小米2026年国补全面开启：覆盖全品类 可享受6折优惠

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:今日，小米官方正式发文宣布，2026年国家补贴活动全面拉开帷幕，此次补贴实现了全品类覆盖，消费者最高可享受6折优惠，补贴金额最高可达4000元，这一消息迅速引发了市场的广泛关注。

在此次国补活动中，从手机数码到穿戴设备，再到家电品类，均被纳入补贴范围。其中，手机品类作为消费者最为关注的焦点，自然也是优惠力度满满。

小米17系列、REDMI K90系列旗舰机型均参与其中，小米17到手价仅需3999元起，小米17Pro为4499元起，而小米17Pro Max则为5499元起。REDMI K90Pro Max更是与小米17标准版同价，同样3999元起售;REDMI K90的到手价也低至2464.15元起。

在平板笔记本类，REDMI Book Pro142025国补后5354.15元起售，小米平板8国补后价格为2209.15元起，满足了不同消费者对于移动办公和娱乐的需求。

据了解，今年国补的品类和政策整体与去年相差不大，依然支持手机数码、家电等热门产品。在补贴类型上，数码与智能产品补贴涵盖手机、平板、智能手表（手环）、智能家居产品(含适老家居)、智能眼镜等，单件售价不超过6000元的，可按售价的15%进行补贴，单件最高补贴500元，且每位消费者每类产品限补1件。

家电补贴则涵盖冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器6类产品，仅补贴1级能效或水效标准产品，取消了2级能效/水效的补贴，每位消费者每类产品同样限补1件，单件最高补贴可达1500元。

