃OS ​背屏功能 ​股票行情

  • 小米17 Pro系列背屏上线“录像提词器”功能

    小米集团合伙人卢伟冰1月8日宣布，小米17Pro系列手机背屏新增“录像提词器”功能，用户通过后置副屏录制视频时可同步显示自定义滚动文案，并支持调节文字滚动速度。 这一创新旨在降低视频创作门槛，帮助用户避免忘词尴尬，实现更从容的出镜表达。据小米官方透露，该功能已完成部分机型推送，预计将于1月中下旬实现全量覆盖。

    ​小米17Pro ​背屏功能 ​录像提词器

  • 电池最大的小米手机来了！小米17 Max首次配备8000mAh

    去年9月，小米17系列产品线迎来重大调整，不再是传统的标准版、Pro版双杯布局，而是调整为标准版、Pro版和Pro Max版三款机型，采用更细分的高端矩阵布局，旨在满足不同用户的需求。 随后小米在12月份推出了超大杯小米17 Ultra，该机首次配备徕卡APO光学认证长焦镜头，代表了徕卡对小米17 Ultra光学实力的认可。 这还没完，小米在今年上半年还将推出小米17 Max，这是小米数字

    ​小米17系列 ​产品线调整 ​高端矩阵布局

  • 小米18/18 Pro发布节奏确认：9月见！

    据博主爆料，小米18系列发布会节奏基本确认，与今年类似。小米18、小米18 Pro系列将在9月前后发布，小米18 Ultra则是12月前后发布。预计系列仍为三款机型，延续背屏设计，搭载骁龙8 Elite Gen6系列芯片。博主同时透露，天玑芯片节奏也会提前，OPPO、vivo至少有一家会在9月提前发布新机，争夺先发优势。

    ​小米18系列 ​发布会节奏 ​天玑芯片

  • 全球首款隔空充电AI智能锁！鹿客V7 Max 2026 CES硬核首秀！

    2026年国际消费电子展（CES）将于1月6日至9日在美国拉斯维加斯举行。作为全球最大的消费技术产业盛会，CES被誉为“科技春晚”，是行业风向标。届时，鹿客将携新品Lockin V7 Max首次亮相。该产品搭载核心创新技术Lockin AuraCharge™，实现“无限续航”，号称全球首款隔空充电无限续航真AI智能锁，旨在解决智能锁因功能丰富导致的高功耗、电池续航焦虑等问题，让用户告别频繁充电或更换电池的烦恼，重新定义智能家居便捷体验。此次全球首秀不仅是产品发布，更是鹿客向世界展示“中国智造”力量的契机。

    ​CES展会 ​智能锁功能 ​电池续航

  • 2026运动耳机选购指南：8款高性价比机型覆盖全场景，告诉你怎么选！

    本文从网友评价中筛选出8款覆盖百元到千元价位的运动耳机，适配跑者、游泳爱好者、通勤党等不同人群，帮助用户根据预算与需求精准选购。产品包括：奢音X7 Air（骨传导入门优选）、奢音X9（佩戴舒适）、飞利浦TAA3609（音质出色）、骨聆SS900（骨传导技术）、墨觉Run Air（音质惊喜）、颂拓wing（漏音控制好）、韶音Open Swim Pro（专业游泳耳机）

    ​运动耳机 ​骨传导耳机 ​防水耳机

  • 小米17官宣降价：海报取消小字 至高闪降300元

    小米17于2026年1月9日至31日开启首次限时优惠，最高直降300元。各版本降价幅度不同，12GB+256GB版降至4299元，12GB+512GB版降至4499元，16GB+512GB版降至4799元，顶配版维持原价。叠加国家补贴后，全系再减500元，最低到手价仅3799元。该机搭载第五代骁龙8至臻版移动平台，采用第三代3纳米工艺，CPU主频达4.6GHz，配备独立图形缓存GPU，性能强劲。屏幕为6.3英寸旗舰直屏，采用全新M10发光体系与国产新型红色发光主材，边框窄至1.18毫米，屏占比显著提升。影像系统延续与徕卡合作，标准版配备Summilux光学影像系统，后置三摄均为5000万像素，支持OIS光学防抖，可实现10cm超近对焦。前置摄像头同样为5000万像素，保障自拍画质。

    ​小米17 ​限时优惠 ​旗舰机型

  • 最强小屏旗舰小米17降价：叠加国补后只要3799元 性价比暴增

    小米17于1月9日至31日开启闪降优惠，最高直降300元。各版本闪降后价格分别为：12GB+256GB版4299元，12GB+512GB版4499元，16GB+512GB版4799元。该机还可叠加国补优惠，国补后12GB+256GB版低至3799元。作为一款小屏旗舰，小米17采用新一代LIPO工艺，黑边仅1.18mm，搭载全新M10发光体，发光效率出色。影像方面配备徕卡Summilux系统，主摄为5000万像素光影猎人950传感器，支持OIS光学防抖。内置7000mAh电池，支持100W有线快充和50W无线充电，首发搭载骁龙8至臻版平台，并配备小米澎湃信号增强芯片T1+，提升网络稳定性。

    ​小米17 ​闪降优惠 ​降价活动

  • 小米新一代SU7价格公布：预售价22.99万起 最长续航达902公里

    小米新一代SU7于1月7日正式开启预定，共推出三个版本，预售价分别为22.99万、25.99万和30.99万元，相比此前版本涨价1万多元。新车新增卡布里蓝配色，介于天蓝色与绿松石色之间，呈现地中海海水特有的蓝绿色调，饱和度中等偏高，明亮不刺眼，质感清澈。雷军强调安全始终是SU7的基础，此次安全冗余得到提升。续航方面，CLTC最高续航达902公里，全系标配激光雷达，底盘升级提升驾驶质感，另有新轮毂、新内饰等全方位升级。

    ​小米SU7 ​卡布里蓝 ​预售价

  • 2026款小鹏P7+官宣：一车双能 可油可电

    今日，小鹏汽车宣布旗下明星轿跑P7+迎来全面焕新升级。作为年度重磅车型，2026款小鹏P7+首次搭载超级增程动力系统，实现“一车双动力”可油可电的灵活选择，同时推出纯电版与增程版两大版本，满足多元化出行需求。 纯电版车型以“857”为核心升级亮点:全系标配800V高压平台，搭载5C超充AI电池技术，CLTC工况下最高续航里程达725公里，充电效率与续航能力均位居行业前列�

    ​小鹏P7+ ​超级增程动力系统 ​800V高压平台

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM