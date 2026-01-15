荣耀Magic8 Pro Air宣布搭载AI变焦阵列闪光灯

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:荣耀Magic8Pro Air将于1月19日正式发布，这款新机的一大亮点是配备了安卓阵营首个AI变焦阵列闪光灯。

据介绍，荣耀Magic8Pro Air的AI变焦阵列闪光灯覆盖人像全焦段，采用独特的5灯阵列结构，其最大光输出总量达到业内顶尖水平。在性能参数上，该闪光灯最高照度可达200Lux，最远2米照度仍能达到50Lux，并且可以实现电流精准配比，四角均匀性高达80%，能为拍摄提供更均匀、更优质的光线。

除了AI变焦阵列闪光灯，荣耀Magic8Pro Air在拍摄功能上还有更多创新。它支持CCD爆闪人像模式，搭载自研双段打闪技术，叠加胶片颗粒效果，无论是白天逆光还是夜晚暗光场景，都能确保拍摄出的人像不过曝、不糊脸，让照片质量大幅提升。

在影像配置方面，荣耀Magic8Pro Air同样表现出色。它搭载了旗舰同款Pro级大底主摄，拥有5000万像素、1/1.3英寸大底以及f/1.6超大光圈，还采用特殊IR旋涂工艺，可拦截95%的红外杂光，防抖等级达到CIPA5.0，为清晰稳定的拍摄提供了有力保障。同时，该机配备行业首个超薄高清潜望长焦镜头，拥有6400万像素、1/2英寸大底，支持3.2倍光学变焦，最高可实现100倍数字变焦，防抖等级同样达到CIPA5.0。

